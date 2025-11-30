Hytale, ¿esta vez sí?

Algunos juegos no se rinden. Ni siquiera cuando han sido oficialmente cancelados, ni cuando las editoras se retiran, ni cuando sus desarrolladores deben volver a empezar desde cero. Hay títulos que arrastran consigo algo más que líneas de código: una comunidad ilusionada, una visión aún sin cumplir, una promesa que sigue resonando. Hytale, uno de los proyectos sandbox más ambiciosos de los últimos años, es uno de ellos. Tras haber sido dado por muerto hace apenas unos meses, volverá a la vida en enero de 2026, con un acceso anticipado sincero, limitado, pero lleno de intención.

La historia de Hytale arranca en 2015, cuando parte del equipo responsable del popular servidor Hypixel de Minecraft decide comenzar el desarrollo de un juego propio con estética voxel. Aquel sueño tomó forma lentamente y, en abril de 2020, Hypixel Studios fue adquirido por Riot Games. Durante años, el proyecto fue evolucionando a puerta cerrada, con una comunidad expectante tras el éxito viral de su tráiler inicial. Sin embargo, en junio de 2025, todo se vino abajo: Riot retiró su apoyo financiero, no llegaron nuevos inversores y el estudio anunció públicamente la cancelación del juego.

Parecía el final. Pero no lo fue. Este mismos noviembre que hoy despedimos, apenas cinco meses después del cierre, Simon Collins‑Laflamme y Philippe Touchette, cofundadores de Hypixel Studios, anunciaban la recompra de los derechos de Hytale y su relanzamiento como estudio independiente, sin editores ni financiación externa. Más de 30 desarrolladores con experiencia previa en el juego han sido readmitidos, y el equipo espera que se sumen más en las próximas semanas. En su comunicado, el tono era claro: “No va a ser fácil. No va a ser rápido. No va a ser perfecto. Pero va a ser nuestro”.

El nuevo punto de partida ya tiene fecha. El acceso anticipado de Hytale comenzará el 13 de enero de 2026 en PC, con un precio base en torno a los 19,99 euros/dólares. Las reservas podrán hacerse a partir del 13 de diciembre en Steam y otras plataformas. El estudio insiste: esto no es una demo pulida ni un lanzamiento encubierto. Es un early access real, con contenido incompleto, sistemas desequilibrados, bugs importantes y muchas piezas aún por colocar. Para poder ofrecer una versión funcional a corto plazo, el equipo ha recuperado un motor antiguo en C#/Java, abandonado hace cuatro años, en lugar del motor multiplataforma en C++ que requeriría al menos dos años más de desarrollo. La decisión permite lanzar el juego en PC, aunque limita por ahora la posibilidad de llevarlo a consolas.

Pero, ¿qué ofrece exactamente Hytale? El juego transcurre en Orbis, un mundo dividido en zonas procedimentales (“zones”) repletas de biomas, criaturas únicas, recursos, mazmorras y jefes. Su propuesta combina elementos de sandbox —minería, construcción, automatización básica— con mecánicas de rol más guiadas: misiones, progresión de personaje, encuentros dinámicos con jefes y exploración con recompensa. Los modos que estarán disponibles de inicio son Exploración y Creativo; tanto el modo Aventura como los Minijuegos llegarán en fases posteriores del desarrollo, una vez estabilizados los sistemas centrales del juego.

Uno de los pilares de Hytale es su ecosistema creativo. El juego integra herramientas nativas de modelado y animación de personajes (basadas en CraftStudio), edición de escenas, scripting, creación de minijuegos y diseño de mapas desde el propio cliente, sin depender de software externo. El sistema de construcción ofrece brochas y edición fluida, con vuelo avanzado y terreno destructible en tiempo real, pensado para facilitar grandes proyectos incluso a jugadores sin experiencia en desarrollo. Todo ello acompañado de soporte para mods, APIs de servidor y distribución de contenido con solo unos clics.

Aunque el parecido visual con Minecraft ha llevado a muchos a llamarlo “Minecraft 2”, las diferencias son significativas. Hytale propone una estructura más dirigida, con contenido narrativo, zonas con identidad propia, combate más profundo y progresión RPG. A nivel técnico, el juego mantiene una estética voxel pero con animaciones más expresivas, iluminación dinámica y un estilo visual más cinematográfico, especialmente orientado a creadores de contenido que quieran grabar, editar o transmitir sus partidas con fluidez.

Ver a Hytale resucitar tras haber sido cancelado oficialmente no es algo habitual. Que lo haga bajo el control de sus creadores originales, sin depender de editores, con una comunidad aún pendiente, dice mucho del compromiso que existe detrás del proyecto. El estudio ha sido claro: esto no va a ser un camino fácil. Y es probable que quienes se embarquen en el acceso anticipado encuentren errores, sistemas rotos o partes inacabadas. Pero también hay algo muy valioso en esa honestidad: la voluntad de construir junto a su comunidad, paso a paso, el juego que siempre soñaron. Quizá esta vez sí. Quizá Hytale aún tenga mucho que decir.

