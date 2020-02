Parece increíble, pero dentro de pocos meses Minecraft cumplirá nada menos que 11 años y, aún así, muchos diríamos que fue ayer cuando empezamos a picar bloques cuadrados en busca de oro y diamantes, pero terminamos con los bolsillos (y los cofres) llenos de roca y tierra. Aunque el título todavía goza de buena salud, un estudio independendiente lleva ya un tiempo trabajando en el que, oficiosamente, apunta a ser su sucesor, Hytale (aunque bien podría llamarse Hy(pe)tale, por las expectativas que ya ha despertado en millones de personas). ¿Qué sabemos ya de esta evolución del superventas de Mojang?

Ya ha pasado algo más de un año desde la publicación de un tráiler con el que, por primera vez, pudimos ver imágenes reales de Hytale, así como conocer algunos aspectos clave de sus nuevas mecánicas y funciones. Desde entonces, y con una periodicidad que parece medida para mantener el hype alrededor de su lanzamiento, el estudio encargado de su desarrollo va publicando los avances en el mismo, desde piezas de su banda sonora hasta imágenes reales del juego en movimiento. No obstante, nada ha generado tantas expectativas como el trailer de presentación, que ya acumula más de 55 millones de visualizaciones.

Pero, ¿qué sabemos hasta ahora de Hytale? Sin duda el dato más esperado es su fecha de publicación, pero a ese respecto por ahora nos tenemos que conformar con un vago «Coming in 2021«. Esto, por una parte, nos hace soñar con poder empezar a disfrutarlo dentro de menos de un año, pero el sentido común y, sobre todo, la costumbre, debe prepararnos para que (si no hay ningún retraso de por medio), sea cerca de las navidades de 2021 cuando por fin vea la luz.

Si, por la razón que sea, no quieres esperar tanto, la buena noticia es que te puedes inscribir en su programa de betatesters voluntarios (para ello haz click aquí). No obstante, y seguro que esto ya te lo imaginas, esto no es una garantía de poder probarlo antes que el resto del mundo. Aunque no se han hecho públicos datos oficiales sobre el número de personas que ya se han inscrito, todo apunta a que la cifra debe ser desorbitadamente elevada. Basta con que lo haya hecho el 1% de las personas que han visto el primer vídeo, y ya estaríamos hablando de más de medio millón de voluntarios.

En cuanto a su diseño, las imágenes y los vídeos que ha ido publicando el estudio dejan poco lugar a la imaginación: Hytale lleva Minecraft en su ADN, y los bloques que tanto nos han acompañado estos 11 años no dejarán de estar presentes. Sin embargo las texturas se ven mucho más complejas, al igual que ocurre con los rostros, los complementos, los fluidos y otros muchos elementos, que sin duda han ganado mucho en resolución gráfica. En un primer momento, algunas imágenes pueden pasar por una instalación estándar del juego con un texture pack, pero cuando observamos determinados elementos (rostros, objetos, etcétera) queda claro que el cambio va bastante más allá.

¿Y qué es lo que tendremos, como novedades en Hytale con respecto a su predecesor? En un primer momento, ambos parecen reproducir las mismas dinámicas de juego, pero los desarrolladores ya han adelantado nuevos modos de juego como aventuras, minijuegos integrados, posibilidad de crear cinemáticas… No cabe duda de que el estudio ha observado detenidamente el uso que hace la comunidad del original (no en vano, son los responsables de administrar uno de los servidores de Minecraft más populares), y se han hecho eco tanto de la demanda por parte de los usuarios, como del potencial que pueden tener esas nuevas dinámicas en una partida infinita.

Hytale también contará con un sistema de mods y scripts, evitando así repetir la interesante pero caótica escena de launchers, APIs, mods y demás existentes en la actualidad. Y es que, si ya lo has probado, no hace falta que te lo contemos, pero en caso contrario debes saber que instalar un mod en Minecraft puede suponer un dolor de cabeza o, incluso, un dolor de cabeza y aún así no llegar a hacerlo funcionar. Queda por ver cómo funcionarán estos sistemas de complementos, e incluso si se crea algún tipo de appstore integrada en el propio juego, que permita descargar e instalar estos elementos con solo un par de clicks, y sin tener que preocuparte de versiones, dependencias, etcétera.

Y tú, ¿ya estás esperando la llegada de Hytale? Bueno, para hacer un poco más corta (o al menos entretenida) la espera, recuerda que desde hace unos meses ya puedes jugar a una versión clásica de Minecraft desde el navegador, y que también desde hace unos meses ya está disponible Minecraft Earth para dispositivos Android e iOS. Y, claro, tanto la página principal del juego, como su blog de desarrollo y su canal de Youtube también te ayudarán a no perderte nada de lo más destacable. Aunque, claro, quizá eso solo sirva para que la espera se te haga un poco más larga.