El mercado de tarjetas gráficas dedicadas para computación cliente sigue completamente dominado por NVIDIA, a pesar de las mejoras en cuota de mercado registradas por AMD e Intel en el último trimestre.

Las tarjetas gráficas dedicadas son uno de esos componentes premium buscados en cualquier computadora y objeto de deseo en campañas de ofertas como las del Black Friday que todavía se están celebrando. Aunque las gráficas integradas (instaladas mayoritariamente en el mismo encapsulado de las CPUs) pueden ser suficientes para informática básica, reproducción multimedia y navegación web, no hay duda que las dedicadas son el plus necesario para juego en PC o cualquier tarea profesional de edición.

El último informe de Jon Peddie Research relativo al tercer trimestre de 2025 nos pone sobre la pista de los movimientos comerciales del sector. La consultora dice que las ventas se redujeron ligeramente a 12 millones de unidades, con ingresos de 8.800 millones de dólares. La bajada de ventas se explica por el volumen de compra inusualmente elevado del segundo trimestre (por temor a los aranceles de Trump) y por el aumento de precios al cliente final, por encima del fijado por los fabricantes.

En cuanto a marcas, hay cambios, pero no varían sustancialmente un mercado completamente dominado por NVIDIA. AMD aumentó su cuota de mercado de GPU discretas hasta el 7% (+ 0,8%), mientras que Intel también creció para elevar su cuota de mercado al 1%. Las cuentas están claras; aunque redujo su participación en el trimestre, el gigante verde sigue arrasando con una cuota del 92%.

De cara al futuro, JPR predice que la base global de usuarios que buscan tarjetas gráficas dedicadas o compren computadoras personales con este componente instalado, aumentará hasta 2029. Sin embargo, la firma de análisis añade ciertas cautelas para comprobar por donde va el mercado, por lo que llama «recesión impulsada por la inflación debido a la crisis socioeconómica generada por la administración Trump».

Otra cuestión a tener en cuenta es la reciente subida de precios de las memorias que puede poner en peligro el suministro y aumentar costes en un tipo de producto que no es precisamente económico. Este tipo de tarjetas depende de la memoria que lleve instalada y la nueva generación de videojuegos está aumentando sus necesidades. Por otro lado, el mayor interés de NVIDIA hoy son las aceleradoras para centros de datos de IA. Un componente que frente a la bajada de venta de las GPUs para PCs, se dispararon un 145% el último trimestre.