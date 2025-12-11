Noticias
Las tarjetas gráficas subirán de precio en enero de 2026
El precio de las tarjetas gráficas va a empezar a subir considerablemente a partir de enero de 2026, y todo parece indicar que no se librará ninguno de los modelos de NVIDIA y AMD. Ya os avisamos el pasado mes de noviembre de que esto iba a ocurrir, y os recomendamos aprovechar las ofertas del Black Friday si os hacía falta una nueva gráfica.
Una fuente bastante fiable ha confirmado esta tendencia, y ha explicado de manera muy clara lo que va a ocurrir entre diciembre de 2025 y enero de 2026:
- El suministro de tarjetas gráficas se ha reducido, y está afectando sobre todo a las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090, cuyo suministro se habría reducido entre un 50% y un 60% frente a noviembre de 2025.
- El aumento del coste de la VRAM, un componente básico en tarjetas gráficas, será el principal responsable del aumento del precio de estas, y se dejará notar de manera clara a partir del mes de enero de 2026.
Es importante que tengáis en cuenta que la evolución del precio de las tarjetas gráficas puede ir a peor a partir de los meses posteriores a enero de 2026, porque en teoría la escasez de VRAM se agravará, y esto hará que se encarezca todavía más. Si esto ocurre, el precio de las tarjetas gráficas aumentaría todavía más.
Menos oferta y mayor coste de la VRAM: ¿cómo afectará esto al precio de las tarjetas gráficas?
De momento el precio de este componente se mantiene bastante estable en España, y es posible encontrar ofertas muy interesantes en casi todas las gamas. Sin embargo, ya se han empezado a ver pequeñas subidas en la gama alta que afectan principalmente a las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090.
La concurrencia de esos dos factores, una menor oferta y un aumento del coste de la VRAM, podría incrementar el precio medio de las tarjeas gráficas entre un 20% y un 30%, dependiendo de cada modelo en concreto y de la cantidad de memoria gráfica que utilice.
Como os he dicho en ocasiones anteriores los modelos con más cantidad de VRAM sufrirán más el aumento del coste de este componente, y a la inversa. Ahora mismo es un buen momento para comprar, así que si necesitáis una gráfica deberíais aprovechar.
De momento no hay signos de que se vaya a producir una escasez grave y generalizada de tarjetas gráficas a corto o medio plazo, así que en este sentido podemos estar tranquilos. No obstante, la disponibilidad de modelos de gama alta, es decir, GeForce RTX 5070 Ti y superiores, podría bajar considerablemente en los próximos meses.
