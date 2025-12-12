Socket 5: cuando las placas base soportaban CPUs Intel, AMD, Cyrix e IDT

La informática vivió una época dorada en los años noventa, y el Socket 5 fue sin ninguna duda una de las tecnologías que lo hizo posible. Este socket fue lanzado en 1994, se diseñó con el objetivo de dar soporte a los procesadores Pentium de segunda generación, que funcionaban a frecuencias de entre 75 y 133 MHz, y también fue compatible con los Pentium Overdrive MMX con voltaje de 3,3V.

El Socket 5 estaba diseñado específicamente para soportar procesadores Pentium, pero también nos permitía utilizar procesadores AMD K5 a entre 75 y 200 MHz, procesadores Cyrix y también con procesadores IDT WinChip-2a, que podían funcionar a 233 MHz.

Esto quiere decir que el Socket 5 soportaba procesadores de cuatro marcas diferentes, y además era compatible con modelos de diferentes generaciones. Ese amplio soporte de procesadores convirtió al Socket 5 en uno de los más importantes de su época, y también en uno de los más longevos de toda la historia.

Su éxito y su popularidad fue tan grande que su sucesor, Socket 7, lanzado en 1995, mantuvo el mismo nivel de soporte, ya que permitía utilizar procesadores Intel Pentium a un máximo de 233 MHz, tanto estándar como MMX, procesadores AMD K5 y K6, procesadores Cyrix 6×86 y procesadores IDT WinChip.

Eran buenos tiempos. En una placa base podías montar un procesador de Intel y luego actualizar a uno de AMD, o montar una CPU Cyrix económica y pasarte a un procesador de Intel o AMD más potente y caro si querías mejorar el rendimiento.

Todo esto cambió con el lanzamiento del Socket 8, que solo era compatible con procesadores Pentium Pro y Pentium II, y nos llevó a la situación en la que nos encontramos ahora, a placas base con sockets que tienen una compatibilidad limitada a un fabricante, lo que nos obliga a cambiarla si queremos pasar de una CPU Intel a una de AMD.

Recuerdo muy bien esta época porque la viví de primera mano. En 1995 tuve un PC con un Pentium 1 a 133 MHz y una placa base con Socket 5, y la verdad es que le saqué mucho partido con pequeñas actualizaciones de hardware que hice exprimiendo al máximo el pequeño presupuesto que tenía en aquella época.

Poder elegir entre más de dos marcas de CPUs x86 era también todo un lujo del que no éramos conscientes, aunque en el caso de los Cyrix 6×86 hay mucha gente que no tiene un buen recuerdo, porque aunque estos procesadores eran muy baratos el rendimiento de su unidad de coma flotante era muy bajo, tanto que cuando llegó Quake eran incapaces de moverlo de una manera aceptable, lo que convirtió a estos procesadores en un fracaso.

El Socket Super 7 fue el último con compatibilidad para procesadores de varias marcas, ya que permitía montar CPUs AMD K6-2 y K6-III+, y también procesadores Cyrix MII, procesadores IDT WinChip 2 y procesadores Rise mP6, que tuvieron una vida muy corta.