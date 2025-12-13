Half-Life 3 es real: fecha de lanzamiento y requisitos

Half-Life 3 no fue presentado en los The Game Awards 2025, pero esto no significa que este juego no exista. Mike Straw, un periodista conocido y con fuentes fiables, ha comentado en la última entrega del podcast «Gaming Weekly» que Half-Life 3 no ha sido presentado por un cambio de planes de Valve, pero asegura que el juego es totalmente real.

Según Mike, Valve no ha presentado Half-Life 3 porque ha decidido posponerlo hasta la primavera de 2026. Ya habíamos escuchado esta fecha antes, y esta decisión se debe a que la compañía que dirige Gabe Newell quiere hacer coincidir la presentación de este juego con el lanzamiento de la Steam Machine.

Todas las fuentes con las que ha tenido la oportunidad de hablar aseguran que será un juego de lanzamiento para acompañar a la Steam Machine, pero también comentan que hay una preocupación general por la situación del mercado de la DRAM, que ha subido mucho de precio, porque esto podría afectar al precio final de la Steam Machine, e incluso a su fecha de lanzamiento, hasta el punto de que podría sufrir retrasos.

Los planes de Valve son claros. Si todo va según lo previsto tendremos Half-Life 3 en la primavera de 2026. Tiene sentido, y la fuente es fiable, pero ya sabéis, no es información confirmada por Valve, así que no podemos darle una credibilidad absoluta.

A qué plataformas llegará Half-Life 3

Todo parece indicar que este juego será exclusivo para la nueva Steam Machine, y para PC. También debería contar con certificación para la Steam Deck.

Esta exclusividad no es casualidad. Con este movimiento Valve conseguiría que el enorme interés que va a generar Half-Life 3 se traslade a la Steam Machine, y esto podría servir para darle un gran impulso en ventas.

Por otro lado, asegurar el soporte de este juego en la Steam Deck también podría servir para dar una segunda vida a esta consola portátil. Sería un movimiento muy provechoso para Valve, de eso no hay ninguna duda.

Qué PC necesitaremos para jugar a Half-Life 3

Valve no ha hablado de requisitos, y no tenemos información en este sentido, pero las especificaciones de la Steam Machine nos permite hacernos una idea bastante clara de qué componentes necesitaremos para jugar a Half-Life 3 en PC sin problemas.

Los requisitos mínimos de Half-Life 3 serían algo equivalente a la Steam Deck, que marcará la base de hardware para poder correr este juego. Con esto en mente, un PC que cumpla esa base mínima debería contar con:

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i3-10100F o AMD Ryzen 3 3300X (4 núcleos y 8 hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 con 8 GB.

Unidad de almacenamiento SSD con 100 GB o más libres.

Con esa configuración lo más probable es que podamos jugar en 1080p con calidad baja a 30 FPS estables. La GPU de la Steam Deck es más floja que una GeForce GTX 1060, pero esta consola debería ser capaz de moverlo en resolución 720p sin problemas de fluidez.

Los requisitos recomendados serían los equivalentes en PC a la configuración de la Steam Machine. No hay equivalencias directas de la GPU de la nueva consola de Valve en PC, pero podemos establecer una configuración muy parecida y con diferencias muy pequeñas.

Estos son los componentes que encajarían con un PC similar a la Steam Machine:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador AMD Ryzen 5 7500F o Intel Core i5-12600K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7600 (RDNA 3) o GeForce RTX 4060 (Ada Lovelace).

Unidad de almacenamiento SSD con 100 GB o más libres.

Con ese hardware Half-Life 3 debería funcionar en 1080p con calidad alta o máxima y 60 FPS estables. En la Steam Machine el juego debería moverse sin problemas con esa misma configuración.