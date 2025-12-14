GIGABYTE lanza la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX

Hace cosa de un mes GIGABYTE presentó la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, una tarjeta gráfica externa integrada en un chasis compacto con una base que permite utilizarla tanto en horizontal como en vertical, y que cuenta con una GeForce RTX 5060 Ti con 16 GB de memoria GDDR7, que ofrece toda la potencia y todas las tecnologías de la arquitectura Blackwell de NVIDIA.

El gigante taiwanés ha confirmado que la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX ya se encuentra disponible. Es un lanzamiento importante, porque esta tarjeta gráfica externa no solo es capaz de ofrecer un buen rendimiento en juegos bajo resolución 1080p y 1440p, sino que además nos permitirá disfrutar del ecosistema de IA avanzada aplicada a gaming integrado en DLSS 4.

Los 16 GB de memoria gráfica que trae la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX le confieren una gran versatilidad. Con esa cantidad de VRAM iremos sobrados en juegos en 1440p, y también tendremos capacidad suficiente para trabajar con aplicaciones profesionales exigentes de creación de contenidos, edición de fotografía y vídeo, renderizado y modelado en 3D.

Si queremos utilizar modelos de IA en local la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX también nos abrirá muchas puertas, gracias a sus núcleos tensor de quinta generación compatibles con operaciones FP4, a su alta potencia y a sus 16 GB de VRAM, que nos permitirán ejecutar LLMs en local con hasta 22.000 millones de parámetros sin problema.

Especificaciones de la AORUS RTX 5060 Ti AI BOX

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB.

GPU a 2.572 MHz, VRAM a 28 Gbps.

Sistema de refrigeración WINDFORCE con dos ventiladores Hawk Fan con giro alterno.

Gel térmico conductivo de grado servidor.

Base de contacto de cobre y radiador de gran tamaño para distribuir el calor uniformemente.

Conectores: dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, puertoo USB 3.2 Gen2 Type-C, puerto Thunderbolt 5 Type-C de subida, puerto Thunderbolt 5 Type-C de bajada, conector Ethernet LAN, salida HDMI 2.1b y tres salidas DisplayPort 2.1b.

Medidas: 243,7 mm x 117,4 mm x 48,2 mm.

Base de acoplamiento magnético para usar en vertical.

Adaptador de alimentación de 330 vatios.

La AORUS RTX 5060 Ti AI BOX se conecta a cualquier portátil o PC a través del puerto Thunderbolt 5, lo que permite generar un alto ancho de banda y le permite desarrollar un alto nivel de rendimiento. En comunicaciones bidireccionales este puerto alcanza los 80 Gbps.

Como hemos visto en sus especificaciones, el chasis de esta gráfica externa también cuenta con un amplio abanico de conexiones, lo que significa que podemos utilizarla como un dock de expansión de conectividad de gama alta. No tenemos detalles sobre el precio de venta recomendado.