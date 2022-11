Project Marathon, un nuevo triple A de Alien en camino

Alien es una de esas sagas cinematográficas que, desde hace décadas, ha contado también con una abundante representación en el mundo de los juegos. Desde el Alien de Concept Software, publicado en 1984 para Spectrum, Amstrad CPC y Commodore 64, cada cierto tiempo hemos podido disfrutar de nuevos títulos que, con desigual fortuna, han intentado trasladar la aterradora experiencia de enfrentarse al terrible xenomorfo desde la pantalla grande hasta la intimidad de nuestras casas.

La teniente Ripley, Dallas, la nave Nostromo… hablamos de una referencia fundamental en la ciencia ficción, pero también en el cine de terror. Y es que apuesto a que la mayoría aún recordamos la primera vez que vimos alguna de las películas de la saga y el impacto que nos produjo ver a las criaturas por primera vez. El resto de las tramas también nos reservaban más de una sorpresa, pero sin duda los «bichos» que dan nombre a la saga, merecen hacerlo por derecho propio.

Así, siempre que se anuncia un nuevo juego basado en el universo de Alien, cruzamos los dedos y esperamos que, en mayor o menor medida, sea capaz de proporcionarnos una experiencia que pueda competir, en intensidad, con la que nos han producido las películas. Dicho de otro modo, cada anuncio de un nuevo juego de Alien es, potencialmente, una buena noticia que, eso sí, en más de una ocasión queda tristemente desmerecida por el resultado final.

Ahora bien, en este caso todavía no podemos hablar de anuncio, sino de filtración. Según podemos leer en Insider Gaming, el estudio japonés Grasshopper Manufacture está trabajando en un nuevo triple A del universo Alien. Dicha publicación alega haber tenido acceso a documentación interna del estudio que confirma este desarrollo, y que indica que los planes de la compañía pasan por su publicación en algún momento de 2023, probablemente en Navidad.

No se sabe mucho más sobre este juego, aparte del hecho de que será un título de terror de supervivencia en la línea de Resident Evil, Dead Space y títulos similares. Recordemos que Grasshopper fue adquirido por NetEase en octubre del año pasado, en el final de una operación que se inició unos meses antes, en mayo. Esto ha servido para impulsar aún más su ya destacable historia, en la que encontramos sagas tan destacables como No More Heroes, The Silver Case y Killer7. Este es, eso sí, su primer proyecto relacionado con la saga Alien, por lo que estaremos muy atentos a cualquier anuncio oficial, avance, etcétera, para poder empezar a valorar si debemos ilusionarnos de nuevo.