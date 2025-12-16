ASUS RTX EVO, potencia y refrigeración en formato compacto

Las ASUS RTX EVO son una nueva línea de tarjetas gráficas dedicadas del fabricante taiwanés. Manteniendo el rendimiento de las GeForce RTX 50 de NVIDIA, la serie apuesta por un formato más compacto y un sistema de refrigeración renovado.

Si has comprado en los últimos años alguna tarjeta gráfica, habrás visto que su tamaño es ‘monstruoso’. Su crecimiento ha sido casi constante en las últimas generaciones y hoy encontramos modelos gigantescos de casi medio metro de largo para alojar sus tres ventiladores, muy altas y que además ocupan varios slots de las ranuras PCIe de las placas base. Simplemente, no todas las torres son capaces de acogerlas.

Afortunadamente, los grandes fabricantes tienen series más pequeñas que son capaces de ofrecer el mismo rendimiento en un formato algo más compacto, en longitud y especialmente en su grosor para no ocupar tanto espacio en las placas.

ASUS RTX EVO

Las ASUS RTX EVO son de este tipo. Su perfil adelgaza hasta un grosor de 2.1 ranuras o lo que es lo mismo, 4,2 cm. Siguen siendo grandotas, pero este simple cambio les permite instalarse en chasis como las semitorres o los de gráficas externas.

ASUS ha incorporado este tratamiento ‘EVO’ en cuatro modelos que se añaden a su catálogo para cubrir la gama de entrada y media a sus tarjetas gráficas y dos de ellas con frecuencias overclockeadas de serie sobre los valores estándar fijados por NVIDIA: RTX 5060 Ti EVO OC Edition , RTX 5060 Ti EVO , RTX 5060 EVO OC Edition y RTX 5060 EVO.

Ofrecer el mismo rendimiento en un formato más compacto exige un sistema de refrigeración mejorado y el fabricante usa dos ventiladores Axial-Tech con aspas más largas que mejoran el flujo de aire y su dispersión. La placa posterior PCB también ha sido reforzada para mejorar la disipación y proteger así contra el sobrecalentamiento y la disipación térmica.

Los rodamientos de los ventiladores son de bolas dobles para una durabilidad superior, mientras que para eliminar el ruido innecesario, usan la tecnología OdB con un modo de parada que detiene automáticamente todos los ventiladores cuando la temperatura de la GPU cae por debajo de los 50 grados. Otras características específicas de estas tarjetas son el soporte de acero inoxidable reforzado, más duro y más resistente a la corrosión.

En el apartado del software, el fabricante incluye su herramienta gratuita GPU Tweak III para llevar la optimización a otro nivel. Permite ajustar parámetros críticos como la frecuencia de los núcleos de GPU, la frecuencia de la memoria y la configuración de voltaje con monitorización en tiempo real en una pantalla de visualización personalizable. Incluye control avanzado de los ventiladores y otras funciones para sacar el máximo partido de las gráficas.

Las ASUS RTX EVO estarán pronto disponibles en el mercado internacional y pueden ser una buena opción para -manteniendo el rendimiento de las RTX 50 de NVIDIA– poder instalarlas en chasis de tamaño más reducido.