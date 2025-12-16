Noticias
Requisitos de PRAGMATA SKETCHBOOK y rendimiento en PC
Capcom ha publicado la demo de PRAGMATA SKETCHBOOK, y también ha compartido los requisitos oficiales de este juego. Dichos requisitos son muy asequibles, ¿pero son realistas y acordes al nivel de exigencia del juego? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir en este artículo.
PRAGMATA SKETCHBOOK utiliza el motor gráfico RE Engine, el mismo que hemos visto en otros títulos como Resident Evil Requiem y Dragon´s Dogma 2. Este es un motor personalizado propietario de Capcom que ha demostrado ser muy versátil, y que ha hecho posible la creación de juegos bastante bien optimizados.
Requisitos de PRAGMATA SKETCHBOOK
Requisitos mínimos
- Windows 11 de 64 bits.
- Procesador Intel Core i5-8500 o AMD Ryzen 5 3500.
- 16 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 o Radeon RX 5500 XT con 8 GB.
- 40 GB de almacenamiento libres. No requiere SSD, pero se recomienda.
- DirectX 12.
La estimación de rendimiento, con esta configuración, es de 45 FPS no estables en 1080p con calidad en modo priorizar rendimiento.
Requisitos recomendados
- Windows 11 de 64 bits.
- Procesador Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500.
- 16 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600 con 8 GB.
- 40 GB de almacenamiento libres. No requiere SSD, pero se recomienda.
- DirectX 12.
Si cumplimos estos requisitos podremos jugar en 1080p a 60 FPS no estables con calidad en modo equilibrado.
Requisitos recomendados para trazado de rayos
- Windows 11 de 64 bits.
- Procesador Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500.
- 16 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 o Radeon RX 6700 XT con 12 GB.
- 40 GB de almacenamiento libres. No requiere SSD, pero se recomienda.
- DirectX 12
Estos requisitos son para jugar en 1080p a 60 FPS no estables con calidad en modo equilibrado y trazado de rayos activado.
Rendimiento de PRAGMATA SKETCHBOOK
En las pruebas de rendimiento que ha realizado GameGPU se configuró el juego con calidad máxima y con trazado de rayos activado. Esto quiere decir que los requisitos a tener en cuenta en este caso son los últimos, los recomendados para trazado de rayos.
La GeForce RTX 3060 de 12 GB consigue 46 FPS de media en 1080p, y la Radeon RX 6700 XT sube a 55 FPS. Los requisitos son realistas, y podríamos mejorar el rendimiento utilizando reescalado o reduciendo un poco el nivel de calidad gráfica.
Para conseguir 60 FPS estables en 1080p con calidad máxima y trazado de rayos necesitamos una Radeon RX 6750 XT o una GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB.
En 1440p la GeForce RTX 3060 es capaz de mantener una media de 36 FPS, y la Radeon RX 6700 XT llega a los 42 FPS de media. En este caso, para mantener 60 FPS necesitamos una Radeon RX 6800 XT o una GeForce RTX 4070.
Al llegar a 4K necesitamos una GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB o una Radeon RX 6800 para conseguir 30 FPS. Si queremos mantener 60 FPS estables nos hará falta una Radeon RX 7900 XTX o una GeForce RTX 4080.
Los resultados confirman que PRAGMATA SKETCHBOOK está bien optimizado, que los requisitos son totalmente realistas, y que no necesitamos un PC muy potente para poder jugarlo en condiciones.