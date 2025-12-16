Copilot en televisores: más Bloatware innecesario

¿De verdad hace falta Copilot en televisores? Si tienes clara la respuesta y usas un televisor inteligente de LG, debes saber que la última actualización del sistema operativo WebOS que la firma surcoreana usa en sus televisores inteligentes, ha añadido el chatbot de Microsoft a la pantalla de inicio de la aplicación. Al igual que otras aplicaciones del sistema preinstaladas, no se puede eliminar ni desinstalar por completo; solo se puede ocultar.

Las críticas han sido furibundas y en Reddit suman 35.000 votos. Los usuarios están expresando su agotamiento ante la creciente cultura del «bloatware» en los televisores inteligentes modernos siguiendo la tendencia de toda la electrónica actual. Y mucho más con la llegada de la IA. Los gigantes tecnológicos siguen en plena batalla para añadir funciones de IA en productos que antes funcionaban perfectamente sin ellas.

Los motores de búsqueda se centran en resúmenes de IA; los navegadores IA se abren camino; los smartphones se venden con las habituales promesas vagas de inteligencia integrada, y Microsoft ha llegado incluso a presentar una «nueva generación de PCs» con una tecla de teclado dedicada a su IA . Y justo cuando creíamos que la sala de estar estaba a salvo del frenesí de la IA generativa, LG ha comenzado a añadir Copilot AI. Y no es el primero, ya que Samsung ya implementó el asistente de inteligencia artificial de Microsoft en muchas de sus series comercializadas este año.

Copilot en televisores, más IA innecesaria

LG ya ofrecía un conjunto de servicios y funciones de IA propios sobre el webOS, como un chatbot de IA, un sistema de identificación de voz con IA y un asistente de IA, y aparentemente tiene pocos incentivos para priorizar el servicio de un competidor sobre su propio ecosistema. Salvo que se trate de un acuerdo comercial con Microsoft para que éste siga impulsando sus métricas de crecimiento, no se entiende. Como sucede con Windows, el objetivo no es mejorar la experiencia del usuario, es convencer a los inversores de seguir alimentando el monstruo.

La app Copilot en televisores no ofrece gran cosa más allá de dirigir a los usuarios a la versión web del servicio Copilot. La promesa de una integración más profunda a nivel de sistema que «ayudaría a los propietarios a encontrar y organizar eficientemente información compleja mediante claves contextuales», como dijo LG, no se ha cumplido.

Copilot en televisores es añadir otra aplicación no solicitada e innecesaria a una interfaz de TV inteligente ya de por sí saturada. Y no solo por Microsoft. El Gemini de Google ya se incluye en los televisores TCL y en otras marcas. Y, por favor, que al menos se pueda desinstalar todo esto de la IA de manera sencilla y transparente.