Premios MC 2025: estos son los ganadores
Estamos en la recta final del año, un buen momento para dar a conocer los Premios MC 2025, la decimosexta edición de uno de los eventos más importantes de nuestro medio, donde conoceremos a los fabricantes y las marcas que, con sus productos y servicios, se han convertido en lo mejor de este año que pronto dejaremos atrás.
Sin duda 2025 ha sido un año lleno de sorpresas y de novedades interesantes, sobre todo a nivel de hardware. Por desgracia, la escasez que vive el mercado de la DRAM ha empañado un final de año que pintaba excelente, y nos ha dejado unas previsiones muy negras para 2026. Esperamos que la cosa mejore poco a poco dentro de lo posible, y que los fabricantes sepan tomar las medidas oportunas para que la mala situación no dude más de lo estrictamente necesario.
Ahora vamos con lo importante, la lista de ganadores. Todo el equipo de TPNET felicita a los premiados, y les deseamos lo mejor de cara al próximo año.
Ganadores Premios MC 2025
Mejor tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5090
La GeForce RTX 5090 es la tarjeta gráfica más potente del mercado, pero también ha conseguido otro título mucho más importante, y es que es la más avanzada dentro del mercado de consumo general. NVIDIA ha demostrado una vez más que la IA al servicio del gaming es el pilar central para superar los límites de la Ley de Moore, y para conseguir saltos que, si solo tiramos de potencia bruta, necesitarían al menos cinco o seis generaciones diferentes.
Mejor procesador: AMD Ryzen 9 9950X3D
El Ryzen 9 9950X3D es un procesador prácticamente perfecto. Realmente ha sido capaz de unir lo mejor de los dos mundos, ya que ofrece un rendimiento fantástico en juegos y además rinde de maravilla en aplicaciones sintéticas, lo que lo convierte en un procesador todoterreno que puede afrontar cualquier carga de trabajo manteniendo, además, unas temperaturas óptimas y un consumo mucho más bajo que su rival directo.
Mejor placa base: X870E AORUS XTREME X3D AI TOP
La X870E AORUS XTREME X3D AI TOP tiene una carta de presentación espectacular, y esto no siempre es bueno, porque acaba disparando las expectativas. Disparar mis expectativas me hace subir el listón cuando analizo algo, pero la verdad es que cuando hice el análisis de este modelo logró superar dichas expectativas. Es la mejor placa base que he probado este año, y una de las mejores que existen ahora mismo en el mercado.
Mejor mini PC: GEEKOM A9 Max AI
El GEEKOM A9 Max AI es un mini PC muy competo y muy interesante que, además, está lleno de posibilidades. Su diseño mantiene el aspecto minimalista clásico de la marca, y su chasis metálico le confiere una solidez estructural y un alto grado de resistencia frente al uso diario. Ofrece un excelente rendimiento en general, cuenta con una NPU de 50 TOPs que nos permite acceder a Copilot+, y su GPU integrada es capaz de mover juegos actuales en 1080p.
Mejor servicio de juego en la nube: NVIDIA GeForce Now RTX 5080
Con GeForce Now RTX 5080 NVIDIA ha reafirmado su posición como líder indiscutible en el mercado del juego en la nube. No tiene rival, y es la que marca el camino a seguir, porque servicios alternativos como Amazon Luna están muy por detrás tanto en catálogo de juegos como en calidad de imagen, rendimiento y tecnologías. Funciona tan bien que realmente cuesta diferenciarlo del juego en nativo, y está tan avanzado que parece que sus rivales estén varias generaciones por detras.
Mejor ratón gaming: Razer DeathAdder V4 Pro
El Razer DeathAdder V4 Pro es un ratón de alto rendimiento para gaming que no dejará a nadie indiferente. A nivel de diseño parece simple, pero «bajo el capó» esconde un auténtico prodigio tecnológico, y es el primero en contar con la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed Wireless Gen-2, que mejora la eficiencia en un 63% y reduce la latencia un 37% menor que su predecesor. Muy rápido, eficiente y con un alto nivel de rendimiento, pero también hecho para durar, ya que tiene una vida útil de 100 millones de clics.
Mejor teclado gaming: Corsair VANGUARD 96
Este nuevo teclado de Corsair combina un diseño muy cuidado con una alta calidad de construcción, y un conjunto de funciones innovadoras que suponen un importante valor añadido. Tiene una tasa de sondeo de 8.000 Hz, un formato compacto sin renunciar al pad numérico, reposamuñecas terminado en piel sintética, utiliza interruptores mecánicos MLX intercambiables en caliente con una vida útil de 80 millones de pulsaciones, ofrece integración con Elgato Virtual Stream Deck y viene con una pantalla integrada.
Mejor silla gaming: Razer Iskur V2 X
La Razer Iskur V2 X es una versión más económica de la Razer Iskur V2, una de las sillas mejor valoradas por los jugadores, y también una de las más caras. Esta versión más económica conserva todas las claves más importantes del modelo superior, incluyendo el diseño, el soporte lumbar y los cojines de espuma de alta densidad, lo que se traduce en una ergonomía sobresaliente, pero es mucho más barata, y esto le permite ofrecer un excelente valor en relación calidad-precio.
Mejor router: FRITZ!Box 5690
El FRITZ!Box 5690 es un router que lo tiene todo. Es compatible con Wi-Fi 7, trabaja en doble banda, es capaz de ofrecer una velocidad de hasta 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz, viene con un puerto WAN a 2,5 Gbps, ofrece soporte pleno y funciones avanzadas de telefonía DECT y de domótica, es muy fácil de instalar y de configurar, y además cuenta con todas las ventajas del sistema operativo FRITZ!Box. Su valor precio-prestaciones es excelente.
Mejor portátil compacto: ASUS Vivobook S14
El ASUS Vivobook S14 es un equipo ultraligero que hace gala de un diseño elegante y minimalista, goza de una buena calidad de construcción dentro de su gama, y transmite sensaciones que en general son las propias de un portátil de gama alta, pero con un precio muy ajustado. Ofrece un rendimiento muy bueno y una autonomía de entre 15 y 20 horas por carga de batería, y podemos configurarlo con APUs de última generación compatibles con Copilot+ de Microsoft.
Mejor portátil equilibrado: GIGABYTE AERO X16
Este modelo de GIGABYTE es un portátil perfecto para unificar trabajo y ocio, tanto por diseño y calidad de construcción como por especificaciones y características. Destaca especialmente su equilibrio entre movilidad, autonomía y rendimiento, ya que estamos ante un equipo que puede montar una APU Ryzen AI 9 HX 370 con 12 núcleos y 24 hilos, 32 GB de RAM, una gráfica GeForce RTX 5070 y una unidad SSD de 1 TB manteniendo un peso de solo 1,9 kilogramos.
Mejor portátil gaming: ASUS ROG Strix SCAR 18 2025
Ya lo dije en el análisis que hice de este portátil, es un verdadero titán. Ofrece una estética gaming fantástica con detalles verdaderamente únicos, como la tecnología AniMe Vision, tiene una buena calidad de construcción y es capaz de ofrecer una experiencia similar a la de un PC gaming de escritorio de gama alta sin problemas de estabilidad ni de temperatura, todo un logro que desde luego no está al alcance de cualquiera.
Mejor chasis: Corsair AIR 5400
Este es un chasis revolucionario, ya que estamos ante el primero de Corsair en contar con triple cámara. Esta evolución es un paso natural, ya que representa un paso adelante, y en la dirección correcta, a partir del concepto de doble cámara que la marca popularizó en 2013. Divide el interior en tres zonas: una principal para la GPU, otra trasera para fuente de alimentación, discos y cableado, y una tercera cámara frontal, pensada exclusivamente para albergar un sistema de refrigeración líquida AIO de 360 mm.
Esta división permite que la CPU reciba aire fresco directamente desde el exterior y expulse el aire caliente sin interferir con la gráfica ni con el resto de los componentes, creando un aislamiento térmico importante sin comprometer el flujo de aire del chasis. Innovador, inteligente y con una calidad de construcción premium.
Mejores auriculares: Corsair VOID WIRELESS v2
Los auriculares Corsair VOID WIRELESS v2 son un digno sucesor del modelo de primera generación, tanto por calidad de sonido como por ergonomía y calidad de materiales. Corsair ha evitado disparar el precio de venta con este modelo, pero al mismo tiempo ha evitado hacer sacrificios importantes, una estrategia muy acertada con la que ha conseguido crear unos auriculares equilibrados tanto en calidad de construcción y diseño como a nivel de prestaciones.
Premio mejor tecnología gaming: NVIDIA DLSS 4
NVIDIA DLSS 4 se ha convertido en el ejemplo a seguir si hablamos de IA aplicada a gaming. No solo integra las tecnologías más avanzadas de su clase, sino que además cuando estas trabajan en conjunto pueden llegar a multiplicar por ocho la tasa de fotogramas por segundo. La mejora de rendimiento es espectacular, pero el nuevo modelo de transformación que ha adoptado NVIDIA también ha conseguido mejorar la calidad de imagen, tanto que actualmente no tiene rival.
Mejor portátil profesional: Lenovo Thinkpad T16g Gen 3
Diseñada para cargas de trabajo exigentes en la era de la IA, la nueva estación de trabajo móvil de Lenovo utiliza una pantalla OLED de 16 pulgadas calibrada de fábrica, resoluciones hasta 4K y frecuencias de actualización de hasta 120Hz. Incluye procesadores de primer nivel de Intel, serie Core Ultra HX de Intel, y las últimas gráficas dedicadas GeForce RTX serie 50 de NVIDIA.
Se acompaña de amplias opciones de actualización, que incluyen hasta 192 GB de memoria DDR5-5600 en cuatro ranuras SODIMM y un soporte de almacenamiento que incluye tres unidades PCIe M.2 para totalizar hasta 12 TB. Esta workstation móvil mantiene la reputación de durabilidad del ThinkPad con chasis de magnesio y aluminio, y amplias opciones de conectividad incluyendo Thunderbolt 5.
Mejor monitor para gaming: LG UltraGear GX9
Promocionado como «el primer monitor OLED para juegos 5K2K», esta pantalla de LG es un sueño para cualquier jugador. Combina un tamaño gigante de 45 pulgadas con una curvatura 800R para ganar inmersión y mejorar la visualización en los extremos de la pantalla.
Ofrece al usuario la posibilidad de usar dos modos de visualización diferentes con cambio mediante un simple botón, entregando una resolución nativa DQHD para 5120 x 2160 píxeles con tasa de refresco de 165 Hz u otro modo específico para juegos con FHD+ y 330 Hz. Su tiempo de respuesta es de 0,3 milisegundos y es compatible con las tecnologías de sincronización de imágenes más avanzadas, NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro.
Mejor unidad SSD: WD_BLACK SN8100 de 2 TB
La Sandisk WD_BLACK SN8100 es una unidad SSD de alto rendimiento que ha cumplido todas sus promesas. Utiliza memoria NAND Flash TLC, lo que garantiza un buen equilibrio entre rendimiento, precio y vida útil, cuenta con caché DDR4 para maximizar el rendimiento y consigue unos picos de velocidad de más de 14 GB/s en lectura y escritura secuencial. Muy rápida, y muy fiable.
Mejor NAS: Synology DiskStation DS925+
Uno de los sistemas de almacenamiento y red más equilibrados de Synology por capacidad, prestaciones y precio, es un NAS de cuatro bahías que puede emplearse con las mismas ventajas para el sector doméstico, profesional o empresas.
Está equipado con dos puertos de 2,5 GbE y dos ranuras SSD M.2 para crear un grupo de almacenamiento flash o caché y puede conectarse con unidades de expansión DX525 que admite hasta 9 bahías de unidad y ofrece hasta 180 TB de capacidad bruta. Incluye gratuitamente el sistema operativo DSM, el más completo del sector del NAS.
Mejor convertible: ASUS ROG FLOW Z13 2025
El ASUS ROG FLOW Z13 es un equipo casi perfecto, tanto en términos de diseño y de calidad de construcción como de potencia y de autonomía. Su procesador de 16 núcleos y 32 hilos tiene un IPC altísimo y rinde de maravilla tanto con juegos como con aplicaciones exigentes. La GPU integrada Radeon 8060s es capaz de superar a una GeForce RTX 4060 Mobile de 70 vatios, sus 32 GB de memoria le confieren una larga vida útil, y su NPU nos permite disfrutar de Copilot+, así que tenemos una combinación perfecta a nivel de especificaciones.
Mejor ecosistema de soluciones para streaming: Elgato
Elgato se ha consolidado como una de las marcas de soluciones para streaming más conocidas y mejor valoradas del sector. Es todo un logro, pero no ha sido casualidad ni suerte, la compañía ha sabido innovar y crear valor manteniendo un ecosistema perfectamente integrado que puede cubrir las necesidades de cualquier perfil de usuario, desde el pequeño jugador que quiere empezar a «stremear» desde casa con una pequeña inversión hasta el profesional que aspira a conseguir la mejor experiencia posible.
Mejor solución de impresión: HP Smart Tank
HP Smart Tank recibe el premio a la mejor solución de impresión en los Premios MC 2025 por redefinir la eficiencia en el entorno doméstico y profesional. Su sistema de tinta recargable, la conectividad inteligente y el bajo coste por página la convierten en una aliada perfecta para quienes buscan sostenibilidad, autonomía y calidad en cada impresión.
Mejor SSD externo: KIOXIA EXCERIA PLUS
Las SSD externas son fantásticas para llevar datos en movilidad y usarlas en cualquier dispositivo gracias a un puerto tan extendido como USB. La versión de Kioxia es una buena muestra del sector, con un chasis de aluminio de peso y tamaño mínimo, que soporta la normativa militar MIL-STD para mejorar su resistencia contra golpes y caídas.
La unidad instala memorias BiCS FLASH 3D propias de la marca y capacidades de hasta 2 Tbytes. Externamente se conecta a un puerto USB Tipo-C, mientras que internamente soporta interfaces como USB2, USB 3 y USB 3.2 Gen2 donde se obtiene el máximo de rendimiento, valores estimables de 1.050 / 1.000 Mbytes por segundo en lectura /escritura secuencial.
Mejor juego para PC: Clair Obscur Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 ha arrasado en los The Game Awarsds 2025, y se ha llevado 9 de las 10 nominaciones que tenía. Premios muy merecidos, ya que este título goza de una jugabilidad única que engancha desde el primer momento, tiene una buena factura técnica, una historia emotiva sobre la fragilidad de la vida que nos mantiene enganchados hasta el final, y su banda sonora es una auténtica maravilla.
Mejor solución de red empresarial: D-Link Gama DBR
La Gama DBR de D-Link se alza con el galardón a la mejor solución de red empresarial en los Premios MC 2025 por su capacidad para ofrecer conectividad avanzada, gestión centralizada y seguridad reforzada en entornos profesionales. Una propuesta que combina rendimiento, fiabilidad y facilidad de despliegue, adaptándose a las exigencias de las empresas modernas que buscan redes más ágiles y seguras sin renunciar al control ni a la eficiencia.