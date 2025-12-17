Bloodborne se ha convertido por fin en el remaster que nos merecíamos en PC

Sony no ha querido llevar Bloodborne a PC, pero gracias a la emulación que ofrece ShadPS4 es posible jugarlo en dicha plataforma sin problemas. La comunidad de modders también ha hecho un trabajo espectacular, porque ha creado diferentes mods para mejorar el rendimiento y la calidad gráfica del juego en PC, lo que lo ha convertido en ese remaster que siempre quisimos, y que nunca tuvimos de forma oficial.

Shadows of the Hunt es uno de los mejores mods que están disponibles ahora mismo para convertir Bloodborne en un auténtico remaster, porque es fácil de instalar y de utilizar, y porque trae una gran cantidad de mejoras gráficas que afectan a las texturas, las sombras, la distancia de dibujado, la iluminación en general y a las superficies texturizadas.

Es cierto que, a pesar de todo, aún quedan muchas cosas que son susceptibles de mejora en Bloodborne, pero la comunidad de modders no deja de trabajar, y hace poco se lanzó un nuevo mod que ha introducido cambios importantes en la calidad del cielo y de las nubes, utilizando texturas que tienen una calidad 8 veces más alta que las originales.

Este mod tiene un impacto notable en la calidad gráfica del juego cuando estamos en exteriores, porque nos muestra un cielo y unas nubes con un mayor nivel de detalle y una imagen más limpia y nítida, acabando por completo con el ruido y el aspecto granulado que teníamos en la versión original del juego.

Este mod se puede descargar a través de este enlace. Ha sido obra del modder «johnnycoax», y trae incluido el «Moon Fix Mod» del modder «Arc Ray». Este mod cambia la Luna utilizada en la versión original de Bloodborne para la localización del Sueño del Cazador por otra de mayor calidad. Es una buena decisión haber integrado ambos mods, porque así no nos encontraremos con un cielo y unas nubes de alta calidad y una Luna pixelada que desentone.

La lista de mods disponibles para Bloodborne no deja de crecer, y son tan interesantes que han logrado darle una nueva vida y mejorarlo a un nivel que ni siquiera Sony habría sido capaz de conseguir con un remaster oficial para PC, un juego que según varias fuentes llegó a existir, y se probó varias veces sobre Windows 7, pero que al final acabó siendo descartado.