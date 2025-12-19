Cinco razones por las que vale la pena elegir HP Smart Tank

Elegir nuestra nueva impresora es una decisión muy importante, porque dependiendo del modelo que escojamos no solo dependerá lo que podemos hacer con dicha impresora, sino que también afectará a nuestro bolsillo. La gama HP Smart Tank es, sin duda, una de las mejores opciones que tenemos disponibles hoy en día, y en este artículo os vamos a explicar por qué.

Antes de entrar en materia es importante responder a una pregunta, ¿qué es HP Smart Tank? Es una gama de impresoras de tinta que utiliza depósitos recargables integrados en la propia impresora, y botellas de tinta en vez de cartuchos. Esas son las diferencias más importantes que tienen, a nivel técnico, frente a las impresoras tradicionales basadas en cartuchos de tinta.

Por qué vale la pena elegir una impresora HP Smart Tank

1.- Por que nos permiten ahorrar mucho dinero al imprimir

Estas impresoras utilizan, como os hemos explicado anteriormente, depósitos de tinta recargables, y botellas de tinta que son las que debemos utilizar para llenar esos depósitos cuando la tinta se agote.

Cada recarga de tinta que hagamos nos permitirá imprimir una gran cantidad de páginas, y las botellas de tinta tiene capacidad suficiente para imprimir varios miles de páginas, lo que nos ayudará a reducir mucho el coste por página.

También hay que tener en cuenta que el precio de un pack de botellas para imprimir a color y en blanco y negro es muy económico, y que normalmente suelen costar menos que un pack de cartuchos de tinta.

2.- Porque son muy fáciles y seguras de utilizar

Con las impresoras HP Smart Tank se acabó tener que cambiar cartuchos. Cuando se agote la tinta solo tendremos que recargar los depósitos utilizando botellas de tinta HP, un proceso que no nos llevará más de unos instantes.

Los depósitos de tinta nos permiten ver cuándo nos hace falta una recarga, y el proceso de rellenado es muy sencillo y totalmente seguro, ya que está diseñado para evitar derrames, así que no tendremos que preocuparnos por nada, toda la tinta caerá de forma segura al depósito.

Como las botellas de tinta están diseñadas para ofrecer varias recargas, podremos tener guardada tinta suficiente para imprimir durante mucho tiempo, lo que evitará que nos quedemos sin tinta en el peor momento posible.

3.- Porque ofrecen una experiencia de uso más cómoda

Al utilizar botellas de tinta en vez de cartuchos podemos imprimir más páginas durante más tiempo. Esto reduce la cantidad de veces que tendremos que comprar nuevos consumibles, si comparamos con una impresora tradicional basada en cartuchos de tinta.

¿Qué supone esto? Pues que no tendrás que ir tantas veces a la tienda a compra tinta. Dependiendo del uso que hagas de tu impresora HP Smart Tank podrían pasar incluso años hasta que tengas que volver a preocuparte por tener que ir a comprar nuevos consumibles.

4.- Porque nos permiten disfrutar de una alta calidad de impresión

Las botellas de tinta que utilizan las impresoras HP Smart Tank ofrecen todas las ventajas de la tinta original HP, y con ellas podremos disfrutar de una calidad de impresión profesional, tanto a color como en blanco y negro, con un coste por página muy bajo.

También están diseñadas para trabajar con flujos de impresión elevados, y ofrecen un buen nivel de rendimiento, tanto en velocidad de impresión como de escaneado y copia de páginas. Si lo necesitamos, hay modelos que cuentan con función de impresión automática a doble cara.

5.- Tienen un precio económico, y vienen con botellas de tinta gratis

La gama HP Smart Tank está disponible en una gran variedad de modelos con precios para todos los bolsillos. La serie 5000 es la más económica, y está pensada sobre todo para usuarios con presupuestos más ajustados, mientras que la serie 7000 está un escalón por encima, ofrece mayores prestaciones y funciones de valor.

Además, al comprar una nueva impresora HP Smart Tank nos llevaremos un pack de botellas con tinta suficiente para imprimir hasta 3 años, dependiendo del uso que hagamos de la impresora. Sí, esto quiere decir que al comprar una de estas impresoras puedes despreocuparte de la tinta hasta por tres años.

Contenido elaborado en colaboración con HP.