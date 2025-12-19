Samsung Exynos 2600 ofrece reesclado y generación de fotogramas por IA

Samsung ha presentado el SoC Exynos 2600, un chip que se ha convertido en una gran sorpresa, no por sus especificaciones a nivel de hardware, sino porque viene acompañado de una tecnología transformadora que lo tiene todo para marcar un antes y un después en el mundo del gaming en smartphones: Exynos Neural Super Sampling (ENSS por sus siglas en inglés).

Antes de entrar a hablar de ENSS vamos a ver las especificaciones completas del SoC Exynos 2600:

Fabricado en el nodo GAA de 2 nm de Samsung.

CPU de 10 núcleos, con una configuración 1+3+6. Tiene un núcleo de alto rendimiento C1 Ultra a 3,8 GHz, tres núcleos C1 Pro a 3,25 GHz y seis núcleos C1 Pro a 2,75 GHz.

GPU Samsung Xclipse 960 (no está confirmado si esta utiliza o no una arquitectura de AMD).

NPU 32K MAC.

Soporta memoria LPDDR5X.

Compatible con almacenamiento UFS 4.1.

Admite pantallas 4K/WQUXGA a un máximo de 120 Hz.

Compatible con una cámara trasera de hasta 320 MP y con el códec APV.

Codificación de vídeo 8K a 30 FPS y descodificación de vídeo 8K a 60 FPS.

ISP compatible con AI Visual Perception System (VPS) y con Deep Learning Video Noise Reduction (DVNR).

Según Samsung, la CPU mejora el rendimiento en un 39% frente a la generación anterior (Exynos 2500), y ofrece mejoras importantes a nivel de eficiencia.

La GPU también trae mejoras importantes, ya que dobla el rendimiento en computación frente a la generación anterior, y consigue un aumento de rendimiento del 50% en trazado de rayos.

En cuanto a tecnologías, Exynos Neural Super Sampling es sin duda alguna la gran estrella del Exynos 2600. Esta tecnología integra reescalado y generación de fotogramas por IA, y ambas se pueden aplicar a juegos para mejorar significativamente el rendimiento y la fluidez.

La NPU es la que se encargaría de sacara delante todas las operaciones necesarias para utilizar Exynos Neural Super Sampling, una tecnología que, según Samsung, es capaz de multiplicar casi por cuatro la tasa de fotogramas en juegos, ya que en el vídeo promocional muestran como un juego pasa de funcionar a 22 FPS a correr a 90 FPS tras activar ENSS.

Samsung también ha confirmado que el Exynos 2600 utiliza un «Heat Path Block» (bloque de trayectoria de calor), que mejora la disipación del calor reduciendo la resistencia térmica en un 16%. Esto debería reducir la temperatura de trabajo.

El SoC Exynos 2600 será utilizado en una parte de los nuevos Galaxy S26, aunque se rumorea que el Galaxy S26 Ultra solo estará disponible con el SoC Snapdragon 8 Elite Gen5, un chip que en teoría sería superior al chip de Samsung, tanto en potencia CPU como en rendimiento GPU y NPU.