Cuándo lanzará Samsung los Galaxy S26

Ya sabemos muchas cosas sobre los Galaxy S26, y hace poco las compartimos con vosotros en este artículo, donde vimos cosas tan importantes como su posible diseño, los modelos que podría lanzar Samsung, la calidad de construcción de estos smartphones y sus posibles especificaciones.

Justo ayer Samsung confirmó el SoC Exynos 2600, un chip de gama alta que será utilizado en los Galaxy S26, y que podría convertirse en uno de los mejores de su gama. También hemos visto informaciones bastante fiables sobre el precio de estos terminales, y todas coinciden en que lo más probable es que cuesten lo mismo que los Galaxy S25.

Sin embargo, hay una cuestión importante que todavía no hemos terminado de resolver, porque no hay acuerdo entre las diferentes fuentes, la posible fecha de lanzamiento de los Galaxy S26. ¿Llegarán en enero del año que viene o los veremos en febrero? ¿Cabe la posibilidad de que se retrasen al mes de marzo de 2026?

Como he dicho, las fuentes no se ponen de acuerdo. Hace poco vimos informaciones que decían que Samsung iba a lanzar estos nuevos terminales en enero del año que viene, y ahora medios surcoreanos han comentado a raíz de la presentación del Exynos 2600 que el lanzamiento de los Galaxy S26 está previsto para el mes de febrero de 2026.

No hay una gran diferencia entre ambas fechas, pero llegar un mes más tarde puede perjudicar a las ventas de estos nuevos smartphones, y beneficioso para Apple, que estará un poco más de tiempo sin tener que preocuparse de que los nuevos smartphones de Samsung puedan quitarle ventas a sus iPhone 17.

Se ha llegado a rumorear incluso que Samsung podría lanzar los Galaxy S26 en marzo de 2026, porque en teoría habrían tenido problemas al cancelar el modelo Edge y recuperar el modelo «Plus». Es una posibilidad, pero no creo que se vaya a cumplir, más que nada porque sería el peor escenario posible para Samsung, y seguro que la compañía toma medidas para evitarlo.

Personalmente, me inclino a pensar que los nuevos Galaxy S26 se presentarán, y se lanzarán, en febrero de 2026. Es la fecha que más veces ha sonado en rumores y supuestas filtraciones, y tiene sentido, sobre todo por ese cambio de estrategia forzosa que tuvo que adoptar Samsung de cancelar el modelo Edge de segunda generación.