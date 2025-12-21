Valve descataloga la Steam Deck más barata, ya no puedes comprarla

La Steam Deck más barata que tenía Valve en su catálogo ha desaparecido. Se encuentra agotada, y la compañía ha confirmado que no piensa reponer stock, así que no volverá a haber existencias. Si queremos hacernos con una unidad solo nos quedará la opción de recurrir al mercado de segunda mano.

El modelo que ha sido descatalogado cuenta con pantalla LCD y 256 GB de capacidad de almacenamiento. Esta versión era la última que quedaba del modelo original que lanzó Valve en 2022, y tenía un precio de 419 euros con IVA incluido.

Ahora solo quedan disponibles dos versiones, la Steam Deck OLED con 512 GB de capacidad, que tiene un precio de 569 euros, y el modelo OLED con 1 TB de capacidad de almacenamiento, que cuesta 679 euros. Ambas tienen las mismas especificaciones y características, solo se diferencian en la capacidad de almacenamiento.

¿Vale la pena comprar una Steam Deck?

El mercado de las consolas portátiles ha evolucionado mucho en los últimos años, y la Steam Deck tiene un hardware que ya ha sido ampliamente superado. Su CPU utiliza la arquitectura Zen 2, tiene solo 4 núcleos y 8 hilos, y ya se queda corta en juegos actuales.

Lo mismo ocurre con su GPU, que utiliza la arquitectura RDNA 2 y tiene solo 512 shaders, lo que se traduce en un rendimiento muy limitado que nos obliga a tirar de reescalado en modo rendimiento y calidad baja en la mayoría de los juegos actuales que son mínimamente exigentes.

No obstante, dentro del rango de precio que tiene la Steam Deck OLED de 512 GB, que es la versión que ahora queda como modelo de entrada, las alternativas que podemos encontrar son bastante similares en potencia, y no todas tienen pantalla OLED. Además, la mayoría suelen venir con Windows 11, que está peor optimizado para juegos.

La Steam Deck brilla por su sistema operativo SteamOS, y es una consola que da lo mejor de sí en juegos menos exigentes y en títulos de la generación anterior de consolas, PS4 y Xbox One.

Al final todo dependerá de tus aspiraciones. Si el rendimiento es tu prioridad hay consolas más potentes que pueden mover juegos de la generación actual sin problemas, como la ROG Xbox Ally X, pero obviamente su precio es superior al de la Steam Deck.

En general la consola portátil de Valve sigue siendo una consola bastante competitiva. Esto no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo, y su sucesora todavía está a varios años de distancia, tal y como ha confirmado la propia Valve.