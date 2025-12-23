Noticias
Call of Duty Black Ops 7 llegará a Nintendo Switch 2 en 2026
Call of Duty Black Ops 7 ya está disponible para PC, Xbox Series S-Series X, PS5, Xbox One y PS4, pero según Jez Corden todavía queda pendiente de lanzamiento una versión más, la de Nintendo Switch 2, que llegará en algún momento de 2026.
Esa versión estará más cerca de la de PS5 y Xbox Series S-Series X que de la versión de PS4 y Xbox One, porque la consola de Nintendo cuenta con un hardware que, en general, encaja mejor con la generación actual de consolas que con la anterior.
La versión para Nintendo Switch 2 se encuentra en su fase final, así que su lanzamiento estaría relativamente cerca. La fuente no concreta una fecha exacta, pero dice claramente 2026, así que podría llegar en cualquier momento de dicho año.
Activision Blizzard lanzó Call of Duty Black Ops 7 en PS4 y Xbox One, así que lo tenía muy fácil para hacer esa versión del juego para Nintendo Switch 2.
Las ventas de Call of Duty Black Ops 7 han sido mucho más bajas de lo esperado. Lanzar el juego en Nintendo Switch 2 ayudará a maquillar resultados, pero no cambiará el hecho de que este ha sido uno de los peores juegos de la franquicia en ventas, y probablemente el peor si hablamos del modo campaña.
El futuro de la franquicia Call of Duty debería dar un vuelco importante con la próxima entrega, prevista para 2027, que podría convertirse en la primera exclusiva de la generación actual de consolas, es decir, que no llegaría a Xbox One y PS4.
Viendo el nivel gráfico y la calidad técnica de Call of Duty Black Ops 7 está claro que este salto es totalmente necesario. Seguir manteniendo el soporte de la generación anterior es bueno para maximizar las ventas, pero impide utilizar un motor gráfico superior y ofrecer un apartado técnico más avanzado.
Eso mismo fue lo que reconoció en su momento el equipo de desarrollo de Battlefield 6, y dijeron literalmente que no habrían podido crear ese acabado técnico, con el sistema de destrucción avanzado que vimos en la última entrega, de no ser porque abandonaron el soporte de Xbox One y PS4.
Volviendo a la posible fecha de lanzamiento de Call of Duty Black Ops 7 para Nintendo Switch 2, es muy probable que este título llegue en la primera mitad de 2026, aunque como hemos dicho no hay una fecha exacta concretada.
I wouldn’t say close but it’s on the way and hitting milestones, 2026
— Jez (@JezCorden) December 22, 2025
