GTA VI no va acostar 100 dólares, este será su precio

Desde que se anunció GTA VI hemos visto muchos rumores sobre su posible precio de venta. Se llegó a decir que este juego podría costar 100 dólares, y que los jugadores estarían dispuestos a pagar esa cifra para disfrutar de la «experiencia única» que ofrecería lo nuevo de Rockstar.

Posteriormente fueron apareciendo otras informaciones que decían que vender GTA VI por ese precio no sería bueno para Rockstar, y que en realidad la compañía preferirá venderlo por menos dinero para conseguir mejores ventas.

Mike York, un ex-trabajador de Rockstar que fue animador en GTA V y GTA Online, ha comentado que no cree que GTA VI vaya a costar 100 dólares, porque en su opinión no es algo que la compañía necesite realmente, porque las ventas de este juego serán masivas y compensarán por sí solas un precio más bajo.

York también ha dicho que lanzar GTA VI con un precio de 100 dólares sería una muestra de avaricia, y que esto afectaría negativamente a su imagen. También daría malas sensaciones a los jugadores, aunque estos estuvieran dispuestos a pagar esa cifra por el juego.

Entonces, según York, ¿cuánto costará GTA VI? En su opinión, este juego tendrá un precio de 70 dólares, pero esto no quiere decir que Rockstar no pueda lanzar una edición especial con un precio más elevado.

Esta misma fuente ha comentado que podrían lanzar una edición especial con contenido adicional para el modo online, y que esta podría costar 100 dólares. Sin embargo, no debemos confundirnos, sería una versión especial, y el precio de la versión estándar sería de 70 dólares.

Todavía faltan unos meses para el lanzamiento de GTA VI. Su llegada está prevista para el 26 de mayo de 2026, siempre que no se produzca un nuevo retraso. Rockstar solo ha confirmado, de momento, que este juego llegará a Xbox Series S-Series X y PS5. No ha dicho nada sobre la versión para PC, pero podemos estar seguros de que esta acabará llegando tarde o temprano.

Se espera que GTA VI genere entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en ventas en las primeras semanas tras su lanzamiento. Si esto se confirma, será uno de los juegos de más éxito de toda la historia.

Todo esto nos podría llevar a una nueva reflexión, ¿vale la pena pagar más de 70 dólares-euros por un juego para conseguir contenido adicional? Personalmente creo que si ese contenido adicional se traduce en expansiones de pago sí, vale la pena, porque al final es un contenido que nos vamos a plantear adquirir tarde o temprano.

Sin embargo, si el contenido adicional se limita a objetos estéticos o a moneda digital para comprar objetos dentro del juego mi opinión cambia por completo, y creo que no vale la pena. Y vosotros, ¿qué pensáis?