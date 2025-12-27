AMD lanzará RDNA 5 a mediados de 2027

Se rumoreaba que la arquitectura RDNA 5 iba a ser presentada en 2026, pero según una fuente de confianza esta fecha no se va a cumplir. Kepler_L2 asegura que los plazos han cambiado, y que las primeras GPUs RDNA no entrarán en producción hasta la segunda mitad de 2026, lo que significa que su presentación se produciría, en el mejor de los casos, a finales de ese año, pero su lanzamiento no tendría lugar hasta mediados de 2027.

Estas fechas tienen sentido si enlazamos la información con la realidad que vive el mercado de la VRAM, y con las previsiones que tenemos para todo 2026. Se espera que la VRAM sea cada vez más escasa y más cara, y que esta realidad no cambie durante el año que viene, así que lanzar una nueva generación gráfica en 2026 no sería una buena idea, porque los altos costes de la VRAM inflarían el precio de esa nueva generación de tarjetas gráficas.

Es muy probable que AMD haya preferido optar por posponer el lanzamiento de las tarjetas gráficas RDNA 5 a 2027 por esa razón, para esquivar los problemas de escasez y alto precio de VRAM que tendremos en 2026, y que en teoría debería empezar a mejorar entre finales de 2026 y principios de 2027.

Algunos rumores han señalado también que AMD podría haber recurrido a Samsung para producir todo o parte de sus GPUs en su nodo de 2 nm, pero Kepler_L2 asegura que este rumor no tiene ningún sentido, y que todas las GPUs RDNA 5 de AMD estarán fabricadas en el nodo de 3 nm de TSMC, concretamente en el N3P.

RDNA 5 va a ser una de las arquitecturas gráficas más importantes dentro de la próxima generación, porque será la base de las consolas de nueva generación, PS6 y Xbox Next, y también porque vendrá con mejoras y con avances que marcarán una gran diferencia, tanto a nivel de hardware como de nuevas tecnologías.

Las expectativas están disparadas, y tenemos algunas filtraciones previas que nos han dejado ver las posibles especificaciones de los cuatro núcleos gráficos que conformarán la serie RDNA 5, pero todavía no hay nada confirmado, y estas informaciones tienen ya un tiempo, así que debemos tomarlas con cautela.

Os dejo, para terminar, un resumen a modo de recordatorio de esas posibles configuraciones. Tened en cuenta que los conteos de shaders equivalen a 128 shaders por unidad de computación, un cambio que sería sin duda el más importante de RDNA 5, ya que doblaría la cantidad de shaders por unidad de computación.