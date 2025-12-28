Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DIV)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Elgato Stream Deck y Network Dock, análisis: mejor juntos. Aquí te contamos cómo funcionan en conjunto el popular controlador Elgato Stream Deck y su complemento Network Dock para llevar el control de tus flujos de trabajo más allá del USB. En el análisis repasamos qué aporta cada uno y por qué esta combinación puede interesar a creadores de contenido y profesionales del streaming.

Cuando la creatividad artificial suena a música de ascensor. En este artículo reflexionamos sobre los límites de la creatividad generada por inteligencia artificial y el tipo de resultados que está ofreciendo en el ámbito musical. Una mirada crítica a por qué, pese al avance tecnológico, muchas de estas composiciones acaban resultando previsibles y carentes de identidad propia.

Ofertas de Navidad en MSI con descuentos de hasta el 30%. MSI lanza su campaña navideña con rebajas destacadas en componentes y hardware para montar o actualizar un PC, desde placas base y fuentes de alimentación hasta sistemas de refrigeración y chasis. En el artículo repasamos las ofertas más interesantes y las opciones más equilibradas según el tipo de equipo que quieras montar o renovar.

Cómo reducir el consumo de RAM de Windows 11 de manera fácil y segura. En este artículo repasamos distintas formas de reducir el consumo de memoria en Windows 11 y mejorar el rendimiento del equipo sin necesidad de ampliar la RAM. Desde el uso adecuado de la memoria virtual hasta ajustes del sistema y hábitos de uso más eficientes, se ofrecen soluciones prácticas para alargar la vida útil de equipos con recursos limitados.

AMD Threadripper 9980X y Threadripper 9970X análisis completo. Hemos analizado a fondo los nuevos Threadripper 9980X y 9970X para ver qué aporta Zen 5 en la gama HEDT de AMD y cómo se traducen sus mejoras en trabajo real. En el artículo repasamos su rendimiento en aplicaciones profesionales, consumo y temperaturas, y también su comportamiento en juegos para quienes buscan un equipo capaz de unificar trabajo y ocio.

Qué procesador necesito para cada tarjeta gráfica: guía actualizada a 2025. En esta guía explicamos por qué una gráfica potente no siempre rinde como debería si el procesador no está a la altura, y cómo identificar los cuellos de botella más comunes. Además, repasamos recomendaciones de CPU para distintas gamas y generaciones de tarjetas gráficas, teniendo en cuenta resolución, calidad gráfica y tecnologías como DLSS, FSR y el trazado de rayos.

Qué es mejor, utilizar un cable de 16 pines o un adaptador. En este artículo analizamos las diferencias entre usar un cable de 16 pines nativo o recurrir a adaptadores para alimentar las gráficas más potentes del mercado. Repasamos los riesgos, ventajas y recomendaciones de los principales fabricantes, y explicamos en qué casos conviene optar por una solución u otra para evitar problemas de seguridad y garantizar un funcionamiento estable.

Zen 6: todo lo que sabemos de la nueva arquitectura de AMD. Repasamos toda la información conocida hasta ahora sobre Zen 6, la próxima gran arquitectura de AMD, desde los cambios en diseño y número de núcleos hasta las mejoras esperadas en rendimiento, eficiencia y caché, así como su impacto en los futuros Ryzen, Threadripper y soluciones profesionales.

Cuánta memoria RAM han tenido las consolas más importantes de la historia: del kilobyte al gigabyte. Analizamos la evolución de la memoria RAM en las consolas, desde los pocos kilobytes de los primeros sistemas hasta los actuales modelos con decenas de gigabytes, analizando cómo cada salto generacional ha marcado el desarrollo de los videojuegos y sus posibilidades técnicas.

