Memoria RAM: qué es, por qué es importante y recomendaciones

La memoria RAM es un componente básico que está presente en cualquier PC o portátil, y de ella dependerán no solo el rendimiento del mismo, sino también las aplicaciones que podremos utilizar y las cosas que podremos hacer. Está profundamente vinculada al procesador, otro componente que es uno de los pilares centrales de cualquier PC, y puede afectar de forma considerable a su rendimiento.

Recordad que la memoria RAM existe también en otros dispositivos, como por ejemplo smartphones, smartwatches, tablets e incluso en Smart TVs y en dispositivos muy pequeños y compactos. Sin este componente no sería posible utilizar un sistema operativo y unas aplicaciones concretas, por muy limitadas que estas sean, ya que al final estas necesitan una mayor o menor cantidad de este tipo de memoria para funcionar.

A pesar de su gran importancia la memoria RAM es un componente que, todavía hoy, sigue generando muchas dudas y está rodeada de grandes mitos. Por ello he querido dar forma a este artículo, donde voy a compartir con vosotros todo lo que debéis saber sobre este componente, y donde os dejaré además algunas recomendaciones de compra de kits concretos que son las mejores opciones a día de hoy por su ajustado valor precio-rendimiento.

¿Qué es y por qué es importante la memoria RAM?

Cuando hablamos de memoria RAM estamos utilizando las siglas «Random Access Memory», que en una traducción directa equivale a «Memoria de Acceso Aleatorio». Es un tipo de memoria volátil, lo que significa que se utiliza para guardar información y datos, y que estos se eliminan cuando se corta el suministro eléctrico, es decir, cuando se apaga el PC.

Esto contrasta con la memoria no volátil, como por ejemplo la NAND Flash de las unidades SSD, que mantiene los datos y la información incluso cuando se corta el suministro eléctrico. La RAM se puede utilizar en diferentes formatos, pero sin duda el más habitual es el clásico módulo rectangular formado por un PCB a modo de barra sobre el que se asientan diferentes chips que contienen cantidades determinadas de memoria RAM.

También se puede implementar como solución integrada tanto sobre un PCB como en otros componentes. Es común que los dispositivos móviles cuenten con memoria RAM integrada, existen unidades SSD que integran memoria RAM como caché de alto rendimiento, y Apple también monta este tipo de memoria en sus SoCs serie M como solución unificada para reducir costes y mejorar el rendimiento.

La memoria RAM siempre se ha medido partiendo de un pilar básico: su capacidad. Los kilobytes fueron la unidad más utilizada entre finales de los setenta y principios de los ochenta. Posteriormente dejaron paso a los megabytes y finalmente llegamos a los gigabytes, que es la medida que utilizamos actualmente, aunque en el sector profesional dedicado a servidores y centros de datos no es para nada descabellado hablar de terabytes. El tema de la capacidad es importante, pero sobre ello hablaremos a fondo más adelante.

Cuando la memoria RAM no viene integrada, esta se debe insertar en las ranuras dedicadas para ello que tiene la placa base. La cantidad total de ranuras determinará la cantidad de módulos que podremos instalar, y esto afectará también a la cantidad máxima de memoria que tendremos disponible. Por ejemplo, una placa base con dos ranuras normalmente soportará menos cantidad de RAM que una con cuatro ranuras, aunque esta regla general no siempre se cumple.

Su función principal es servir de apoyo al procesador, guardando instrucciones, operaciones ya resueltas y datos del sistema operativo y de otras aplicaciones y programas a los que dicho componente podrá acceder en cualquier momento. De esta manera el procesador no tiene que volver a realizar ciertas operaciones, simplemente las puede recuperar de la memoria RAM, lo que contribuye a optimizar la carga de trabajo y mejora el rendimiento.

Podemos entender mejor su funcionamiento con un ejemplo sencillo. Cuando encendemos el PC ya estamos utilizando la memoria RAM para guardar datos y elementos del sistema operativo y sus aplicaciones básicas, y cuando arrancamos un juego éste carga una serie de datos básicos que necesita en la memoria RAM, y se mantienen en ella hasta que dejan de ser necesarios.

Cuando esos datos dejan de ser necesarios se reemplazan por otros datos, como por ejemplo al cambiar de misión o de mundo e iniciar un nuevo proceso de carga, y es necesario que la memoria RAM tenga capacidad suficiente para acomodar esos nuevos datos. Sin memoria RAM el procesador se vería abrumado por cargas de trabajo repetitivas que afectarían negativamente al rendimiento.

La GPU también puede utilizar la memoria RAM de una manera parecida a como lo hace el procesador, aunque esto ocurre normalmente con las soluciones integradas, que carecen de su propia memoria gráfica. En este caso, la GPU reservará una parte de la RAM para utilizarla como VRAM, lo que significa que reducirá la cantidad de memoria disponible para el sistema, y su ancho de banda afectará en gran medida al rendimiento que será capaz de ofrecer ese núcleo gráfico.

Hay varios conceptos importantes que rodean a la memoria RAM, como por ejemplo la capacidad y el ancho de banda, pero sobre ellos os voy a hablar de forma individualizada más delante, ya que establecer una división de ese tipo os permitirá entender mejor cada uno de esos conceptos y cómo pueden afectar no solo a su rendimiento, sino también al de todo el PC.

Conceptos básicos de la memoria RAM

Capacidad total disponible

La capacidad de la memoria RAM es sin duda alguna el concepto principal y el más importante, es lo que debemos priorizar a la hora de elegir este componente, porque si no tenemos cantidad suficiente para cubrir nuestras necesidades es probable que ni siquiera podamos utilizar ciertas aplicaciones y juegos, o que el sistema operativo funciona con extremada lentitud. Os pongo un par de ejemplos:

Windows 11 necesita 4 GB de RAM como mínimo, pero solo funciona de forma aceptable a partir de 8 GB.

Para jugar a títulos actuales necesitamos contar como mínimo con 8 GB de RAM, pero sufriremos microtirones y en muchos casos las experiencia ya no será buena. Lo ideal es contar al menos como mínimo con 16 GB de RAM para jugar con garantías, y algunos títulos ya empiezan a necesitar más de 16 GB.

Si no tenemos suficiente memoria RAM es posible recurrir a lo que se conoce como memoria virtual, que permite utilizar una parte del sistema de almacenamiento (HDD o SSD) para que esta trabaje como si fuese dicho tipo de memoria. No hace milagros, porque ese tipo de memoria será mucho más lenta, y al final la única solución real y efectiva en este caso será ampliar la RAM de nuestro equipo, siempre que sea posible. Digo esto porque no siempre lo es, ya que cuando la memoria va soldada o integrada no es posible ampliarla.

Los kits más vendidos actualmente son los de 16 GB y 32 GB de memoria RAM. En ambos casos suelen estar formados por dos módulos de 8 GB o de 16 GB, lo que significa que tendremos que ocupar dos ranuras de nuestra placa base. También hay kits con cuatro módulos y soluciones con una mayor densidad por módulo, pero estos suelen tener precios más altos.

¿Cuánta memoria RAM necesito?

Actualmente el mínimo recomendado para tareas básicas son 4 GB de memoria RAM, siempre que utilicemos un sistema operativo con un requisito de 2 GB de RAM, como Windows 10, por ejemplo. Para escenarios de uso más complejos necesitaremos más memoria, aunque la cantidad total dependerá del uso que vayamos a hacer del PC.

Como es un tema que se puede volver muy complejo si lo analizamos caso por caso voy a compartir con vosotros un guion general que os servirá como referencia, y que parte de los niveles de RAM recomendada para los escenarios de uso más frecuentes de un PC:

Ofimática básica, navegación por Internet y contenidos multimedia sencillos: tendremos suficiente con 4 GB de RAM, pero se recomiendan 8 GB.

Trabajo con documentos complejos, navegación web con varias pestañas, contenidos multimedia y multitarea moderada: debemos contar al menos con 8 GB de RAM, pero se recomiendan 16 GB.

Trabajo con documentos pesados que contienen imágenes, navegación web con decenas de pestañas, juegos, contenidos multimedia y multitarea intensiva: es necesario contar con 16 GB de RAM, pero lo ideal son 32 GB.

Trabajo con aplicaciones intensivas y soluciones profesionales, como edición y creación de contenidos: normalmente es recomendable contar con 32 GB de RAM. En este caso podemos encontrarnos con escenarios en los que puede ser necesario contar con hasta 128 GB.

Tipos de memoria RAM, velocidad, latencia y canales

Si miramos en retrospectiva y partimos del lanzamiento de la memoria DDR hasta nuestros días podemos decir que existen, en total, cinco grandes estándares, aunque los tres primeros están obsoletos, y a día de hoy dominan la memoria DDR4 y DDR5, siendo esta última la más avanzada y la más rápida del mercado.

Memoria DDR : es la versión más antigua y se utiliza en equipos que montan procesadores Pentium 4 y Athlon en sus generaciones más antiguas. Rondan los 400 MT/s de frecuencia máxima.

: es la versión más antigua y se utiliza en equipos que montan procesadores Pentium 4 y Athlon en sus generaciones más antiguas. Rondan los 400 MT/s de frecuencia máxima. Memoria DDR2 : fueron muy populares porque se utilizaron en equipos con sockets LGA775 y AM2. Se vendían con frecuencias de hasta 1.066 MT/s y hoy en día solo es posible encontrarlas en el mercado de segunda mano.

: fueron muy populares porque se utilizaron en equipos con sockets LGA775 y AM2. Se vendían con frecuencias de hasta 1.066 MT/s y hoy en día solo es posible encontrarlas en el mercado de segunda mano. Memoria DDR3 : fue el estándar de generaciones de procesadores muy populares, como los Core Gen4 y anteriores, y también de las CPUs de AMD basadas en socket AM3. Su velocidad máxima alcanzó los 2.400 MT/s, y todavía se comercializa.

: fue el estándar de generaciones de procesadores muy populares, como los Core Gen4 y anteriores, y también de las CPUs de AMD basadas en socket AM3. Su velocidad máxima alcanzó los 2.400 MT/s, y todavía se comercializa. Memoria DDR4 : este estándar es uno de los más utilizados a día de hoy. Los procesadores Intel Core Gen 5 y superiores, hasta llegar a los Core Gen 14, soportan este tipo de memoria, y los procesadores Ryzen 1000 y superiores, hasta los Ryzen 5000, también son compatibles con este estándar. Superó los 4.000 MT/s de velocidad.

: este estándar es uno de los más utilizados a día de hoy. Los procesadores Intel Core Gen 5 y superiores, hasta llegar a los Core Gen 14, soportan este tipo de memoria, y los procesadores Ryzen 1000 y superiores, hasta los Ryzen 5000, también son compatibles con este estándar. Superó los 4.000 MT/s de velocidad. Memoria DDR5: es el estándar actual. Introdujo cambios importantes frente a la DDR4 que van más allá de la frecuencia, como la integración del PMIC (sistema de gestión de la alimentación) de forma individualizada en cada módulo. Ha superado los 8.000 MT/s de velocidad.

Cada uno de esos estándares tiene sus propios límites a nivel de velocidad, latencia y canales, que a su vez son tres aspectos que, junto con la capacidad, afectan de forma directa al rendimiento de la memoria RAM. La capacidad es la clave principal porque, como os dije anteriormente, si no llegamos al mínimo que requiere cada aplicación sistema operativo estos directamente no funcionarán, por muy rápida que sea la memoria.

Os pongo un ejemplo muy sencillo, si un juego pide 16 GB de RAM y contamos con 4 GB de RAM a 4.000 MT/s no podremos moverlo, pero si contamos con 16 GB de RAM a 2.666 MT/s no tendremos problemas a pesar de que esta es más lenta. Las latencias tampoco marcarían una diferencia en este caso, y la capacidad sería el factor limitante.

Entonces, ¿cómo afecta la velocidad al rendimiento de la memoria RAM? Puede marcar una diferencia importante cuando ya hemos llegado al nivel óptimo requerido en lo que a capacidad se refiere, ya que determina la rapidez con la que es capaz de trabajar. Esta se mide en MT/s o en Mbps, y cuando se asocia al bus de memoria del sistema nos permite calcular el ancho de banda máximo que puede alcanzar.

El ancho de banda de la memoria RAM nos dice la velocidad a la que se pueden comunicar la CPU y la GPU con aquella. Cuando mayor sea más rápidas serán las operaciones de acceso en general, tanto de lectura como de escritura. En un PC de consumo general lo normal es tener dos posibles configuraciones del bus de memoria, 64 bits y 128 bits, ambas conocidas como single channel y dual channel.

Si utilizamos un único módulo de memoria tendremos un bus de 64 bits, y si utilizamos dos módulos podremos crear un bus de 128 bits, siempre que los instalemos en las ranuras adecuadas (A1 y B1 o A2 y B2). Un bus de 128 bits nos permitirá doblar el ancho de banda de la memoria RAM, y esto mejorará el rendimiento de la CPU en ciertos escenarios. También puede afectar enormemente al rendimiento de una GPU integrada, ya que esta normalmente tiene una mayor dependencia del ancho de banda de dicho componente.

Como he dicho las plataformas de consumo general soportan configuraciones de doble canal, pero en los sistemas HEDT y en plataformas profesionales podemos encontrarnos con configuraciones de cuatro, seis, ocho e incluso de doce canales, lo que significa que el bus de memoria sube exponencialmente y que el ancho de banda es enorme. Para poder crear esas configuraciones es necesario ocupar las ranuras de memoria correspondientes.

Formato de la memoria RAM: DIMM, RDIMM, CUDIMM y SODIMM

La memoria RAM no solo se diferencia por el tipo de estándar con el que es compatible, también existen distintos tipos de formatos que pueden utilizar conectores diferentes, y que por tanto no son compatibles entre sí, aunque algunos, como el SODIMM, se pueden utilizar en ranuras DIMM utilizando adaptadores.

A continuación os explico los formatos de RAM más utilizados en el mundo, y repaso las diferencias entre cada uno de ellos:

DIMM: siglas de módulo de memoria en doble línea. Tiene un formato rectangular muy alargado, integra chips de memoria en ambas caras del PCB y utiliza 288 pines. Es el formato clásico que utilizan las placas base para PC , y también está disponible en una versión conocida como UDIMM, donde la «U» se refiere a «unbufered» (sin búfer).

siglas de módulo de memoria en doble línea. Tiene un formato rectangular muy alargado, integra chips de memoria en ambas caras del PCB y utiliza 288 pines. , y también está disponible en una versión conocida como UDIMM, donde la «U» se refiere a «unbufered» (sin búfer). RDIMM: también tienen formato rectangular alargado, pero en este caso la «R» se refiere a que sí que cuentan con búfer, y normalmente también cuentan con tecnología ECC (corrección d e errores). Tienen mayor latencia, pero son más fiables que las UDIMM, y se utilizan sobre todo en equipos profesionales y servidores.

también tienen formato rectangular alargado, pero en este caso la «R» se refiere a que sí que cuentan con búfer, y normalmente también cuentan con tecnología ECC (corrección d e errores). Tienen mayor latencia, pero son más fiables que las UDIMM, y se utilizan sobre todo en equipos profesionales y servidores. CUDIMM: es una versión de la UDIMM, que mantiene el mismo PCB rectangular alargado y los 288 pines, pero pueden trabajar a velocidades mucho más altas gracias a la integración de un CKD en el módulo, es decir, a su controlador de reloj integrado. Han logrado superar los 9.000 MT/s de velocidad.

es una versión de la UDIMM, que mantiene el mismo PCB rectangular alargado y los 288 pines, pero pueden trabajar a velocidades mucho más altas gracias a la integración de un CKD en el módulo, es decir, a su controlador de reloj integrado. Han logrado superar los 9.000 MT/s de velocidad. SODIMM: es un tipo de memoria diseñada para ordenadores muy pequeños, y para dispositivos portátiles. Los módulos tienen un formato rectangular, pero mucho más corto, y montan chips de memoria en ambas caras. Su longitud es casi la mitad de la de un módulo UDIMMM, aunque tecnológicamente son iguales que estos, solo cambia el tamaño.

Velocidad y latencia van de la mano

No hay una regla universal, pero en general no es necesario ir a por los módulos más rápidos y caros del mercado, porque cuando superamos un determinado umbral la mejora de rendimiento suele ser mínima o nula, y el coste se dispara. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que el rendimiento de un kit de memoria RMA también se verá afectado por la latencia del mismo. Antes de entrar a ver qué velocidad es la ideal vamos a analizar el tema de la latencia.

La latencia es el retardo que se produce cuando se tienen que ejecutar distintas operaciones en la memoria RAM. Esta refleja, por ejemplo, el retraso que se produce desde que se solicita un acceso a la RAM y el tiempo que esta tarda en encontrar la información necesaria en las celdas de memoria donde se encuentra. Cuanto mayor sea ese retraso, más impacto tendrá en el rendimiento. Por eso, una memoria a mucha frecuencia puede acabar rindiendo pero que otra a menos frecuencia si la primera tiene mucha más latencia.

Con todo, no quiero que os preocupéis en exceso por este tema, porque al final su impacto no resulta significativo salvo en casos muy extremos. Para que lo entendáis mejor os pongo un ejemplo concreto de diferentes generaciones con la latencia en nanosegundos de diferentes tipos de memoria con velocidades dispares:

DDR3 a 2.000 MT/s CL9: 9 nanosegundos.

DDR3 a 1.800 MT/s CL8: 8,96 nanosegundos.

DDR4 a 2.133 MT/s CL15: 14,06 nanosegundos.

DDR4 a 3200 MT/s CL22: 13,75 nanosegundos.

DDR5 a 4.800 MT/s CL40: 16,67 nanosegundos.

Ahora sí que estamos listos para entrar a ver qué configuración de velocidad y latencia sería la ideal. Este tema también se podría extender en exceso y acabaría siendo demasiado complicado, cosa que al final sería totalmente contraproducente, así que como hice anteriormente al hablar de la capacidad os voy a dar una serie de recomendaciones genéricas a modo de guion que os será de gran ayuda, y que podréis interpretar fácilmente:

Para procesadores Ryzen 3000 y 5000, e Intel Core Gen 11 y anteriores, lo ideal son los kits de DDR4 que funcionen como mínimo a 3.200 MT/s con latencias CL16 . No vale la pena superar los 3.600 MT/s, porque el coste no compensa.

. No vale la pena superar los 3.600 MT/s, porque el coste no compensa. Para procesadores Ryzen 7000 y superiores lo ideal son los kits de memoria DDR5 a 6.000 MT/s con latencias CL30 . No vale la pena ir más allá ni por coste ni por rendimiento, de hecho si superamos esa velocidad el UCLK reducirá su velocidad a la mitad.

. No vale la pena ir más allá ni por coste ni por rendimiento, de hecho si superamos esa velocidad el UCLK reducirá su velocidad a la mitad. En el caso de los Core Gen 12 y superiores el punto óptimo en relación precio rendimiento también lo encontramos en la memoria DDR5 a 6.000 MT/s con latencias CL30, aunque estos procesadores soportan RAM a más de 8 GHz. No vale la pena el coste que esta representa, porque la mejora de rendimiento que conseguiremos será muy pequeña.

No podemos olvidarnos de que los kits de memoria RAM que trabajan a velocidades superiores a los de su estándar correspondiente utilizan perfiles de overclock, y que estos se deben activar a través de la BIOS de la placa base o con una aplicación que lo permita, como AMD Ryzen Master, por ejemplo. A día de hoy se utilizan dos tipos de perfiles, los Intel XMP y los AMD EXPO, y ambos suelen funcionar sin problemas en la mayoría de las placas base actuales.

Si utilizas memoria DDR5 ten en cuenta que este estándar todavía tiene problemas cuando se ocupan más de dos ranuras de memoria, y que lo ideal es montar solo dos módulos de memoria. Si montas cuatro es muy probable que la memoria no pueda funcionar a la velocidad máxima anunciada por el fabricante, con la consiguiente reducción de rendimiento que esto conlleva. Esto es algo que de hecho sufrí a la hora de montar mi nuevo PC, y por ello decidí utilizar dos módulos de 32 GB cada uno.

Conclusiones y recomendaciones

De todo lo que hemos visto en este artículo podemos sacar en claro una serie de conclusiones importantes. Dichas conclusiones nos ayudarán a tener claro qué tipo de memoria RAM debemos elegir en función de nuestras necesidades y cómo debe ir configurada para garantizar una experiencia de uso totalmente óptima.

Para ayudaros un poco más con el contenido de esta guía os dejo a continuación un resumen sencillo y fácil de entender con todas esas claves, además de una serie de recomendaciones de kits de memoria que son un valor seguro por su buen valor precio-prestaciones.

Es recomendable comprar al menos dos módulos de memoria RAM para activar el doble canal.

Debemos priorizar la capacidad del kit de memoria RAM sobre la velocidad y las latencias, hasta llegar al mínimo recomendado que vamos a necesitar.

Si utilizamos memoria DDR4 no vale la pena comprar memoria a más de 3.200 MT/s con latencias CL16.

En caso de utilizar memoria DDR5 no es necesario invertir en kits a más de 6.000 MT/s con latencias CL30 para tener un rendimiento óptimo.

Los estándares de memoria RAM son incompatibles entre sí. No puedes utilizar DDR4 en ranuras de DDR5, y a la inversa, salvo que recurras a adaptadores.

Ahora mismo no vale la pena comprar

Porque la crisis que se ha producido en el mercado de la RAM ha hecho que el precio de la DDR5 aumente hasta niveles disparatados. Un kit 32 GB de DDR5 en dos módulos de 16 GB a 6.000 MT/s con latencias CL30 cuesta fácilmente más de 500 euros, cuando hace tres meses se podía comprar el mismo kit por menos de 150 euros.

Si no tienes más remedio que comprar RAM porque necesitas ampliar tu PC te recomiendo que consideres optar por el mercado de segunda mano, ya que la RAM no es un componente que acuse tanto el uso ni el desgaste como otros componentes, como por ejemplo las unidades SSD, los procesadores o las tarjetas gráficas.

Podrás ahorrar bastante dinero comprando de segunda mano, pero como dije lo mejor ahora mismo es no comprar. En caso que de que quieras cambiar por completo tu PC los equipos premontados te pueden salir mucho más baratos que montar uno por piezas, debido al alto coste de la RAM cuando se compra por separado, así que tenlo en cuenta.