Juego en PC frente a consolas, ventajas y desventajas

¿Juego en PC o en consolas? ¿O en ambas? El entretenimiento digital tiene a los videojuegos como estrella del espectáculo. Una industria que suma una cifra de negocio fabulosa y que además de los propios juegos emplea todo tipo de hardware. Máquinas dedicadas, pero también todo tipo de accesorios y periféricos que se venden bajo el paraguas de la etiqueta Gaming.

Y es que jugar es un placer para muchos millones de personas. Se puede jugar en cualquier parte y desde cualquier dispositivo. El juego en movilidad ha ganado usuarios gracias al mayor potencial de los teléfonos móviles y a la nueva juventud que viven hoy las consolas portátiles. No obstante, la mayor experiencia llega de los grandes juegos para el escritorio o salón. Aquí, los PC y las consolas son los medios principales, pero, ¿qué medio es más atractivo hoy? En este especial vamos a repasar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Ventajas del juego en PC

La principal herramienta informática se ha convertido por derecho propio en una máquina de referencia para videojuegos, por versatilidad, potencia gráfica, capacidad de actualización y número de juegos disponibles. Esos son sus grandes valores frente a una consola dedicada.

Gran versatilidad

Quizá sea la mayor ventaja de un PC frente a una consola, ya que puedes usarlo para jugar, pero también para cualquier tarea como máquina informática única para todo, sea navegar por Internet, reproducción multimedia y también para trabajar, mientras que las consolas son inútiles fuera de la función de juegos. Y si usas un portátil puedes cubrir el escritorio y la movilidad, algo que no puedes hacer con una consola de sobremesa salvo casos específicos como la Nintendo Switch.

Mayor potencia

Los juegos modernos son un tipo de software que exigen muchísimo del hardware, especialmente en el apartado gráfico que veremos después, pero en otros componentes también. Aquí no hay color. Cualquier tipo de comparativa que realices certificará que un ordenador personal ofrece un mayor rendimiento que una consola. Y simplemente es cuestión de tamaño. Las consolas son grandes máquinas en miniatura, que para ofrecer un tamaño compacto y un precio atrayente exige algunos sacrificios. Cualquier torre de PC de gama media bien configurada (o incluso un portátil para juegos) te ofrecerá un mejor rendimiento.

Posibilidades de actualización

Una consola debe comenzar a desarrollarse con muchos años de antelación y cuando llega al mercado su hardware dista de ser lo último disponible. Por otro lado, su propio diseño, con múltiples componentes soldados, no permite casi ningún tipo de actualización. Además, las consolas están bloqueadas para impedir el pirateo de juegos. Si ves que llega un día que tu consola no saca gráficos lo suficientemente buenos, poco puedes hacer salvo comprar un modelo superior, mientras que una torre de PC es mucho más sencillo de mantenerlo actualizado.

Mejores gráficos

El chip gráfico es el componente clave en la ejecución de videojuegos. Si las consolas, incluso las más potentes, se tienen que conformar con un SoC personalizado que incluye el chip gráfico, las torres de PC cuentan con gráficas dedicadas de última generación que ofrecen un rendimiento incomparable, al igual que en nivel de calidad visual, resolución nativa, soporte para alto rango dinámico, tecnologías avanzadas como el trazado de rayos o una tasa de fotogramas por segundo muy superior. Las últimas gráficas disponibles permiten jugar con resoluciones de hasta 8K, algo inalcanzable para ninguna consola, que a duras penas alcanzan el 4K.

Facilidad de reparación

El diseño modular de un ordenador personal no solo facilita la actualización, sino que también lo hace mucho más fácil de reparar entendiéndolo como el cambio de alguno de sus componentes. Una consola de videojuegos moderna prácticamente no se puede reparar y además cualquier intento anulará la garantía. Cualquier problema grave exigirá el reemplazo de la máquina entera.

Más juegos disponibles

La guerra de los juegos exclusivos para consolas nos ha privado de jugar en PC algunos grandes títulos, pero la situación ha cambiado y muchos juegos de consola se portan el PC como un movimiento natural. El lanzamiento de servicios como Xbox Game Pass lo facilitan. Además, el número de juegos totales para PC es muy superior al disponible para cada consola. Es la plataforma más «neutral» y aunque se ve penalizada por la guerra mencionada de los exclusivos el futuro apunta a un mayor número de títulos en plataforma cruzada que pueda jugarse en cualquier dispositivo.

Controladores

Las consolas de videojuegos incluyen controladores de muy buen nivel y terceros ofrecen una amplísima oferta de mandos que pueden utilizarse. Son muy cómodos y permiten jugar tumbados en el sofá, pero si buscas un mayor control (y rendimiento) nada es comparable con periféricos como el teclado y ratón. Además, hay tipos de juegos donde son imprescindibles, véase shooters competitivos donde importa esa milésima de segundo y no digamos nada de géneros como el de la estrategia donde a pesar de las personalizaciones de los mandos es muy difícil jugar sin ratón y teclado.

Ventajas del juego en consolas

Los amantes de las máquinas dedicadas podrían replicar prácticamente cada uno de los apartados anteriores. Y es que las consolas también tienen sus puntos fuertes sobre los ordenadores personales.

Precio

El apartado del precio es relevante ya que puede marcar todo lo demás. Aunque el ordenador personal es sumamente versátil como decíamos y sirve para otras tareas informáticas, montar una torre de PC moderna para jugar en condiciones puede multiplicar por 4, por 5 o por más el precio de una consola. Solo una tarjeta gráfica dedicada de gama media para arriba ya cuesta más que una consola entera.

Instalación y facilidad de uso

Comenzar a usar una consola es muy sencillo. La enchufas a la red de energía, conectas un cable HDMI a una pantalla y eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer para comenzar a jugar. Montarse un PC uno mismo requiere de ciertos conocimientos e incluso en la compra de ordenadores nuevos ya montados hay que lidiar con el sistema operativo, los drivers, etc. Las consolas no necesitan nada de ello y la facilidad de uso es una gran ventaja para muchos.

Optimización

Los programadores que trabajan para una consola lo hacen sobre un hardware concreto y no sobre las centenares de configuraciones distintas de un PC y así se entiende que con un nivel de rendimiento general inferior los juegos funcionen perfectamente. La optimización, especialmente en los exclusivos para cada plataforma, suele ser elevada, con alguna excepción que confirma la regla y con problemática que suele venir a la hora de portar juegos desde PC.

Juegos exclusivos

Aunque cada vez son menos, hay juegos que no se portan al PC y jugarlos exigen la compra de una consola. Más aún, las franquicias/juegos más importantes se usan para vender consolas por sí mismos y así atraer a los consumidores hacia esa plataforma. Si los beneficios por venta de hardware no son tantos como el profano pudiera pensar, sí lo son los juegos añadidos que comprarán (carísimos en consolas) y los servicios potenciales que los fabricantes pueden vender.

Dicho todo lo anterior, no es posible concluir si es ‘mejor’ optar por el juego en PC o por las consolas. Dependerá de tus preferencias y necesidades concretas. También se puede optar por una solución más pragmática: tener ambos mundos. Una parte de usuarios prefieren distribuir el gasto, comprar su consola y añadir, por ejemplo, un portátil económico para el resto de tareas informáticas y que le garantice uso en movilidad y en el escritorio. Si te lo puedes permitir, es una buena opción.