La crisis de la RAM está afectando a prácticamente todo el mercado tecnológico, incluidas las tarjetas gráficas de próxima generación, que podrían acabar sufriendo un retraso importante. Dicho esto, es muy probable que te preguntes por qué esta crisis está afectando a las tarjetas gráficas, si estas no utilizan memoria RAM.

Es una buena pregunta, y la respuesta es muy sencilla. Las tarjetas gráficas no utilizan RAM, eso es cierto, pero sí que utilizan VRAM, siglas en inglés de memoria gráfica, y este tipo de memoria se fabrica con los mismos chips base, la DRAM. En efecto, esto quiere decir que la DRAM sirve para fabricar tanto memoria RAM como memoria gráfica.

La DRAM la fabrican marcas como Samsung, Micron y SK hynix, entre otras, y tienen un control mayoritario del mercado, lo que significa que la escasez y los problemas de suministro dependen en gran medida de su capacidad de producción de este tipo de memoria.

Si la RAM tiene un precio desorbitado a estas marcas les resultará más rentable fabricar este tipo de memoria, lo que significa que destinarán una mayor parte de su capacidad de producción a ello, y por tanto reducirán la capacidad de fabricación de VRAM, lo que provocará una escasez y hará que los precios de esta última aumenten.

Es justo ahí donde está la clave, y la razón por la que el precio de la memoria gráfica está aumentando considerablemente, porque la producción está bajando y la demanda se mantiene alta. Este componente es básico para cualquier tarjeta gráfica, ya que bajo el término VRAM se incluyen todas las memorias gráficas actuales, tanto GDDR6 como GDDR7.

Qué va a ocurrir con las tarjetas gráficas

De momento sabemos que su precio va a empezar a subir de forma considerable durante el primer trimestre de 2026. También sabemos que las GeForce RTX 50 SUPER, cuyo lanzamiento se esperaba para principios de 2026, han sido retrasadas, y que no llegarán hasta finales de 2026, aunque algunos rumores ya han empezado a decir que podrían haber sido canceladas.

En cuanto a la nueva generación, hace poco vimos informaciones que decían que AMD habría retrasado el lanzamiento de RDNA 5, arquitectura gráfica de las Radeon RX 10000, a 2027, una fecha que tiene sentido porque, en teoría, para ese año ya debería haber pasado lo peor, y el mercado de la RAM debería estar en fase de recuperación.

La misma suerte podrían correr las GeForce RTX 60, que podrían haber sido retrasadas a principios de 2027, cuando su llegada estaba prevista originalmente para finales de 2026.

Todos estos retrasos tienen como objetivo esquivar la subida de precios y el encarecimiento de la VRAM, que podría obligar a NVIDIA y a AMD a subir significativamente el precio de sus próximas tarjetas gráficas.