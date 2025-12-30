El cofundador de CD Projekt compra GOG

Michał Kiciński, cofundador de CD Projekt, ha adquirido la propiedad total de la tienda de videojuegos GOG, una de las grandes alternativas a Steam y caracterizada por su colección de juegos clásicos y sin DRM, libre de esas ‘restricciones digitales’ por la que apuestan un buen número de usuarios.

CD Project ha informado que Kiciński adquirió el 100 % de sus acciones por 90,7 millones de zlotys (25 millones de dólares). La adquisición se financió íntegramente mediante fondos comprometidos, obtenidos al cierre de la venta, y no implicó la venta de ninguna de las acciones del ejecutivo de CD Projekt, un estudio popular por el desarrollo de grandes juegos como las series The Witcher y Cyberpunk.

La importancia de GOG

La plataforma de videojuegos digitales fue fundada por la misma CD Projekt en 2008 con la misión declarada de preservar los «Good Old Games», y de ahí el acrónimo GOG. Está especializada en juegos clásicos más antiguos y lleva por bandera que todo lo que ofrece está libre de DRM y por tanto, el usuario no tiene que instalar un cliente especial para descargar o ejecutar los videojuegos, como tampoco estar conectado a Internet o a la cuenta GOG para jugar.

Organizan promociones casi todas las semanas donde se pueden encontrar verdaderas joyas a bajo precio y entregan códigos de promoción para un videojuego en concursos de calificaciones. Cuenta con una buena comunidad, foros, canal de IRC (no oficial) y un grupo en el mismo Steam. Aunque no puede compararse en número de usuarios o ingresos a la tienda de Valve, es una alternativa muy necesaria.

La tienda seguirá operando de forma independiente bajo su nuevo propietario, manteniendo su filosofía sin DRM y su constante esfuerzo por mantener la disponibilidad de juegos clásicos en PCs modernas. Además, tras la venta, CD Projekt y GOG firmaron un acuerdo de distribución que permitirá que los juegos de CD Projekt Red, como el futuro Cyberpunk 2, sigan distribuyéndose en la plataforma.

Si bien el comunicado de prensa de la operación no menciona ningún motivo concreto, un informe publicado en la sección de Anuncios Regulatorios del sitio web de CD Projekt afirma que «la venta de acciones de GOG es coherente con la estrategia de crecimiento del Grupo CD PROJEKT, que supone centrarse en el negocio principal de la empresa, es decir, desarrollar y publicar videojuegos y proyectos relacionados basados ​​en las franquicias propias y nuevas».

El informe también describe un «proceso de venta competitivo», lo que implica que Kiciński podría no haber sido el único postor. Hay que recordar que su participación actual en CD Projekt no es activa. Sigue siendo un accionista significativo, pero no forma parte de su consejo de administración ni el de supervisión, como tampoco participa en el desarrollo de videojuegos.