El LG OLED evo G6 brilla entre los televisores del CES 2026

El LG OLED evo G6 es el nuevo buque insignia de la línea de grandes pantallas que la firma surcoreana acaba de presentar en la feria de Las Vegas. Además de otros modelos OLED, LG ha ampliado su línea de QNED mini-LED, ha anunciado el regreso del Wallpaper TV, nuevas innovaciones en IA y el nuevo televisor artístico Gallery TV.

Los grandes fabricantes de televisores han sido de los primeros en ‘abrir fuego’ en Las Vegas. Si hace unas horas vimos las novedades de Samsung, ahora te contaremos las -no menos impresionantes- de LG. Tamaños cada vez mayores, resoluciones 8K, reducción de grosos y más IA, son características compartidas de los dos mayores vendedores mundiales de pantallas para el salón del hogar.

LG OLED evo G6

El tope de gama de los OLED de LG para este año es una versión mejorada del LG G5, uno de los mejores de mercado con este tipo de panel. El televisor utiliza el nuevo panel Primary RGB Tandem 2.0 que también están utilizando otros fabricantes para monitores.

LG promete un mayor nivel de brillo y menor reflectividad que la anterior generación. Las especificaciones de LG para el nuevo G6 incluyen la función Brightness Booster Ultra, que proporciona un aumento del 20% en el brillo con respecto al G5. La tecnología Reflection Free Premium permite ofrecer niveles de negros perfectos en condiciones de visualización claras u oscuras, con una reflectancia de pantalla inferior al 0,5%.

Además de mejorar otros factores de calidad de imagen, como el color y el contraste, este televisor está equipado al máximo para juegos, con soporte para los sincronizadores G-Sync de NVIDIA y el FreeSync Premium Pro de AMD. Es compatible con resoluciones nativas 4K con frecuencia de actualización de 165 Hz, mientras que la función Motion Booster permite jugar a 1080p a 330 Hz. También será el primer televisor del mundo compatible con juegos en la nube 4K a 120 Hz integrados (a través de GeForce Now) y compatibilidad con un controlador Bluetooth de latencia ultra baja.

Otros televisores de LG para el CES

El LG C6 es otra de las series actualizadas y ahora llegará en dos versiones, C6 y C6H, donde el segundo utilizará el panel Primary RGB Tandem de primera generación y estará disponible solo en versiones de 77 y 83 pulgadas. El LG C6 normal estará disponible en tamaños de 42, 48, 55 y 65 pulgadas, y usará el mismo panel de la generación anterior.

El regreso del Wallpaper TV. El fabricante también ha anunciado que el regreso de los ‘Wallpaper’. Básicamente, incluye la pantalla y el procesamiento de un LG G6, pero en un cuerpo súper delgado de 9.9 mm y con la caja inalámbrica Zero Connect de LG para todas las necesidades de conectividad, lo que significa que el televisor solo tiene un único cable de alimentación que lo conecta. Queda fantástico colgado en la pared.

QNED. LG se sumará a la tendencia de los televisores de pantalla super grandes en 2026, con su línea QNED mini-LED disponible en pantallas de hasta 115 pulgadas. Estos modelos incorporan un procesador Alpha 8 AI de 3.ª generación y el sistema Dynamic QNED Color Pro de LG.

Gallery TV. La guinda de las novedades de la marca ha sido un televisor artístico con marco incluido, diseñado específicamente para montaje en pared. El Gallery TV utilizará el nuevo servicio de suscripción Gallery+ de LG, que permite a los usuarios acceder y visualizar hasta 5.000 imágenes. El usuario también puede generar imágenes únicas con la función Gemini AI en webOS.

No te sorprenderá saber que los nuevos televisores de LG prometen más ‘inteligencia’, desde el nuevo procesador Alpha 11 AI Gen 3 al nuevo centro de IA en webOS que albergará funciones como AI Concierge y AI Search con Copilot y Gemini. La función AI Sound Pro de LG, presente en el G5, también estará disponible en el G6, ofreciendo una mezcla virtual de 11.1.2 canales para bandas sonoras de películas y series.

LG publicará próximamente el resto de características de toda su nueva gama de televisores, versiones, disponibilidad y precio.