Noticias
NVIDIA prepara soporte completo y nativo del GeForce Now para Linux
El GeForce Now para Linux va a obtener un avance fundamental y definitivo ya que NVIDIA se prepara para añadir compatibilidad nativa de su servicio de juegos para el sistema libre.
El juego en Linux ha mejorado de manera significativa en los últimos años. Aunque Windows sigue siendo la plataforma dominante para jugar en PC, los amantes de Linux cuentan hoy con herramientas suficientes para jugar una buena parte de los nuevos títulos que se van lanzando. Y pronto tendrán más, con las mejoras que van a llegar del servicio de NVIDIA para juegos, uno de los mejores del mercado.
GeForce Now para Linux, nativo y completo
GeForce Now ya es compatible con algunas máquinas que usan Linux en su base, como la Steam Deck de Valve. Y también se puede ejecutar desde navegadores web. Pero el soporte no es perfecto ni completo y la actualización oficial que tiene prevista NVIDIA eliminará la necesidad de ajustes no oficiales en el navegador o el uso de aplicaciones no oficiales de terceros.
Básicamente, con la próxima actualización de NVIDIA, todas las máquinas Linux finalmente tendrán compatibilidad nativa. Ello podría seguir aumentando el atractivo de Linux como sistema operativo principal y mejorar las alternativas a Microsoft si no quieres (o no puedes) usar Windows 11 y tampoco ves claro el futuro de Windows 10 a pesar del programa de actualizaciones de seguridad extendida que facilita su uso un año más.
Aunque el gigante gráfico no ha compartido detalles técnicos, el nuevo GeForce Now para Linux ofrecería a los usuarios un método compatible y oficial sin tener que recurrir a soluciones alternativas. Esperamos novedades en el CES 2026 o como parte de la actualización del servicio el próximo jueves.
Sí sabemos que NVIDIA añadirá más juegos compatibles a su amplísima colección, como 007 First Light, Crimson Desert, Resident Evil Requiem y Active Matter. Se unirán a los 14 títulos adicionales anunciados a comienzos de año. También entrará en vigor el nuevo límite base de horas de juegos (100 horas) establecidas para los suscriptores.
