Un micro RGB de 130 pulgadas ha sido el modelo más destacado de la presentación de los nuevos televisores para 2026 que Samsung ha anunciado en el CES 2026 y que amplía la oferta con versiones de varios tamaños y tecnologías de panel OLED, mini LED, QNED o Micro LED.

El televisor micro RGB de 130 pulgadas de Samsung es una auténtica bestia de casi tres metros de ancho que la compañía ha traído a la feria de Las Vegas como muestra tecnológica, porque, de momento, no está disponible. También confirma la apuesta de este tipo de panel como punta de lanza para el futuro, como ha señalado en la presentación Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del área de Visual Display (VD) de Samsung Electronics:

«Micro RGB representa la cumbre de nuestra innovación en calidad de imagen, y el nuevo modelo de 130 pulgadas lleva esa visión aún más lejos… Estamos rescatando el espíritu de nuestra filosofía de diseño original, introducida hace más de una década, para ofrecer una pantalla inconfundiblemente premium, diseñada con tecnología para una nueva generación».

Samsung posiciona este televisor como una ventana inmersiva que amplía visualmente el salón del hogar. Inspirada en el marco de una gran ventana arquitectónica, la pantalla ultra grande parece flotar dentro de sus bordes, transformando el televisor en una pieza artística que define la dependencia. El sonido se ha integrado en el marco de la pantalla, de modo que la imagen y el audio se integran de forma natural en el espacio.

Por supuesto, incorpora las innovaciones más avanzadas de Samsung hasta la fecha en pantallas de visualización, como Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro. Además, incorpora la tecnología Glare Free para reducir los reflejos, y es compatible con HDR 10+ Advanced y Eclipsa Audio. También puede aprovechar la nueva función «Compañero para la vida con IA» que la firma ha presentado en el CES, si bien puede utilizar otros asistentes como Microsoft Copilot y Perplexity.

Más televisores Samsung en el CES

Además del micro RGB de 130 pulgadas como prueba de concepto, la firma surcoreana venderá varios modelos con este tipo de panel, disponibles en tamaños de 55, 65, 75, 85 y 100 pulgadas. También actualizará su línea OLED, con nuevos modelos como el S95H (el buque insignia con este tipo de panel) que presenta cambios de diseño, incluyendo un marco metálico, y podrá usar el receptor inalámbrico Zero Connect.

La línea de televisores mini-LED Neo QLED de Samsung para 2026 también se actualiza con pantallas más grandes, incluyendo el modelo QN90H de 115 pulgadas y el QN80H de 100 pulgadas, que incorporará funciones de inteligencia artificial para ayudar a mejorar el contenido de menor resolución en estas pantallas más grandes.

En estilo de vida, la línea The Frame Pro se ampliará con un modelo más pequeño y económico de 55 pulgadas y un nuevo modelo de 98 pulgadas que será el ‘The Frame’ más grande hasta la fecha.