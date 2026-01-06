AMD ha presentado sus nuevos procesadores en el CES 2026, incluyendo la nueva serie Ryzen AI 400, dos nuevos modelos de los Ryzen AI Max+ y el Ryzen 7 9850X3D que el fabricante promociona como la CPU para juegos más rápida del mercado.

Conferencia esperada la de AMD en Las Vegas porque el fabricante ha ido ganando terreno a Intel en todos los segmentos y sobre la base de sus novedades decenas de fabricantes están presentando los nuevos ordenadores personales que llegarán en la primera parte del año. Sí hay que decir que todo lo presentado son variantes de líneas existentes lanzadas en 2024 y 2025, sin cambios de arquitectura o añadidos tecnológicos, pero con mejoras a otros niveles, sean velocidades de reloj más altas, mayor cantidad de caché, mayor potencia para IA, gráficas integradas más rápidas o soporte para memorias con frecuencias más elevadas.

Ryzen AI 400

Continuación de los Ryzen AI 300 presentados en junio de 2024, es la nueva línea de procesadores de AMD para portátiles. Con el nombre en clave ‘Gorgon Point’, están fabricados por TSMC en procesos tecnológicos de 4 nm y utilizan una combinación de núcleos de CPU con arquitectura Zen 5 de alto rendimiento y núcleos Zen 5c más pequeños y eficientes para mantener el consumo en tareas que no necesiten tanta potencia.

Incluyen gráficas integradas bajo la arquitectura de GPU RDNA 3 y unidades de procesamiento neuronal de nueva generación en algunos modelos (NPU XDNA 2) que aumenta su potencia total a 60 TOPS en tareas de inteligencia artificial aceleradas por hardware.

AMD distribuirá los Ryzen AI 400 en siete modelos distintos para el lanzamiento. Vemos bastantes diferencias entre ellos en cuanto a número de núcleos, frecuencias de trabajo y caché, así como la GPU y NPU utilizada, por lo que podemos imaginar un amplio rango de rendimiento y también de precio.

Como tope de gama, AMD ha producido el Ryzen AI 9 HX 475. Una versión con CPU de 12 núcleos y 24 hilos, frecuencia de trabajo que puede escalar a los 5,2 GHz, 36 Mbytes de caché L2+L3, una NPU de 60 TOPS y una gráfica integrada Radeon 890M con 16 núcleos gráficos a 3,1 GHz.

En el otro extremo de la línea y como punto de entrada a la plataforma, vemos el Ryzen AI 5 430 con 4 núcleos y 8 hilos. El consumo TDP de toda la línea Ryzen AI 400 se ha establecido entre 15 y 54 vatios, a la vez que se ha aumentado el soporte para memorias LPDDR5X hasta los 8533 MT/s.

Resumiendo y como decíamos al comienzo, nueva línea con la misma arquitectura, diseño y características generales, pero con mejoras suficientes para el momento actual donde el segmento cliente no pasa por sus mejores momentos ante la crisis de las memorias y no necesita más rendimiento sino una estabilización de la oferta y los precios. Estará disponible en el primer trimestre de la mano de un buen número de fabricantes que ya están presentando sus nuevos modelos en el CES.

Ryzen 7 9850X3D

AMD también ha ampliado su línea de procesadores X3D para ordenadores de sobremesa. Si el reciente Ryzen 5 7500X3D (Zen 4) llegó para ‘democratizar’ el uso de estos diseños con caché apilada en 3D por su precio económico, el que nos ocupa forma parte de la nueva generación con la última arquitectura de la compañía, ZEN 5, y más allá, ya que AMD dice que es la CPU más rápida del mundo para juegos.

Como te habíamos adelantado, el Ryzen 7 9850X3D tiene 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento nativo. Incorpora 32 MB de caché L3 y 64 MB de caché X3D apilada adicional, lo que suma un total de 96 MB de caché L3, más 8 MB de caché L2 para un total de 104 MB de caché. El chip mantiene un TDP de 120 W y es compatible con todas las placas base AMD AM5 compatibles con DDR5 EXPO.

La principal mejora del Ryzen 7 9850X3D es la frecuencia de reloj de la CPU, que ahora opera a 5,6 GHz, lo que supone un aumento bestial de 400 MHz con respecto al 9800X3D. AMD explica que la caché virtual 3D subyacente y el núcleo son los mismos, y que no hay optimización de procesos. El 9850X3D es una versión potenciada, diseñada para mejorar aún más el rendimiento de los juegos en PCs de escritorio.

La CPU sigue siendo compatible con PBO y overclocking manual, por lo que los usuarios pueden esperar una experiencia de juego increíble en las nuevas placas base AM5 con funciones especializadas de ajuste BCLK para obtener un rendimiento aún mayor. En términos de rendimiento, el AMD Ryzen 7 9850X3D ofrece mejoras de entre el 2 y el 9 % en aplicaciones multitarea y hasta un 32 % más de rendimiento en comparación con el Intel Core Ultra 9 285K, según AMD.

En juegos, promete ser hasta un 7% más rápido que el Ryzen 7 9800X3D, y hasta un 27% más rápido en promedio en comparación con el Core Ultra 9 285K. Insistimos, siempre según las cifras de AMD.

El nuevo procesador con caché 3D de AMD estará disponible en el primer trimestre de 2026 en PCs DIY y preensambladas de los principales fabricantes de equipos originales (OEM), minoristas y socios. Se espera que la información sobre precios oficiales se anuncie posteriormente. Los retailers avanzaron un precio oficioso en los entornos de los 500 dólares.

Ryzen AI Max+

AMD ha añadido dos nuevos modelos a esta línea dedicada especialmente a portátiles y computadoras en formato de bajo tamaño como los Mini-PCs y cuyo principal atractivo es una potente GPU Radeon integrada que puede competir con el rendimiento de las tarjetas gráficas dedicadas de gama de entrada.

AMD añade los nuevos modelos Ryzen AI Max+ 392 y 388 a la gama, ambos con GPU totalmente habilitadas, pero con CPU de 12 y 8 núcleos parcialmente habilitadas. La reducción del rendimiento de la CPU no debería afectar mucho al rendimiento de los juegos, o en absoluto, y los nuevos modelos podrían ofrecer opciones ligeramente más económicas para quienes buscan maximizar el rendimiento gráfico sin pagar por núcleos de CPU adicionales que no necesitan estrictamente.

Como sucede con los Ryzen AI 400, una consecuencia de mantener las arquitecturas existentes en todos estos chips, en particular la arquitectura gráfica RDNA 3, es que ninguna de estas GPU integradas se beneficiarán de las últimas tecnologías gráficas «FSR Redstone«, el conjunto de tecnologías de escalado gráfico y generación de fotogramas que AMD anunció para intentar acortar la distancia entre FSR y las funciones DLSS de NVIDIA. Todas las tecnologías Redstone requieren hardware disponible únicamente en la arquitectura RDNA 4, utilizada únicamente en las tarjetas gráficas dedicadas de las series Radeon RX 9060 y 9070.