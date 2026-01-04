Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DV)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana, el primero de 2026 y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Arranca el CES 2026. La industria tecnológica arranca fuerte el año con la celebración de la feria de tecnología y electrónica de consumo más importante del calendario anual. Se celebrará del 6 al 9 de enero y le dedicaremos una cobertura amplia a la altura de su relevancia.

Cuatro grandes problemas de Windows 11 que Microsoft debería solucionar. 2025 ha sido un año frustrante para los usuarios de los sistemas operativos de Microsoft. Y es que, tres años después de su lanzamiento, persisten los graves problemas de Windows 11 que Microsoft debería solucionar.

Cyberpunk 2: fecha de lanzamiento, posibles requisitos y todo lo que sabemos. CD Projekt RED está trabajando en Cyberpunk 2. Todavía no es el desarrollo prioritario del estudio polaco, que tiene centrados ahora mismo la mayoría de sus recursos en The Witcher IV, pero la secuela de Cyberpunk 2077 ya ha salido de la fase de concepto.

Memoria RAM: qué es, por qué es importante y recomendaciones. La memoria RAM es un componente básico que está presente en cualquier PC o portátil, y de ella dependerán no solo el rendimiento del mismo, sino también las aplicaciones que podremos utilizar y las cosas que podremos hacer.

El jailbreak de PS5 está más cerca tras la filtración de las claves de BootROM. El jailbreak de PS5 o la posibilidad de ejecutar código sin firmar, está más cerca tras la filtración de las claves ROM de la consola, la capa más profunda y protegida de la arquitectura de seguridad de la máquina de juegos de Sony.

Por qué UEFI es tan importante en cualquier ordenador personal. UEFI es el primer programa que se ejecuta cuando arrancamos una computadora. Aunque no es un componente demasiado conocido por el gran público su importancia es crucial ya que tiene el objetivo de gestionar distintas configuraciones (básicas y avanzadas) que aseguran el correcto inicio del PC.

Juego en PC frente a consolas, ventajas y desventajas. El entretenimiento digital tiene a los videojuegos como estrella del espectáculo. Una industria que suma una cifra de negocio fabulosa y que además de los propios juegos emplea todo tipo de hardware.

Cómo mejorar el rendimiento de las SSD NVMe con un simple truco en el registro de Windows. Un nuevo controlador de almacenamiento introducido en Windows Server 2025 puede mejorar el rendimiento de las SSD NVMe mediante un simple cambio en el registro de Windows.

Consigue Windows 11 con validez de por vida por 18,2 euros. Lo tienes claro, vas a dar el salto a Windows 11, pero no quieres pagar los más de 150 euros que cuesta una licencia retail en la tienda oficial de Microsoft. Tranquilo, porque con las ofertas navideñas de GvGMall España podrás hacerte con una licencia barata y para siempre.

