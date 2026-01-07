MSI ha presentado la placa base MSI MEG X870E UNIFY-X MAX, buque insignia que amplía el catálogo que la firma taiwanesa tiene disponible para los procesadores más avanzados de AMD. También ha anunciado que todas sus placas base AM5 serán compatibles con el Ryzen 7 9850X3D, el nuevo procesador que AMD ha anunciado en el CES.

El nuevo procesador de AMD será el objeto de deseo de muchos jugones, teniendo en cuenta que AMD lo promociona como «la CPU más rápida del mundo para juegos» con sus 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento nativo que pueden escalar a una frecuencia de reloj de 5,6 GHz. Incorpora 32 MB de caché L3 y 64 MB de caché X3D apilada adicional, lo que suma un total de 96 MB de caché L3, más 8 MB de caché L2 para un total de 104 MB de caché.

MSI MEG X870E UNIFY-X MAX

Aunque la nueva CPU de AMD es compatible de manera general con las placas base AM5 que soporten la función DDR5 EXPO, los mejores procesadores exigen las mejores prestaciones en placa. La nueva placa de MSI está diseñada para extraer el máximo rendimiento de la CPU, con un diseño especializado de 2 DIMM y un motor OC para entusiastas del overclocking extremo.

Está alimentado por una robusta fase de alimentación 18+2+1 (110 A SPS) y refrigerado por una solución térmica avanzada que incorpora un tubo de calor cruzado de contacto directo y un escudo EZ M.2 Frozr II de doble cara. Un controlador de ajuste exclusivo brinda control instantáneo y práctico para entusiastas, permitiendo un acceso rápido a ajustes de overclocking y borrado de CMOS, todo con una sola pulsación.

MSI promete que este modelo «supera los límites del rendimiento de las placas base con una entrega de energía avanzada y un motor de OC dedicado, diseñado para el futuro». Incluye nuevas funciones como BCLK Booster y Direct OC Jumper que permiten un ajuste de frecuencia sencillo y en tiempo real con una sola pulsación, lo que facilita el overclocking continuo. También una intuitiva función CLICK BIOS X donde los usuarios acceden a herramientas de optimización avanzadas para gestionar parámetros como la siempre importante latencia de la memoria u optimizar el rendimiento del sistema.

Para garantizar la compatibilidad a largo plazo y un ajuste avanzado del sistema, las placas base de la serie 800 actualizadas de MSI incorporan una BIOS/UEFI de mayor tamaño con 64 MB, que ofrece una interfaz más completa, mayor compatibilidad con CPU y actualizaciones para los procesadores AMD actuales y futuros. La nueva versión de la BIOS AGESA PI pre-1.3.0.0 estará disponible próximamente para mejorar específicamente la compatibilidad y el rendimiento del procesador Ryzen 7 9850X3D presentado por AMD.