Razer presenta en el CES la silla Iskur V2 NewGen

Razer ha presentado en la feria de Las Vegas las Iskur V2 NewGen, nueva versión de sus sillas premium que se presentan como la evolución definitiva para lograr el máximo confort y rendimiento.

Razer tiene un catálogo colosal de periféricos, ratones, teclados o auriculares. Pero también ofrece un conjunto de accesorios que resultan imprescindibles para los que pasamos una buena cantidad de hora a diario frente al escritorio informático. Y hablamos de esas sillas donde depositamos la responsabilidad de cuidar nuestro cuello, espalda o lumbares, y en definitiva la comodidad para aguantar periodos prolongados de uso.

Razer Iskur V2 NewGen

Aunque el fabricante tiene en catálogo otras sillas como la fantástica ‘Enki’ que tuvimos oportunidad de analizar a fondo, la nueva generación de las Iskur V2 pretenden elevar el listón en mobiliario informático. Diseñada para redefinir el rendimiento ergonómico y la comodidad de los usuarios (especialmente jugadores que pasan horas y horas frente al PC) ha abordado dos desafíos críticos: la acumulación de calor y estar sentado durante mucho tiempo en malas posiciones.

Para ello, combina un sistema de soporte lumbar adaptable y ajustable con materiales diseñados para un enfriamiento rápido, brindando una transpirabilidad superior en comparación con las sillas tradicionales, y características avanzadas como:

– Primer Sistema de Soporte lumbar Razer HyperFlex. Un sistema de respaldo dinámico y totalmente ajustable que se mueve con el jugador. El diseño patentado giratorio de 360 grados se ajusta hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, siguiendo los cambios de postura para la mejor cobertura y comodidad.

– Cuero Razer Gen-2 EPU con tecnología CoolTouch. Con el objetivo de mantener fresca la temperatura durante las sesiones maratonianas, el material de la silla ofrece una alta efusividad térmica, manteniéndola fresca al tacto durante horas de juego. Dicen desde Razer que, además, es 13 veces más resistente que el cuero PU estándar, ofreciendo una sensación premium y un rendimiento duradero.

– Cojín de asiento de espuma de doble densidad. Diseñado para una óptima disipación del calor y alivio de presión, su estructura canaliza el calor de manera eficiente, mientras que la espuma de doble densidad equilibra la comodidad con un soporte firme para jugar durante todo el día.

Versiones y precios

Razer comercializará su nueva silla en cuatro acabados de color para combinar con cualquier escritorio de juego, desde el clásico de la marca negro/verde, al negro, rosa (Quartz) y Gris claro. Además, amplía la oferta con la Razer Iskur V2 X y la inclusión del cuero Razer Gen-2 EPU de su hermana mayor. Estará disponible en negro/verde, negro y cuarzo.

Las sillas ya están disponibles para reservar en Razer.com, tiendas RazerStores y minoristas autorizados con los siguientes precios: