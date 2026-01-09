El ASUS Chromebook CM32 es otro de los equipos que la firma taiwanesa ha traído al CES 2026 y destaca por el uso del ChromeOS en un formato versátil 2 en 1, que la firma promociona como «el compañero portátil perfecto para estudiar, trabajar y jugar».

No te sorprenderá saber que los portátiles son el grupo de producto que más novedades ha recibido en el CES. Y casi en su totalidad con Windows. Microsoft tiene un dominio del canal simplemente colosal y de la misma ASUS podemos contar fácilmente docenas de modelos distintos, sean propios o bajo la marca ROG. De ahí que siempre sea interesante que los fabricantes ofrezcan alternativas.

ASUS Chromebook CM32, alternativa

Las soluciones de Google para PCs son una de las opciones más claras que los consumidores tienen en un momento de final del soporte de Windows 10 y un Windows 11 que gusta a pocos fuera de Microsoft, por decirlo suavemente. Frente a ellos, los Chromebooks han logrado hacerse un hueco en el escritorio informático aún con una cuota de mercado reducida.

La firma taiwanesa apuesta por un formato de lo más atractivo. Un 2 en 1 de gran versatilidad ya que permite usarlo como tableta electrónica, como portátil, multimedia o presentaciones. Para ello tiene su base en un panel multitáctil de 12 pulgadas con resolución nativa 2.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz. Su brillo máximo es de 600 nits, lo que asegura buena visibilidad en exteriores con mucha luz y está protegida por una capa Gorilla Glass de Corning.

Como decíamos, este detachable ofrece un sinfín de posibilidades, potenciado por sus prácticos accesorios. El teclado desmontable, disponible en blanco o gris oscuro, permite una transición fluida entre los modos tableta y portátil, lo que la hace ideal para el aprendizaje o la productividad. Un soporte magnético opcional, recubierto de un resistente material de polipiel resistente a las manchas se puede colocar en casi cualquier ángulo, proporcionando libertad, flexibilidad y comodidad.

También incluye un lápiz óptico magnético USI 2.0 opcional con carga inalámbrica. Esto permite movimientos rápidos y precisos para dar rienda suelta a la creatividad y la productividad, permitiendo a los usuarios tomar notas, transcribir pedidos, esbozar ideas o capturar momentos de inspiración de forma rápida, sencilla e intuitiva. Además, está disponible una funda Impact Shield opcional, que añade una capa adicional de durabilidad, para brindar protección contra golpes y arañazos cotidianos.

Está motorizada con un procesador ARM MediaTek Kompanio 540 y cuenta con 8 GB de memoria LPDDR5X y 128 GB de almacenamiento. Delgada, ligera y probada según los estándares MIL-STD 810H, incluye una batería de gran capacidad que promete hasta 13 horas de autonomía. Sus amplias opciones de conectividad incluyen la tecnología Wi-Fi 7 para transferencias de archivos rápidas o videollamadas fluidas y Bluetooth 5.4, además de doble cámara frontal y trasera.

El ASUS Chromebook CM32 preinstala la última versión de ChromeOS e incluye tres meses de acceso gratuito a Google AI Pro y disfrutar así de acceso a Gemini IA y 2 TB de almacenamiento en la nube. El cliente puede elegir entre el Chrome Education o Chrome Enterprise para permitir la gestión del dispositivo desde la consola de administración de Google.