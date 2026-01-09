MSI presenta la SSD SPATIUM M571 DLP

MSI ha presentado la unidad de estado sólido SPATIUM M571 DLP en el CES 2026, como su nuevo buque insignia en soluciones de almacenamiento interno. Esta SSD está dirigida a plataformas de escritorio y estaciones de trabajo de gama alta que pretendan aprovechar el ancho de banda de PCIe Gen5, a la vez que abordan las necesidades de integridad de datos mediante funciones de protección integradas.

MSI está teniendo una gran presencia en la feria de Las Vegas, con foco en el lanzamiento de su nueva generación de portátiles, pero también en otras soluciones donde tiene un catálogo representativo como monitores o placas base para soportar los nuevos procesadores. La compañía taiwanesa también comercializa almacenamiento flash bajo la serie ‘SPATIUM’, tanto para montaje en sus propios PCs como en venta minorista.

SPATIUM M571 DLP, rendimiento y protección de datos

La nueva SSD de MSI utiliza el formato M.2 2280 que se ha convertido en un estándar casi único para la creación de estas unidades conectadas a PCIe. Emplean la última versión disponible, Gen5, para ofrecer el máximo rendimiento y también el protocolo más avanzado NVMe.

Está construido con memoria flash 3D NAND de 218 capas del que no se ha facilitado el fabricante, seguramente las Kioxia BiCS que MSI ha venido empleando en anteriores versiones y un controlador de alta eficiencia de Phison. Su rendimiento es muy elevado, con velocidades de lectura secuencial que alcanzan el máximo de la interfaz (14 GB/s) y escrituras secuenciales de hasta 11 GB/s.

Estos datos nos indican que la SPATIUM M571 DLP está preparada para soportar cargas de trabajo exigentes, como instalaciones de juegos de gran tamaño, creación de contenido, edición de vídeo de alta resolución y aplicaciones profesionales con uso intensivo de datos.

Pero no todo es rendimiento puro y esta SSD muestra otra ventaja de interés. La inclusión de la tecnología patentada de protección contra pérdida de datos de MSI a la que se hace referencia con el sufijo «DLP» en el nombre del producto, está diseñada para proteger datos críticos en caso de un corte de energía inesperado o condiciones de energía inestables. Si bien MSI no ha revelado todos los detalles técnicos, esta tecnología está diseñada para preservar la integridad de los datos, garantizando que los datos en tránsito se gestionen correctamente durante apagados repentinos.

Al integrar la protección contra pérdida de datos directamente en un SSD Gen5 orientada al consumidor, MSI posiciona la M571 DLP como una solución híbrida que combina el rendimiento para entusiastas con las características de fiabilidad más comunes en productos de almacenamiento empresariales o profesionales. Este enfoque puede resultar atractivo para usuarios que requieren tanto el máximo rendimiento como protección adicional para sus archivos.

La SPATIUM M571 DLP estará disponible en el primer trimestre de este año en capacidades de almacenamiento de 1, 2 y 4 Tbytes. No se han facilitado precios. Esperemos que los fabricantes puedan controlar en algún grado el ‘MEMOpocalipsis‘ y no subir los costes tanto como se anuncia.