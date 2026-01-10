La nueva plataforma de procesamiento Intel Panther Lake ha llegado prometiendo mejoras significativas en eficiencia y rendimiento, especialmente de la mano de su gráfica integrada (Arc B390) cuyas primeras pruebas ejecutando videojuegos han causado muy buenas impresiones tras su lanzamiento en la feria de Las Vegas. Tanto es así que Intel promete batalla en máquinas de juego y acusa a AMD de «vender silicio antiguo».

En las demostraciones, el chip gráfico Arc B390 de Intel confirmó las expectativas que hablaban de un gran paso adelante frente a la generación anterior, Lunar Lake. En las pruebas alcanzó un promedio de 68 FPS en Baldurs Gate 3 con la configuración predeterminada 1200P en calidad alta, mientras que superó los 80 FPS en el siempre intenso Cyberpunk 2077 a resoluciones 1080p. En el gran shooter de Id, Doom: The Dark Ages, superó los 50 FPS a 1080P en calidad alta y en el simulador F1 2025 alcanzó un promedio de 110 FPS a 1080P con la misma calidad. Además, ninguna usaba la prometida función multiframe que sí estará disponible en el lanzamiento de la plataforma y -supuestamente- mejorará aún más el rendimiento.

Tendremos tiempo para comprobarlo porque los procesadores de Intel se lanzarán en decenas de portátiles de todos los fabricantes este mismo trimestre. La gran pregunta aquí es si Intel logrará un rendimiento suficiente para jugar en resoluciones y velocidades ‘decentes’ sin tener que instalar gráficas dedicadas. La respuesta es relevante cuando los usuarios buscan valor ante la subida de precios que nos espera por la crisis de las memorias.

Intel Panther Lake promete guerra en el patio trasero de AMD

Intel ha pasado por una de las peores crisis de su historia y AMD lo ha aprovechado muy bien para comerle terreno en cuota de mercado, especialmente en computadoras de sobremesa y en el segmento de juegos con sus CPUs bajo diseño de caché 3D.

Otro segmento importante donde AMD domina de manera indiscutible es el de las consolas de videojuegos, tanto las de sobremesa como las portátiles, desde la Steam Deck hasta la ASUS ROG Ally y la Lenovo Legion 2 utilizan chips semipersonalizados AMD Ryzen. Realmente, exceptuando el chipset NVIDIA de la Nintendo Switch 2, casi todo el resto es de AMD. Y decimos casi porque Intel tiene una sola presencia en la Claw 8 de MSI. Esto podría cambiar pronto con el lanzamiento de los Intel Panther Lake.

Nish Neelalojanan, director sénior de gestión de productos para clientes de Intel, ha asegurado en una entrevista en el CES que su compañía quiere recuperar terreno con los Core Ultra Series 3 y su gráfica integrada. También tuvo palabras contundentes contra AMD por el lanzamiento de los Ryzen AI 400 sin cambios de arquitectura como variantes de líneas existentes lanzadas en 2024 y 2025: «Están vendiendo silicio antiguo, mientras que nosotros vendemos procesadores actualizados diseñados específicamente para este mercado».

Neelalojanan avanzó que lanzarían procesadores específicos para máquinas de juego, que incluso podrían ser de una familia totalmente nueva. Veremos. Intel se ha quedado muy atrás en el segmento de máquinas juegos y su reentrada en gráficas dedicadas tampoco se han concretado en una cuota de mercado apreciable. La potencial recuperación será positiva para el mercado porque las alternativas siempre son bienvenidas.