El juego en formato físico ha ido perdiendo mercado a medida que las descargas digitales, los servicios en nube y streaming llegaban ofreciendo una nueva manera de jugar, en cualquier parte, momento y dispositivo. Al igual que otras tiendas físicas de videojuegos, GameStop se ha enfrentado a dificultades para sobrevivir debido a la disminución constante del número de clientes.

Sus tiendas han venido cerrando inexorablemente y lo que se anuncia ahora parece definitivo, 435 tiendas más han cerrado o están en proceso de cerrar, uniéndose a las 590 cerradas en el anterior año fiscal. En su presentación ante la SEC el mes pasado, GameStop calificó los cierres como una «optimización integral de la cartera de tiendas». La decisión sobre qué tiendas cerrar se basó en el rendimiento individual y las condiciones del mercado, comentan, si bien el problema es global y afecta a todas ellas.

GameStop operaba 2.325 tiendas en Estados Unidos a principios de 2025 y un estimado de 3.200 tiendas a nivel mundial a principios de 2025. Esas cifras serán mucho más bajas ahora, especialmente a nivel internacional, donde la compañía dijo que planeaba cerrar una cantidad significativa de ubicaciones adicionales.

Los recortes de tiendas y de plantilla han intensificado las críticas tras revelarse que el director ejecutivo, Ryan Cohen, podría recibir hasta 35.000 millones de dólares en acciones en función del rendimiento si la compañía alcanza los objetivos ambiciosos de capitalización bursátil y beneficios. Cohen se convirtió en el CEO de GameStop en septiembre de 2023 y es el mayor accionista de la compañía. No recibe salario ni bonificación garantizada. En cambio, aspira a ser compensado mediante hitos de rendimiento difícilmente alcanzables.

¿Hay mercado para el juego en formato físico?

GameStop ha intentado mantenerse a flote actualizando su plataforma de comercio electrónico para gestionar descargas digitales, productos y ediciones exclusivas, y centrando sus ventas en línea tras el cierre de tiendas físicas, que se posicionan cada vez más como centros de recogida en tienda y eventos comunitarios, en lugar de limitarse al comercio minorista tradicional. También se ha asociado con editores para vender ediciones exclusivas de juegos y coleccionables. Pero no parece haber funcionado.

Otros grandes como el gigante británico de los videojuegos GAME también atraviesa dificultades. A principios de 2024, eliminó gradualmente su negocio de intercambio y venta de consolas de segunda mano y su mercado se va cerrando progresivamente.

Todo apunta a otros casos ‘Blockbuster’, la que fuera la mayor cadena mundial de tiendas físicas de alquiler de películas y videojuegos, y que comenzó a cerrar sus últimos establecimientos en Estados Unidos completando la anunciada quiebra total. Un gigante con pies de barro que llegó a tener 60.000 empleados y más de 6.000 tiendas por medio mundo y por la que Viacom pagó en 1994 la estratosférica cantidad de 8.400 millones de dólares.

La realidad es tozuda. Los cambios en el consumo de contenidos son imparables. Teniendo servicios en casa (Netflix, HBO, Prime, Apple TV… hay pocos usuarios que pudiendo elegir, se aventuran a ir al videoclub, pagar (más caro) el soporte físico, volver a casa y ver la peli por tiempo limitado y tener que volver al establecimiento a devolverlo.

La tendencia advierte del final del juego en formato físico al igual que ha sucedido en otros segmentos del entretenimiento como el cine y las series, donde arrasan las grandes compañías de streaming. Y casi lo mismo en música, aunque algunos hayamos mantenido el placer del audio en vinilo. Un cambio -casi- total de era hacia lo digital, on-line, la nube y el streaming.