SK Hynix podría seguir el ejemplo de Micron y abandonar los mercados de memorias DRAM y NAND de consumo. El rumor llega desde China y cita fuentes de producción asiática. Aunque no está confirmado, pone los pelos como escarpias ya que empeoraría aún más la crisis de las memorias por la que pasa la industria tecnológica. Gracias a la IA…

Hay que explicar que SK Hynix forma parte del top-3 mundial de fabricación de memorias DRAM y NAND, junto a Samsung y Micron. Aunque SK Hynix comercializa muy pocos productos de marca propia a nivel minorista, tiene una enorme presencia en el mercado, ya que vende chips para terceros proveedores de RAM y SSD, y también a fabricantes de equipos originales OEM que los instalas en sus computadoras nuevas.

La crisis de las memorias y la IA

El argumento sería el mismo que de Micron: todo por la IA, todo por el dólar. La infraestructura de IA ha reventado el mercado de las memorias provocando escasez de oferta y una alarmante subida de precios. Primero en módulos de RAM, después en SSD, para terminar penalizando toda la industria, ya que la memoria es un componente imprescindible usado en cualquier producto electrónico.

Los grandes fabricantes de memoria apuestan por los beneficios. La IA es insaciable y las grandes tecnológicas se han embarcado en una carrera para alimentarla, cueste lo que cueste. Simplemente, pagan mucho más y mejor que los proveedores de consumo en pedidos astronómicos en cantidad y montante económico y de ahí el abandono a los consumidores enfocando la producción a formatos de memoria más rentables, la de alto ancho de banda (HBM) o la RDIMM, usadas en aceleradores y servidores para IA.

Si la información se confirma, de los tres grandes productores solo quedaría Samsung para alimentar el mercado de consumo. Y por ahí tampoco llegan buenas noticias. Wonjin Lee, director de marketing global de Samsung, dio la voz de alarma en una entrevista con Bloomberg la semana pasada en el CES:

«Habrá problemas con el suministro de semiconductores, y afectará a todos», declaró el ejecutivo. «Los precios están subiendo incluso en este momento. Obviamente, no queremos trasladar esa carga a los consumidores, pero llegaremos a un punto en el que tendremos que considerar la posibilidad de ajustar el precio de nuestros productos».

¿Hay alternativas? La situación representará una oportunidad única para que otros productores ganen terreno en el mercado de consumo. Y hablamos de firmas chinas como CXMT, junto a YMTC las más importantes del sector en el gigante asiático. Fabricantes como HP está en proceso de calificar proveedores adicionales y todo apunta a China como reemplazo.