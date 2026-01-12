Noticias
La crisis de las memorias empeora: SK Hynix también podría abandonar a los consumidores
SK Hynix podría seguir el ejemplo de Micron y abandonar los mercados de memorias DRAM y NAND de consumo. El rumor llega desde China y cita fuentes de producción asiática. Aunque no está confirmado, pone los pelos como escarpias ya que empeoraría aún más la crisis de las memorias por la que pasa la industria tecnológica. Gracias a la IA…
Hay que explicar que SK Hynix forma parte del top-3 mundial de fabricación de memorias DRAM y NAND, junto a Samsung y Micron. Aunque SK Hynix comercializa muy pocos productos de marca propia a nivel minorista, tiene una enorme presencia en el mercado, ya que vende chips para terceros proveedores de RAM y SSD, y también a fabricantes de equipos originales OEM que los instalas en sus computadoras nuevas.
La crisis de las memorias y la IA
El argumento sería el mismo que de Micron: todo por la IA, todo por el dólar. La infraestructura de IA ha reventado el mercado de las memorias provocando escasez de oferta y una alarmante subida de precios. Primero en módulos de RAM, después en SSD, para terminar penalizando toda la industria, ya que la memoria es un componente imprescindible usado en cualquier producto electrónico.
Los grandes fabricantes de memoria apuestan por los beneficios. La IA es insaciable y las grandes tecnológicas se han embarcado en una carrera para alimentarla, cueste lo que cueste. Simplemente, pagan mucho más y mejor que los proveedores de consumo en pedidos astronómicos en cantidad y montante económico y de ahí el abandono a los consumidores enfocando la producción a formatos de memoria más rentables, la de alto ancho de banda (HBM) o la RDIMM, usadas en aceleradores y servidores para IA.
Si la información se confirma, de los tres grandes productores solo quedaría Samsung para alimentar el mercado de consumo. Y por ahí tampoco llegan buenas noticias. Wonjin Lee, director de marketing global de Samsung, dio la voz de alarma en una entrevista con Bloomberg la semana pasada en el CES:
«Habrá problemas con el suministro de semiconductores, y afectará a todos», declaró el ejecutivo. «Los precios están subiendo incluso en este momento. Obviamente, no queremos trasladar esa carga a los consumidores, pero llegaremos a un punto en el que tendremos que considerar la posibilidad de ajustar el precio de nuestros productos».
¿Hay alternativas? La situación representará una oportunidad única para que otros productores ganen terreno en el mercado de consumo. Y hablamos de firmas chinas como CXMT, junto a YMTC las más importantes del sector en el gigante asiático. Fabricantes como HP está en proceso de calificar proveedores adicionales y todo apunta a China como reemplazo.
La crisis de las memorias empeora: SK Hynix también podría abandonar a los consumidores
ASUS NUC 16 Pro, primer Mini-PC con Intel Panther Lake
GameStop cierra centenares de tiendas ¿Adiós a la era del juego en formato físico?
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DVI)
Grok, en (merecidísimos) problemas en Estados Unidos
Cory Doctorow cree que podemos frenar la enshittification
Las mejores alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
Microsoft limita los métodos para activar Windows
AMD presenta sus nuevos procesadores Ryzen AI 400, AI Max+ y el X3D más rápido para juegos
Intel anuncia los procesadores Core Ultra Series 3
ASUS ROG impresiona en el CES 2026
La crisis de las memorias empeora: SK Hynix también podría abandonar a los consumidores
El LG OLED evo G6 brilla entre los televisores del CES 2026
ORIGIN PC entra en el edge AI con un kit compacto
Muere David Rosen, figura clave del arcade y Sega
ASUS ROG impresiona en el CES 2026
CES 2026: NVIDIA presenta DLSS 4.5 Super Resolution y sube de nivel la generación de fotogramas
Lo más leído
-
GuíasHace 7 días
Las mejores alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11
-
PrácticosHace 3 días
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft limita los métodos para activar Windows
-
A FondoHace 6 días
AMD presenta sus nuevos procesadores Ryzen AI 400, AI Max+ y el X3D más rápido para juegos