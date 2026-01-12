Intel Panther Lake estará al nivel de PS6 portátil

Intel Panther Lake, la nueva generación de SoCs de Intel, se ha convertido en una de las soluciones más interesantes que llegarán a lo largo de este año, y la verdad es que promete, no solo por potencia bruta, sino también por tecnologías avanzadas y por versatilidad.

El gigante del chip ha logrado avances importantes de rendimiento tanto a nivel de CPU como de GPU, ha incorporado tecnologías de última generación en la gráfica integrada de Intel Panther Lake, y ha conseguido alcanzar un nivel de rendimiento por vatio tan bueno que esta generación se podrá montar en una gran variedad de dispositivos, incluyendo:

Portátiles, tanto gaming como modelos centrados en la movilidad.

Mini PCs y equipos compactos de bajo consumo.

Consolas portátiles, que seguirán la estela de la MSI Claw.

Intel está tan convencida de lo bien que ha salido Panther Lake que en el CES de este año la compañía dijo que AMD vende «chips anticuados» para consolas portátiles, y que sus nuevos SoCs están preparados para ofrecer una experiencia superior en juegos actuales con un consumo muy bajo.

La compañía que dirige Lip-Bu Tan no va de farol. Hemos visto que la GPU integrada Arc B390, basada en la arquitectura Xe3, es capaz de alcanzar 50 FPS en DOOM The Dark Ages en 1080p con calidad alta, y puede mover Cyberpunk 2077 a más de 80 FPS también en 1080p. Estos datos de rendimiento la colocan en un nivel de rendimiento propio de una GPU dedicada de gama baja.

Intel Panther Lake rendirá como AMD Canis de PS6 portátil

Pero con un consumo superior, según el conocido filtrador Kepler_L2, que ha comentado que la versión de 30 vatios de Intel Panther Lake tendrá un rendimiento muy parecido al de AMD Canis con un TDP de 15 vatios.

Sobre el papel puede parecer un dato negativo, pero en realidad es algo positivo, porque estamos comparando una generación que llegará este año, Intel Panther Lake, con una generación que todavía está en desarrollo, y que no llegará hasta 2027 o 2028.

Esa diferencia temporal implica que AMD Canis utilizará un nodo y una arquitectura más avanzadas, y que gracias a esto podrá alcanzar una mejor relación de rendimiento por vatio consumido.

Qué implica esto y por qué es tan importante

Implica que podríamos ver una mayor variedad de consolas portátiles y de sistemas para gaming en formato compacto equipados con SoCs Intel Panther Lake, que estos ofrecerán un rendimiento adecuado para los tiempos que corren y que con ellos podremos disfrutar de una buena experiencia en 1080p incluso con títulos exigentes.

Es importante por algo que ya podemos leer entre líneas del párrafo anterior, y es que tendremos más consolas portátiles con hardware diferente entre las que elegir, y porque esto favorecerá una mayor competencia entre fabricantes, lo que debería dar pie a una guerra de precios que beneficiará a los consumidores.

Las primeras consolas portátiles basadas en lo nuevo de Intel llegarán a partir de la segunda mitad de este año. Todavía no tenemos detalles sobre el precio, pero podemos esperar que la mayoría de los modelos oscilen entre los 600 y los 1.000 euros.