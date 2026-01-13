Nuestros compañeros de MuyCanal han publicado la Guía del partner 2026, décima edición de un directorio de fabricantes y mayoristas enfocado al canal de distribución en España, que se ha convertido en un recurso imprescindible para cualquier partner TI que quiera comenzar con buen pie este nuevo año.

La Guía del Partner 2026 es una edición muy especial ya que celebra toda una década conectando a fabricantes y mayoristas con el canal de distribución tecnológico, el ecosistema de partners que mueve la tecnología profesional en España.

Que ofrece la Guía del Partner 2026

Para aquellos que todavía no conozcan este especial, decir que la Guía del Partner 2025 es un contenido anual pensado para que partners, integradores, proveedores de servicios (MSP) o cualquier otro vendedor de tecnología lo utilice como un recurso de negocio y trabajo. Y es que la tecnología seguirá formando parte de la vida de los negocios, y, los partners TI, seguirán siendo una base fundamental para conseguir hacer realidad todos esos proyectos.

De esta manera, la Guía del Partner 2026 se actualiza reforzando su papel de herramienta práctica: un recurso para descubrir nuevas alianzas, comparar propuestas de canal y tener, en un solo lugar, una visión clara de quiénes son los protagonistas en este nuevo año.

Para ello, vuelve con su estructura habitual, pensada para ir al grano: un directorio organizado por categorías y una selección de compañías con información ampliada para profundizar en su oferta, foco de canal y posicionamiento. Más de 150 páginas que desglosamos en estos destacados:

Directorio con más de 260 fabricantes y mayoristas TI, divididos por categorías.

28 fabricantes y mayoristas TI con información ampliada.

21 entrevistas para entender el negocio del canal TI.

5 videoentrevistas con protagonistas clave.

Y el añadido de un contenido muy especial: “10 años, 10 soluciones”

Para celebrar el décimo aniversario de la Guía del Partner, se ha añadido un especial “10 años, 10 soluciones” que destaca varias tecnologías dentro del panorama TI. Y es que no hay mejor manera de celebrar esta década que con un repaso por varias soluciones de infraestructura, gestión empresarial o ciberseguridad. El reportaje se plantea como una lectura útil tanto si buscas ampliar portfolio como si quieres detectar oportunidades en áreas que hoy concentran demanda y proyectos para los partners.

Como en años anteriores, la Guía del Partner 2026 está disponible totalmente gratis en formato digital desde este espacio web exclusivo y también dispone de edición impresa (unidades limitadas) para que puedas consultarla sobre tu mesa en cualquier momento. Si te interesa, nos puedes escribir a marketing@tpnet.es y consultaremos la disponibilidad para hacerte llegar un ejemplar físico.

¡No te lo pierdas! La Guía del Partner 2025 se ha convertido en un recurso imprescindible para partners, integradores, MSP o cualquier otro vendedor de tecnología.