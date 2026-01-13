The Division 3 será un monstruo: así es como Ubisoft piensa conseguirlo

Julian Gerighty, director ejecutivo de la franquicia The Division, ha confirmado durante una reciente entrevista que Massive Entertainment está trabajando duro para convertir a The Division 3 en un auténtico monstruo, y que aspiran a conseguir con este título el mismo impacto que lograron con The Division.

La verdad es que The Division generó unas expectativas que al final no se cumplieron del todo. La culpa fue de Ubisoft, que mostró unos tráilers con una calidad gráfica que sabían que no iban a poder mantener por las limitaciones de las consolas de la generación anterior.

A pesar de todo, The Division no fue un mal juego, y según la propia Ubisoft se convirtió en un éxito masivo. La segunda entrega funcionó bien, pero no tuvo ni de lejos el mismo impacto ni alcanzó el mismo nivel de ventas. Tampoco trajo ninguna revolución técnica o jugable.

Qué necesita The Division 3 para convertirse en un monstruo

Esta es la gran pregunta que debemos hacernos. Lo primero que necesita conseguir Ubisoft con este juego es un gran salto a nivel técnico, y este debería incluir:

Mejores gráficos.

Ambientación mejorada.

Un mundo más amplio y rico en detalles.

Utilización de tecnologías de última generación, como trazado de rayos, reescalado inteligente y generación de fotogramas por IA.

En segundo lugar, The Division 3 debería ofrecer también mejoras a nivel jugable. Con esto no me refiero tanto a mejorar las mecánicas básicas, que la verdad ya estaban bastante pulidas en la segunda entrega, sino a ampliar y mejorar la experiencia de juego. Esto se podría conseguir con los siguientes cambios:

NPCs más inteligentes y con más posibilidades.

Mayor grado de interacción con los escenarios y sus elementos.

Más edificios, tiendas y zonas abiertas para explorar libremente.

Sistema de eventos dinámicos que afecten al mundo de The Division 3.

Efectos climáticos en tiempo real que afecten a la experiencia de juego.

¿Cuándo llegará The Division 3?

Una de las cosas que sabemos es que el juego se encuentra en desarrollo desde 2023, pero también sabemos que su lanzamiento todavía está muy lejos. No tenemos una fecha exacta, pero lo más probable es que todavía falten entre dos y tres años más para que veamos las primeras imágenes con juego real, y entre tres y cuatro años para que se produzca su lanzamiento.

The Division 3 será un juego desarrollado sobre la base de las consolas de la generación actual y PC. Esta exclusividad será fundamental para conseguir ese salto técnico frente a las entregas anteriores, aunque no podemos descartar que este juego llegue preparado para aprovechar el potencial de la próxima generación de consolas, PS6 y Xbox Next.