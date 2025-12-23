The Division 3: tres cosas que están confirmadas

The Division 3 es uno de los juegos más esperados, pero también es uno de los más esquivos. Durante un tiempo no vimos ningún tipo de información sobre este título, y el anuncio por parte de Ubisoft de proyectos basados en la franquicia pero a modo de «spin-off», nos hizo dudar sobre la existencia de dicho juego.

Seguimos sin tener toda la información que nos gustaría sobre The Division 3, pero gracias a Ubisoft hemos podido sacar tres cosas en claro que podemos dar como totalmente confirmadas, y que vamos a compartir con vosotros en este artículo.

Si queréis profundizar y repasar todo lo que sabemos hasta el momento sobre The Division 3, teniendo en cuenta supuestas filtraciones, rumores y nuestra propia intuición, os recomiendo que echéis un vistazo a este artículo, donde hicimos una recopilación con todo lo que sabemos hasta el momento.

1.- The Division 3 está en desarrollo

La propia Ubisoft confirmó que este juego lleva ya un tiempo en desarrollo. Sabemos que Massive Entertainment está al frente del proyecto, y que Julian Gerighty es el encargado de supervisar los aspectos más importantes del desarrollo.

El pasado mes de octubre, para tranquilizar a los fans de la franquicia tras los despidos y reorganización de equipos que se produjo en Ubisoft, Massive Entertainment publicó un comunicado donde dijo que el desarrollo de todos sus proyectos, incluido The Division 3, no estaba en peligro.

2.- Utilizará el motor gráfico Snowdrop Engine

Esto también ha sido confirmado por Massive Entertainment. Es el mismo motor gráfico que ya conocemos de The Division y The Division 2, pero la versión que se está utilizando en The Division 3 está actualizada y mejorada para poder aprovechar la potencia y los recursos que tienen las consolas y los PCs actuales.

Podemos esperar un mundo abierto más amplio, una geometría más compleja, un mayor nivel de detalle y efectos gráficos de mayor calidad Personalmente creo que es probable que con The Division 3 veamos el nivel de calidad gráfica que Ubisoft mostró en los primeros tráilers de The Division, un nivel que al final no se cumplió en el juego final.

3.- Será exclusivo de la generación actual, y de PC

Xbox One y PS4 han perdido casi todo el soporte por parte de las desarrolladoras de juegos triple A. Battlefield 6 es exclusivo de la generación actual de consolas, y lo mismo sucederá con otros juegos muy importantes que llegarán en 2026, como Resident Evil Requiem.

Ubisoft no ha confirmado aún las plataformas a las que llegará The Division 3, pero por la realidad del mercado actual, y por el tiempo que todavía le falta para llegar al mercado, podemos dar por confirmado que este juego llegará a Xbox Series S-Series X, PS5 y PC. Podría llegar también a Nintendo Switch 2, pero no tendrá versiones para PS4 y Xbox One.

The Division 3 podría llegar entre 2027 y 2028

Estas fechas no han sido confirmadas oficialmente, pero son las más lógicas teniendo en cuenta toda la información que tenemos hasta ahora. The Division 3 lleva más de dos años en desarrollo, así que un lanzamiento entre 2027 y 2028 nos dejaría un periodo de desarrollo de unos cinco años, aproximadamente.

Tened en cuenta que al no estar confirmado cabe la posibilidad de que se produzcan retrasos, y de que el lanzamiento de este juego se vaya más allá de esas fechas. No sería lo ideal para Ubisoft, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía no pasa por su mejor momento, y que necesita lanzar un triple A de gran éxito cuanto antes. The Division 3 sería una buena apuesta en ese sentido.