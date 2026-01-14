La DDR3 resucita: vuelven al mercado placas base de hace más de 10 años

El aumento desmesurado del precio de la DDR5 ha hecho que los usuarios y los fabricantes vuelvan a poner el ojo en la DDR4, pero esto ha generado la reacción esperada, y es que este tipo de memoria RAM también ha subido significativamente de precio, lo cual ha dado pie a algo que, francamente, no me esperaba: ha resucitado la memoria DDR3.

Os pongo en situación, la DDR3 se lanzó al mercado en 2007, y se mantuvo como un tipo de RAM muy utilizada incluso tras la llegada de la DDR4, porque ofrecía un buen valor en relación coste-rendimiento, y porque los kits más avanzados que llegaron al mercado podían trabajar sin problema a velocidades de 2.133 MT/s de forma estable.

Puedo dar fe de ello, porque de hecho el PC que monté en 2015 contaba con un kit de 16 GB de DDR3 en dos módulos de 8 GB de la marca G.SKILL, y funcionaba a 2.133 MT/s con latencias CL10. Esa combinación de alta velocidad y baja latencia se traducía en un excelente rendimiento comparado con la DDR4 de primera hornada.

Con la llegada de la DDR5, y la bajada de los precios de la DDR4, la DDR3 fue cayendo en el olvido. Era lógico, porque se produjo una caída de precios tan grande que en su momento era posible comprar 16 GB de DDR4 (2 x 8 GB) incluso por menos de 50 euros.

Mucho ha cambiado la cosa por la crisis de la RAM. Ahora incluso la DDR4 tiene un precio elevado, y esto ha hecho que la DDR3, y las placas compatibles con este estándar, estén teniendo una nueva vida. Este tipo de memoria puede ser una buena opción, a pesar de los años que tiene, para montar PCs con un rendimiento aceptable y un coste bajo.

Qué placas base y qué procesadores son compatibles con DDR3

Si hablamos de procesadores Intel, la primera generación que integró una controladora de memoria compatible con DDR3 fue Sandy Bridge (Core Gen2). Lo máximo a lo que podemos aspirar para montar DDR3 por el lado de Intel es el socket LGA1151 y el chipset Z170. Estas placas base son compatibles con CPUs Intel Core Gen7 (Kaby Lake) e Intel Core Gen6 (Skylake), pero son bastante difíciles de encontrar a buen precio.

En el caso de AMD, los primeros procesadores con soporte de DDR3 fueron los Phenom II y Athlon II. Los AMD Ryzen de primera generación utilizan DDR4, así que lo mejor a lo que podemos aspirar si queremos montar un procesador AMD con DDR3 son las series FX 8300 y 9000, y el chipset 990FX, utilizado con el socket AM3+.