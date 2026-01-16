GIGABYTE se plantea hacer una consola portátil, pero quiere crear algo diferente

El CEO de GIGABYTE, Eddie Lin, ha confirmado que la compañía está considerando desarrollar una consola portátil, un proyecto que en su opinión no es complicado, porque al final lo único que necesitas es una plantilla que sirva como base para crear dicho producto.

Según Lin, el gran desafío a la hora de desarrollar una consola portátil está en la diferenciación, en crear algo distinto a lo que ya existe para poder diferenciarse de la competencia. No le falta razón, este enfoque es el correcto a la hora de crear valor y dar forma a un producto que realmente pueda destacar entre los demás.

El ejecutivo no quiere dar forma a una consola más, ni seguir la tendencia como uno más, porque esto no tiene sentido para GIGABYTE. Lo que quiere es crear algo diferente, una consola portátil que destaque entre las demás, y que marque un nuevo punto de inflexión en ese mercado, un enfoque que nos parece muy inteligente.

¿Qué debería tener una consola portátil AORUS para marcar la diferencia?

Partiendo de mi experiencia tras probar muchas de las consolas portátiles que existen tengo una idea bastante clara del camino que debería seguir GIGABYTE.

El primer punto es el diseño y la ergonomía. Su consola portátil debería tener un diseño llamativo, con un toque marcadamente gaming, pero cómodo, que permita un buen agarre y un acceso perfecto a todos los botones disponibles sin tener que forzar la postura ni la sujeción.

En segundo lugar está la pantalla, que debería tener un formato razonable, montar como mínimo un panel de grado IPS y tener resolución 1080p, que es el nivel óptimo para este tipo de sistemas en relación calidad de imagen y rendimiento. Montar un panel OLED sería lo ideal.

A nivel de hardware es donde GIGABYTE podría conseguir las innovaciones más importantes, ya que puede aprovechar su experiencia como fabricante de componentes para innovar en el sistema de refrigeración, y para utilizar componentes de alto rendimiento sin comprometer el formato ni la experiencia de uso.

Todo lo anterior daría forma a un sistema premium, es decir, a una consola portátil de gama alta. No obstante, GIGABYTE también podría optar por lanzar una consola portátil económica dentro de su línea Gaming, apostando por maximizar el valor entre precio y prestaciones. Sería un enfoque muy interesante, sin duda.

Ahora que se acerca el lanzamiento de los nuevos procesadores Intel Panther Lake sería un buen momento para que GIGABYTE avance con este proyecto, ya que esta nueva generación de CPUs de Intel ha demostrado que tiene mucho potencial en gaming, y encima es compatible con todo el ecosistema Intel XeSS de IA aplicada a gaming.