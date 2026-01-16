Resident Evil Requiem es como tener dos juegos en uno

Durante el evento especial que celebró Capcom ayer pudimos ver nuevas escenas de juego real de Resident Evil Requiem, el próximo gran lanzamiento dentro de su conocida franquicia, y quedó claro que va a ser un juego muy violento, pero también muy variado en lo que respecta a la jugabilidad gracias a la presencia de dos protagonistas: Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy.

Koshi Nakanishi, director del juego, comentó durante el evento que Resident Evil Requiem es como jugar a dos juegos diferentes. La parte de la historia que jugamos con Grace es más parecida a Resident Evil 2 y Resident Evil 7, tiene un mayor toque de terror, mientras que la parte en la que jugamos con Leon está más cerca de Resident Evil 4.

Esto es algo que ya sabíamos de informaciones anteriores, de hecho Capcom optó por utilizar a Grace como protagonista porque necesitaba a una «novata» para poder centrar la jugabilidad alrededor del concepto de «surival horror». Los demás personajes de la franquicia ya tienen mucha experiencia lidiando con zombis y armas biológicas, así que con ellos cualquier juego tiene que estar más orientado a la acción.

Según Nakanishi, al combinar el horror en las secciones que jugamos con Grace con la acción de las escenas de Leon han conseguido crear una experiencia única, con un rango emocional distinto al de cualquier otro Resident Evil lanzado hasta la fecha.

Esos cambios entre las escenas tensas y terroríficas de Grace a las partes de acción más intensa de las escenas de Leon producen un contraste muy especial, y transmite sensaciones totalmente nuevas en la franquicia.

También han introducido cambios en el sistema de fabricación de objetos, y en el comportamiento de los zombis, que conservarán algunos retales de su humanidad. Como ejemplo ponen la ama de llaves, que continúa limpiando su zona incluso tras convertirse en un «no muerto».

A nivel gráfico, Resident Evil Requiem tiene muy buena pinta. Este juego utiliza el RE Engine, pero en su versión mejorada para la generación actual, y marca una diferencia importante frente a la generación anterior, con una geometría más rica, un mayor nivel de detalle y texturas de mayor calidad.

Sabemos también que este juego tendrá trazado de trayectorias aplicado a sombras, iluminación y reflejos, y que será compatible con NVIDIA DLSS 4. No sabemos si también será compatible con AMD FSR e Intel XeSS, pero en principio debería ser así. Tendremos que esperar a que Capcom lo confirme.