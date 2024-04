El estreno de la serie de Fallout por parte de Amazon Prime ha generado una auténtica locura alrededor de la conocida franquicia de Bethesda, que está viviendo prácticamente una nueva juventud, y ha conseguido incluso atraer a nuevos jugadores que nunca le habían llegado a prestar atención. Puede que seas uno de ellos, así que sigue leyendo, porque este artículo te interesa.

Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que esta es una de mis franquicias favoritas dentro del mundo de los videojuegos, y he tenido la suerte de haber jugado a todos y cada uno de los juegos que existen en el universo Fallout, incluyendo tanto la primera entrega, que disfruté en mi PC de la época con un Intel Pentium a 133 MHz, como Fallout: Brotherhood of Steel, que solo llegó a PS2 y Xbox.

Aunque la franquicia es, en general, una auténtica obra maestra también es cierto que no todos los juegos de la serie Fallout son igual de buenos, y que de hecho hay algunos que son bastante flojos. Por ello he decidido compartir con vosotros esta guía, en la que voy a repasar y ordenar de mejor a peor todas las entregas de la saga Fallout, incluyendo tanto los spin-offs como los juegos exclusivos de ciertas plataformas.

Esta selección se basa en mi criterio y mi experiencia como jugador. Como dije anteriormente he disfrutado de todas las entregas de la saga Fallout, y casi siempre en el momento exacto de su lanzamiento, así que mis valoraciones son totalmente independientes y no están influidas por nada más que mi opinión personal. Dicho esto os invito a que os pongáis cómodos, que empezamos.

Los mejores, y peores, juegos de la serie Fallout

1.- Fallout 4

Sé que es probable que muchos de vosotros no estéis de acuerdo conmigo, y que más de uno habría colocado a Fallout 3 o a New Vegas como la mejor entrega de la franquicia, pero es totalmente normal, porque precisamente la cuarta entrega fue la que más división generó entre los fans de la saga.

Para algunos es una joya, una auténtica obra maestra que supuso el culmen de esta franquicia, mientras que para otros es un título más mediocre porque se simplificó demasiado el toque rolero y se acercó demasiado al perfil de juego de acción en primera persona tradicional, lo que le privó del encanto que tenían las entregas anteriores.

No hay término medio, la verdad. Personalmente soy de los que creen que Fallout 4 es la mejor entrega de la franquicia, y por varias razones. La primera es que a nivel técnico es uno de los títulos más sólidos y mejor resueltos que podemos encontrar a día de hoy con un enfoque de mundo abierto de verdad.

Su ambientación es de lo mejor de la franquicia, y en todos los sentidos. También destaca su mayor calidad gráfica, que hace que sea mucho más fácil de digerir que las entregas anteriores, y tiene una jugabilidad y un desarrollo de personaje bien planteadas y perfiladas. Jugarlo es realmente divertido, incluso aunque seamos unos recién llegados.

Ofrece además una gran variedad de ubicaciones y escenarios perfectamente recreados que derrochan personalidad, mantiene todo el encanto y la narrativa visual clásica de la franquicia, y pone a nuestra disposición un enorme mapa que podemos explorar con total libertad.

La posibilidad de crear asentamientos con colonos, de tener una relación de pareja «profunda» y de adentrarnos en las ruinas del viejo mundo donde todavía están presentes enormes tormentas nucleares son la guinda al pastel. Esta entrega tuvo además uno de los mejores DLCs de la historia de la franquicia, Far Harbor. No te lo deberías perder, y dentro de poco va a recibir una actualización de nueva generación que lo pondrá un poco al día.

2.- Fallout 3

Esta ha sido probablemente una de las entregas a las que más horas dediqué, y fue la que marcó el salto de la franquicia a un mundo abierto masivo en 3D. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el trabajo que hizo Bethesda con este juego fue excelente en todos los sentidos, y que tiene tanto encanto que todavía a día de hoy ofrece una experiencia realmente única y se disfruta muchísimo.

A esta entrega también le llovieron las críticas porque suavizó el toque RPG, pero la verdad es que las habilidades y las mejoras de nuestro personaje tenían un gran peso muchas de las cosas que podíamos hacer, y afectaban al ritmo al que podíamos avanzar y a los combates que podíamos afrontar. Personalmente creo que Fallout 3 fue un juego muy bien planteado que fue capaz de cumplir con creces las expectativas generadas con ese salto al 3D.

La ambientación del yermo, las diferentes localizaciones y tipos de refugios que podemos encontrarnos y el desarrollo de la historia principal rayan a un nivel sobresaliente, y nos mantendrán enganchados durante horas. Es uno de esos juegos en los que siempre intentaba apurar unos minutos más de juego para poder explorar ese rincón del mapa que todavía tenía pendiente, y la verdad es que nunca llegaba a cansarme.

Fallout 3 realmente me hizo sentir como si estuviera viviendo un apocalipsis nuclear, y me absorbió durante tanto tiempo que acabé dedicándole más de 100 horas. También recibió una gran cantidad de ampliaciones y de contenidos descargables, entre los que destacan sin duda The Pitt y Point Lookout. Ambas fueron mis expansiones favoritas, y a las que más horas dediqué después de la campaña original.

Es cierto que a nivel técnico ya se le ven las costuras, pero ofrece una experiencia única y tiene una ambientación y un desarrollo tan bueno que vale la pena jugarlo. Está disponible en Steam una edición que incluye todos los contenidos descargables que llegaron en su momento por solo 4,99 euros. Esta oferta es temporal, y su precio normal es de 19,99 euros.

3.- Fallout New Vegas

Otra de las mejores entregas de la franquicia, de eso no hay ninguna duda. Muchos lo consideran como el mejor juego de la saga, y la verdad es que entiendo ese especial cariño que sienten por esta entrega, ya que la historia es excelente y la ambientación está perfectamente diferenciada de lo que vimos en Fallout 3.

Por otro lado, la jugabilidad está mejor afinada y se mantiene todo el encanto de la franquicia, tanto por ambientación como por narrativa y localizaciones. Es una entrega excelente, pero personalmente nunca he podido evitar verla como una simple versión de Fallout 3, y para mí esto le quita puntos.

Al final Fallout New Vegas mantiene la misma base técnica, las mismas limitaciones y el mismo enfoque que Fallout 3. Trae cambios lógicos que hicieron posible lanzarlo como un juego nuevo, pero siempre me ha dado la impresión de que podría haber sido lanzado también como un DLC grande de Fallout 3, pero que al final Bethesda optó por plantearlo como un juego nuevo porque le salía más rentable.

No me entendáis mal, Obsidian Interactive, los desarrolladores, hicieron un buen trabajo a pesar de los fallos técnicos con los que llegó New Vegas, pero en el fondo no es más que una versión de Fallout 3 con una nueva historia y cambios en la ambientación y en la jugabilidad. Personalmente me impactó y me gustó mucho más la tercera entrega.

4.- Fallout 2

La segunda entrega de la franquicia mejoró mucho las carencias del original, especialmente a nivel de jugabilidad en general. Los cambios que introdujo mantuvieron a la perfección la esencia de la primera entrega, pero hicieron que todo fuera mucho más fácil en el buen sentido, y que el juego fuese más asequible y disfrutable.

También se suprimieron las misiones que tenían límite de tiempo y que podían ser extremadamente complicadas de cumplir, sobre todo porque los combates podían volverse un auténtico calvario en la primera entrega si teníamos un poco de mala suerte. Lo que no cambió fue la ambientación, que seguía siendo excelente, y la narrativa visual de la que hizo gala el primer juego.

Contar historias con los escenarios y con los elementos que aparecen en un juego no fue algo que se introdujo en la saga con Fallout 3, ya estaba presente desde la primera entrega, y se potenció con la segunda. Este juego ofrece, sin ninguna duda, la experiencia retro definitiva si queréis vivir la época del Fallout con perspectiva isométrica.

A nivel técnico está desfasado, tan desfasado como lo pueden estar a día de hoy juegos como Diablo II, por ejemplo, pero como he dicho tiene un encanto retro muy marcado, nos presenta localizaciones enormes y muy cuidadas, sigue siendo muy divertido y ofrece una experiencia única que hará las delicias de los amantes del género.

5.- Fallout

Esta fue la entrega marcó el inicio de la franquicia y sentó las bases de la misma en todos los niveles. El tiempo no pasa en balde, y la verdad es que no ha envejecido bien, ni en términos de calidad gráfica ni de jugabilidad. Os estoy siendo totalmente honesto, este juego es complicado para los recién llegados, e incluso aquellos que hayan jugado a las entregas más actuales lo tendrán difícil para llegar a entenderlo y a disfrutarlo de verdad.

Sin embargo hay que reconocer que la complejidad y la dificultad de su jugabilidad se deben precisamente a que es uno de los juegos de rol más completos y profundos de su generación, y esto tiene un lado positivo que gustará mucho a los puristas.

No exagero, recuerdo perfectamente que en mis primeros minutos con Fallout me sentía totalmente inmerso en el mundo que este juego ponía delante de mí, y el modelo de desarrollo del personaje, tanto por habilidades como por objetos y por relaciones con otros personajes, me absorbía por completo.

La sensación de progresión del personaje, la exploración, las posibilidades de conseguir mejores armas y armaduras y de descubrir nuevas ubicaciones hacían que las horas volaran delante de mi Pentium 133, y que al terminar cada partida ya tuviera ganas de poder volver a jugarlo al día siguiente. Todo ese encanto sigue presente en el Fallout original, esto no ha cambiado con los años, pero tened claro que es un juego lento y que requiere de muchísima paciencia.

6.- Fallout 76

Este fue un juego que tuve la oportunidad de analizar en su momento, y que la verdad me gustó, pero no me llegó a enamorar. La clave de que nunca llegase a engancharme de verdad no solo estuvo en la jugabilidad y en el enfoque que le dio Bethesda, sino también en los problemas técnicos que ha tenido desde el principio, y que todavía se mantienen en gran medida.

Fallout 76 tuvo un lanzamiento bastante desastroso, pero a día de hoy cuenta con una base notable de jugadores y ha recibido mejoras a lo largo del tiempo que han servido para pulir muchas cosas y lo han mantenido al día, y la verdad es que en general mantiene buena parte de la esencia de la franquicia, pero al final la experiencia de juego acaba resultado aburrida y excesivamente simplista.

Ofrece una enorme cantidad de contenido y de zonas que explorar, tiene una comunidad muy maja que suele ayudar mucho a los recién llegados, y podemos parar horas explorando sus diferentes localizaciones, pero como dije al final la experiencia acaba resultando aburrida porque no tenemos un verdadero sentido de la progresión del personaje.

También tiene todavía muchas cuentas pendientes a nivel técnico, ya que sufre caídas de fotogramas por segundo injustificadas, y su calidad gráfica no es nada del otro mundo, de hecho en muchos aspectos está por debajo de lo visto en Fallout 4. Os puedo confirmar que en mi nuevo PC bajo resolución 1440p el juego tiene un stuttering terrible, y que está tan mal optimizado que no es capaz de utilizar la CPU ni la CPU a niveles aceptables.

7.- Fallout Tactics Brotherhood of Steel

Un spin-off de la franquicia que se perfiló como un juego de acción táctica donde debíamos cumplir misiones específicas utilizando un escuadrón, lo que lo alejaba en gran medida de la esencia original de la franquicia y lo convertía más en una especie de Fallout tipo Commandos.

Para mí esto ya es determinante para considerarlo como una de las peores entregas de la franquicia, ya que al final buena parte de la magia de la saga Fallout está en la exploración, en conseguir botín y en interactuar con otros personajes.

A nivel técnico tampoco supone ninguna evolución importante frente a las entregas anteriores, aunque es cierto que está más pulido a nivel gráfico que las dos primeras entregas. Mantiene la perspectiva isométrica y un toque de rol muy marcado, dando además una importancia notable al sigilo para poder cumplir las diferentes misiones que deberemos afrontar.

Si quieres disfrutar de la experiencia clásica y totalmente retro de la franquicia olvídate de este juego y vete directamente a por Fallout 1 y Fallout 2. Personalmente te recomiendo mejor el segundo, ya que en términos de jugabilidad en general es mucho más asequible y resulta más divertido.

8.- Fallout Brotherhood of Steel

Otro spin-off que francamente no merece ser considerado como un Fallout, ya que abandonó totalmente la esencia de la franquicia y se convirtió en un título de acción con una perspectiva cenital que hacía que la experiencia de juego fuese terriblemente mala, ya que apenas podíamos ver lo que nos rodeaba, y esto afectaba negativamente a la jugabilidad.

La idea no era del todo mala, convertir a Fallout en un juego tipo Diablo manteniendo un marcado componente de rol centrado tanto en la evolución del personaje como en conseguir botín y en explorar distintos escenarios no pintaba nada mal, pero la ejecución fue desastrosa y al final esta entrega acabó pasando con más pena que gloria, tanto que algunos ni siquiera saben que existió.

Pude jugarlo en mi Xbox y no tardé en darme cuenta de que había cometido un error al comprarlo. Nunca llegué a terminarlo porque ni siquiera era divertido de jugar, y porque la posición de la cámara llegaba a marearme.

Sin duda alguna esta es la oveja negra de la franquicia. Solo llegó a PS2 y Xbox, no estuvo disponible en PC, pero la verdad es que no nos perdimos nada. Este intento de convertir la franquicia en un juego de rol de acción fue un fracaso y una de las peores decisiones que se han tomado nunca alrededor de la serie Fallout.

9.- Fallout Shelter

Otro spin-off que se aleja por completo de la esencia de la franquicia. Este título fue diseñado para dispositivos móviles, y nos pone al frente de la gestión de un refugio nuclear, lo que en la serie Fallout conocemos como «Vaults». Nosotros encarnaremos al supervisor, lo que significa que tendremos un control total del refugio.

En los primeros minutos resulta divertido, pero cansa rápidamente porque al final se trata de un juego de gestión de recursos para móviles que utiliza el universo Fallout en un intento de diferenciarse del resto, y francamente no solo consigue. Insípido, repetitivo y aburrido, alejado totalmente de los valores de la saga.

Si te gusta mucho el género puedes darle una oportunidad, al fin y al cabo es gratuito, pero si quieres experimentar de verdad la esencia de la franquicia no deberías salirte de los cinco primeros juegos que encontrarás en esta lista, ya que son los mejores que existen a día de hoy dentro de la saga de Bethesda.

Os recuerdo, antes de terminar, que Fallout 5 está en desarrollo, aunque este todavía se encuentra en una etapa temprana, lo que significa que su llegada aun está muy lejos, y la información que tenemos es escasa. Se rumorea que su lanzamiento podría producirse entre 2027 y 2028, y que utilizará el mismo motor gráfico que Starfield. Si esto se confirma, los requisitos de ambos juegos podrían ser parecidos.

Imagen de portada generada con IA.