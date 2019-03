Jugar en un Mac es posible aunque los videojuegos no hayan sido nunca el foco de Apple. Hasta ahora, porque el anuncio del Apple Arcade ha abierto un nuevo camino de negocio para la firma de Cupertino y aunque lo vemos más destinado a aprovechar su enorme base instalada de dispositivos móviles (iPhone y iPad) el servicio también llegará a los ordenadores personales de Apple.

Hablar de “juegos en PC” ha sido tradicionalmente sinónimo de “juegos de Windows”. Microsoft ha aprovechado la altísima cuota de mercado de los sistemas de Microsoft; su control sobre los OEM; componentes como las librerías multimedia DirectX y en los últimos años una mayor integración con su ecosistema Xbox, para hacerse con la gran mayoría del segmento del juego en PC.

Apple no ha ayudado a cambiar esta realidad y las limitaciones hardware para ejecución de videojuegos de los propios Mac son conocidas. Realmente, Apple no cuenta en su catálogo con ningún equipo dedicado para juegos. La mayoría de modelos montan gráficas integradas de Intel que no sirven para el nivel que buscan los jugones y aunque algunos modelos ofrecen en opción gráficas dedicadas, no son las mejores y además elevan el precio de los equipos a cifras poco razonables.

Una limitación apreciable frente a un PC de sobremesa o portátil dedicado con Windows que cuentan con una oferta amplísima incluyendo las tarjetas gráficas dedicadas más potentes del mercado. Y son un segmento en el que se apoyan los fabricantes para mejorar las ventas de PCs.

Cinco maneras de jugar en un Mac

En este escenario, podríamos pensar que un jugador tendría que descartar por completo los Mac y macOS, pero no, hay algunas maneras de lograrlo, si bien, no a la altura de lo que en este apartado puede ofrecer un PC con Windows. Apple Arcade promete mejorar la situación y la llegada de los servicios de juego en streaming serán definitivos si, como prometen, funcionarán de manera independiente al equipo y sistema utilizado. Hasta que ello sea posible, hay algunas maneras para que los usuarios de Apple disfruten de sus juegos.

1. Juegos nativos Mac

Al igual que Linux, MacOS ha sumado en los últimos años una buena cantidad de juegos específicamente programados y optimizados para el sistema. La tendencia al desarrollo multiplataforma por los grandes estudios es clara aunque no tan completa y rápida como gustaría a una parte de usuarios que utilizamos habitualmente varios sistemas operativos.

Las posibilidades de conseguir juegos para Mac son variadas (con las limitaciones mencionadas frente al catálogo de Windows ) y pasan por adquirir el juego en una tienda especializada, comercio electrónico o acceder a la tienda oficial Mac App Store que ofrece juegos gratuitos y los comerciales disponibles.

Los grandes portales de distribución de videojuegos como Steam, Origen, Battle.net o GOG.com también ofrecen catálogo para Mac y en muchos casos permite acceder a la versión para Windows lo que es un punto de interés para usuarios multiplataforma. Adquirir e instalar un juego nativo es, obviamente, la manera ideal de jugar en un Mac.

En cuanto a la falta de hardware dedicado de Apple para ejecutar a buen nivel los grandes juegos, hay una manera de solventarlo, y nos referimos concretamente al uso de gráficas externas cuyo uso ha aumentado en los últimos años. Apple soporta nativamente Thunderbolt 3 a través de puertos USB Tipo-C en casi todos los modelos nuevos y ello abre una vía para mejorar el hardware interno. No es una solución económica, pero permite jugar a cualquier juego en un Mac.

2. Boot Camp

A pesar del aumento de juegos nativos otros muchos no están disponibles para Mac. La mejor manera de ejecutar el catálogo de juegos Windows en Mac es a través de Boot Camp, software oficial de Apple que permite instalar sistemas operativos Windows en máquinas Mac con procesador Intel.

Boot Camp permite arrancar en uno u otro sistema operativo sin ninguna dificultad y es capaz de ofrecer el mismo rendimiento que si utilizaras una máquina nativa con Windows con el mismo hardware. Apple garantiza la ejecución del sistema de Microsoft por esta vía y la verdad es que es un método que funciona perfectamente posibilitando la ejecución de juegos Mac y los de Windows. Al igual que con los juegos nativos, las limitaciones de hardware pueden ser superadas con una gráfica externa.

3. Máquinas virtuales

Las máquinas virtuales son a menudo una fórmula ideal para probar aplicaciones y juegos de otras plataformas aunque hay que decir que en máquinas de consumo no alcanzarán nunca el rendimiento de un juego nativo para Mac o utilizando Boot Camp y, además, exigen un nivel de hardware de cierto nivel porque tendremos que cederles recursos de la máquina anfitriona y -como sabes- no sobran en los Mac a no ser que gastes una buena suma por las mejoras que pide Apple.

Sí es un método a explorar para la ejecución de juegos menos potentes que no existan nativamente en Mac. En cuanto a aplicaciones de virtualización para Mac, las soluciones de Parallels son una referencia. El Fusion de VMware es otra alternativa o el VirtualBox de Oracle que es gratuito para uso privado.

4. Hackintosh

Otra alternativa la ofrece la técnica de creación de clónicos Mac. O lo que es lo mismo, ordenadores personales no fabricados por Apple capaces de ejecutar nativamente sistemas operativos macOS. Aunque algunos medios y usuarios separen erróneamente un PC de un Mac entendiendo que el primero solo puede utilizar Windows, un Mac no deja de ser un PC, muy similar al que podemos comprar o crear con Windows y Linux, si bien está personalizado, integrado y optimizado por Apple.

Hackintosh no está soportado por Apple, ni es una técnica ‘legal’ en sí misma porque Apple no licencia sus sistemas operativos a terceros desde 1997 y tampoco autoriza el uso de macOS – OS X en equipos fuera de los Mac oficiales. Este tipo de técnicas tampoco son sencillas para un usuario novel y exigen una elección de componentes precisa para lograr una experiencia razonable.

Aún así, el que quiera experimentar es una opción a explorar porque sus beneficios merecen la pena, logrando usar macOS en máquinas no fabricadas por Apple y con la capacidad de poder instalar Windows y/o Linux en sistemas de arranque múltiple y poder ejecutar cualquier tipo de juego.

5. Wine – Steam Play – DOSBox

Conectando con el apartado de máquinas virtuales aunque realmente no son tales, hay otro tipo de software que nos permiten un funcionamiento similar. Una de ellas es Wine, una aplicación de código abierto muy usada en Linux que reimplementa la interfaz de aplicaciones para sistemas Unix y soporta tanto Linux como Mac. No es perfecto y no te va a funcionar con todos los juegos, pero es uno de esos software incombustibles que permiten ejecutar aplicaciones Windows en tu Mac.

Otro software singular es el Steam Play/Proton, que no es solo una reimplementación de Wine realizada por Valve, sino que es más bien un intento de portar buena parte de las tecnologías centradas en Windows a GNU/Linux y Mac. También abarca DXVK, el “traductor” de instrucciones DirectX 11 a Vulkan; MoltenVK, que es la implementación no oficial de la API de Khronos para los sistemas operativos de Apple; además del soporte para la realidad virtual. En un futuro, se espera que bajo este sistema sea posible ejecutar prácticamente todo el catálogo disponible en Steam sin tener que esperar a que los desarrolladores porten juegos de Windows a Linux y Mac.

Finalmente, terminamos con otro gran clásico en este apartado: DOSBox. Un desarrollo que permite ejecutar aplicaciones y juegos antiguos en múltiples plataformas, incluyendo Mac. No está destinado a juegos nuevos ya que como su nombre indica está destinado a soportar DOS como el sistema de referencia, pero si quieres ejecutar esos juegos más antiguos o revivir el placer de jugar a los grandes clásicos es una fórmula que funciona también en Mac.