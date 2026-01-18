Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DVII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

GeForce RTX 60: posibles especificaciones y fecha de lanzamiento. Analizamos lo que se sabe hasta ahora sobre la próxima generación de tarjetas gráficas RTX 60 de NVIDIA, incluidas las estimaciones más recientes sobre su posible llegada al mercado. Ponemos en contexto los rumores y la evolución de esta familia de GPUs, ofreciendo una panorámica de expectativas para entusiastas y jugadores sin entrar en conclusiones definitivas.

Ya es oficial: Apple Siri será un Google Gemini personalizado. Te contamos cómo Apple y Google han anunciado una colaboración plurianual por la que la próxima versión de Siri se basará en los modelos de IA de Google, con el objetivo de ofrecer un asistente más potente y personalizado. Revisamos este movimiento estratégico en el panorama actual de la inteligencia artificial y explica qué implicaciones podría tener para el futuro del asistente de Apple.

WD_BLACK P10 6 TB Game Drive, análisis completo. Analizamos el nuevo WD_BLACK P10 con 6 TB de capacidad, un disco duro externo pensado para ampliar de forma sustancial el espacio de almacenamiento en consolas y PC sin complicaciones. Este test te ofrece una completa impresión de su rendimiento y lo que puede aportar a quienes necesitan más capacidad para juegos y archivos de gran tamaño.

NVIDIA DLSS 4.5 hace magia: puede reconstruir incluso desde 240p. Te contamos cómo la última versión de DLSS de NVIDIA aprovecha un modelo de IA de nueva generación para lograr un escalado de imagen notablemente más avanzado incluso desde resoluciones muy bajas. Ponemos en contexto este avance dentro de las posibilidades actuales de la tecnología de reconstrucción de fotogramas y superresolución

Protege tu PC creando múltiples usuarios en Windows. Te explicamos por qué crear cuentas de usuario separadas en Windows es una buena forma de proteger tus datos y mantener tu equipo más organizado. Esta guía ofrece consejos prácticos para configurar y gestionar distintos perfiles sin complicaciones, tanto si compartes el PC como si quieres aislar tareas y aplicaciones.

Cinco componentes muy baratos que mejorarán mucho tu PC y alargarán su vida útil. En esta selección repasamos algunos componentes asequibles que pueden marcar una diferencia notable en el rendimiento o la comodidad de uso de tu equipo. Destacamos cómo invertir en piezas clave puede ser una forma eficaz de actualizar un PC sin gastar demasiado.

Cómo acceder a las actualizaciones de seguridad ampliada de Windows 10. En este artículo explicamos los pasos y requisitos para poder recibir las actualizaciones de seguridad ampliada de Windows 10 tras el fin de su soporte estándar. Te ofrecemos una guía clara para quienes siguen usando este sistema y quieren mantenerlo lo más seguro posible.

Por qué 2026 puede ser el Año de Linux (de verdad). Reflexionamos sobre las razones por las que 2026 podría convertirse en un punto de inflexión real para Linux, más allá de los tópicos recurrentes sobre “el año del pingüino”. Este artículo pone en contexto la situación actual del sistema y las tendencias que pueden impulsar su presencia en el mercado durante este 2026.

Geekom A8 AI Mini PC, análisis completo. En este análisis evaluamos el Geekom A8 AI Mini PC y su propuesta basada en rendimiento compacto y funciones impulsadas por IA. Encntrarás una visión de lo que este mini PC aporta en tareas habituales y escenarios en los que su formato reducido puede marcar la diferencia sin perder potencia.

PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber. Repasamos qué puedes esperar de un PC con memoria DDR3 y un procesador ya desfasado en 2026, incluyendo sus límites y posibles vías para alargar su vida útil. Además, te ofrecemos recomendaciones prácticas para sacar partido a equipos antiguos, que aún pueden hacer muchas cosas.

