AMD dice que el Ryzen 7 9850X3D funciona bien incluso con DDR5 en single channel
En la web oficial de AMD China hemos encontrado un aviso tan curioso como interesante sobre el Ryzen 7 9850X3D, un procesador que fue presentado oficialmente en el CES de este año, pero que todavía no ha llegado al mercado.
El mensaje de AMD China dice que el Ryzen 7 9850X3D es un procesador que utiliza caché L3 de segunda generación apilada en 3D, y que esto permite reducir la diferencia de rendimiento que se produce al utilizar configuraciones de memoria DDR5 en un solo canal, es decir, con un único módulo de memoria RAM.
Ese mensaje termina diciendo que esto nos permitirá ahorrar al montar un nuevo PC, porque no será imprescindible montar dos módulos de DDR5 para conseguir un buen rendimiento en juegos con el Ryzen 7 9850X3D, y que además este se integra en una plataforma con soporte y compatibilidad a largo plazo, lo que garantiza una larga vida útil.
No es casualidad que AMD China haya mostrado ese mensaje en su web oficial. Con la subida del precio de la DDR5 muchos usuarios empezaron a recurrir a la memoria DDR4, pero esta también subió de precio, lo que ha hecho que incluso la DDR3 esté teniendo una segunda vida.
Al decir que el Ryzen 7 9850X3D rinde bien incluso sin RAM en doble canal AMD está animando a los consumidores a invertir en este procesador, y a fomentar el salto a una plataforma de última generación a pesar del alto coste de la DDR5.
Hace unos meses os habría dicho que, para alguien que tiene presupuesto para comprar un procesador como el Ryzen 7 9850X3D, no debería ser un problema montar dos módulos de DDR5, pero con los precios actuales la cosa cambia totalmente. Un kit de dos módulos de DDR5 puede costar entre 500 y 600 euros, y un solo módulo se puede comprar por unos 230 euros, así que la diferencia es muy grande.
En cuanto al Ryzen 7 9850X3D, por sus especificaciones este nuevo procesador lo tiene todo para convertirse en el más potente en juegos, ya que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, está basado en la arquitectura Zen 5, viene con 96 MB de caché L3 y funciona a una frecuencia máxima de 5,6 GHz.
La gran diferencia que tiene frente al Ryzen 7 9800X3D es su mayor velocidad de trabajo. Esto le dará un pico máximo de rendimiento superior, y nos debería dar una diferencia aproximada de entre un 5% y un 10% más de rendimiento.
as we all know ddr5 these days is freaking expensive.
now amd has you covered.
just buy 9850x3d cpu! single channel is fine!
but dont buy old stuff!
you need the «5», like 9850x3d, ddr5, zen5, am5
btw the official price of 9850x3d preorder on jd is said to be 3699rmb (~532usd).… pic.twitter.com/r47gs5nCsR
— UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) January 22, 2026
