Intel Nova Lake tiene fecha de lanzamiento definitiva

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, ha confirmado que Intel Nova Lake llegará a finales de 2026, lo que significa que esa nueva generación llegará entre octubre y diciembre de este año. Esta era la fecha que habíamos ido viendo en informaciones anteriores, así que no era ningún secreto, aunque es cierto que no tenía la validez de la que goza ahora tras esta confirmación.

Según Lip-Bu Tan, Intel tiene ahora mismo una hoja de ruta de soluciones para consumo que combina el mejor rendimiento de su clase con una gran optimización a nivel de coste, lo que le da la seguridad de que están en el camino correcto para mejorar su cuota de mercado y los ingresos de la compañía tanto en PCs de escritorio como en portátiles.

Estas declaraciones del CEO se hicieron públicas durante el último informe de resultados trimestrales de Intel, que se publicó justo ayer, y que abarca el cuatro trimestre de 2025. Podéis encontrar todos los datos en este enlace.

Intel parece haber hecho un buen trabajo con Panther Lake, así que tenemos razones para ser optimistas con Intel Nova Lake. Las filtraciones que hemos visto hasta ahora también nos generan sensaciones positivas, sobre todo porque esta nueva generación va a traer cambios importantes que van más allá del cambio de nodo y de arquitectura.

Cinco razones por las que Intel Nova Lake podría ser esa revolución que tanto necesita Intel

Esta nueva generación utiliza el nodo Intel 18A en su bloque CPU, un nodo que ofrece mejoras importantes a nivel de densidad de transistores y de eficiencia. Aumenta el número máximo de núcleos de 24 a 52, doblando el máximo de núcleos de alto rendimiento frente a Arrow Lake, que pasa de 8 a 16. Utiliza nuevas arquitecturas: los núcleos P están basados en la arquitectura Coyote Cove, y los núcleos E utilizan la arquitectura Artic Wolf. Traerán cambios a nivel de diseño que corregirán errores vistos en Arrow Lake, como por ejemplo la vuelta de la controladora de memoria al bloque CPU, algo que ya hemos visto en Panther Lake. Tendrá versiones específicas con grandes cantidades de caché L3. Los procesadores con 8 núcleos P tendrán hasta 144 MB de L3, y los modelos con 16 núcleos P tendrán hasta 288 MB de L3.

Los procesadores Intel Nova Lake utilizarán el nuevo socket LGA-1954, lo que significa que no serán compatibles con las placas base actuales, ya que estas montan el socket LGA-1851.

Para poder actualizar a esta generación será necesario cambiar la placa base, pero esta seguirá siendo compatible con memorias DDR5. No tenemos detalles sobre el posible precio de venta, pero se rumorea que el salto al nodo Intel 18A podría encarecer el coste de fabricación de estos nuevos procesadores, y que por tanto su precio de venta sería más alto que el de la generación actual en el momento de su lanzamiento.