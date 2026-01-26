Nuestros compañeros de MCPRO han lanzado Orbital Vision 2026, sexta edición de un anuario que se ha convertido en toda una referencia en transformación digital. El libro electrónico está disponible totalmente gratis y pone el foco en la combinación del talento humano con la potencia de los algoritmos para explorar lo que llaman la Era de la Inteligencia Aplicada.

Si hace décadas la carrera espacial nos regaló una nueva perspectiva de nuestro planeta («visión orbital») hoy nos encontramos ante un despegue tecnológico igual de trascendente, la Inteligencia Artificial. Sin embargo, tras la fascinación inicial y el desbordante ruido mediático, esta tecnología se enfrenta a la verdadera prueba de fuego: su capacidad real y práctica para transformar (a mejor) el mundo y controlar su problemática en material laboral, ciberseguridad, sostenibilidad y otros aspectos.

Qué incluye Orbital Vision 2026

La idea detrás de este anuario es entregar una guía práctica y tangible sobre cómo la innovación está aterrizando hoy en las empresas y en la sociedad, dejando a un lado las predicciones futuristas, ya superadas, porque estamos en un momento donde la realidad debe imponerse a la ficción.

Orbital Vision 2026 reúne las voces de los líderes que están dirigiendo este cambio, diseccionando los retos y mostrando las herramientas que hacen posible esta evolución. Sus más de 170 páginas incluyen un contenido estructurado en cinco coordenadas estratégicas:

CHALLENGES : Un análisis profundo de los desafíos éticos, normativos y de seguridad que plantean las nuevas revoluciones digitales.

: Un análisis profundo de los desafíos éticos, normativos y de seguridad que plantean las nuevas revoluciones digitales. PEOPLE : Entrevistas exclusivas con los expertos y directivos que lideran la transformación, poniendo rostro humano a la tecnología.

: Entrevistas exclusivas con los expertos y directivos que lideran la transformación, poniendo rostro humano a la tecnología. TOOLS : Las herramientas y soluciones tecnológicas clave que están habilitando el viaje hacia la madurez digital.

: Las herramientas y soluciones tecnológicas clave que están habilitando el viaje hacia la madurez digital. PROJECTS : Casos de éxito reales y tangibles en sectores como la salud, la educación, el turismo o la industria, donde la innovación ya está marcando la diferencia.

: Casos de éxito reales y tangibles en sectores como la salud, la educación, el turismo o la industria, donde la innovación ya está marcando la diferencia. FUTURE: Una mirada al horizonte tecnológico para anticipar las tendencias que definirán los próximos años.

Este documento de consulta ha sido posible gracias al apoyo y la experiencia de nuestros patrocinadores, quienes lideran la innovación en sus respectivos campos: DocuWare, Lenovo, AWS, Samsung, Virtual Cable, HP y Fujitsu, contando además con la colaboración especial de la UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología).

Si quieres entender hacia dónde se dirige esta tecnología y cómo puedes aplicarla para una transformación real, no te pierdas este Orbital Vision 2026 que puedes descargar totalmente gratis.